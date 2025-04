Los animales autóctonos protagonizarán el Mercado Ecológico de Santa Eulària

El Mercat Ecològic de Can Planetes celebra su tercera edición el 24 de abril con una jornada muy especial dedicada a las razas autóctonas ganaderas de Ibiza. El Ayuntamiento de Santa Eulària anuncia en un comunicado que habrá una exposición de animales de razas autóctonas entre las 15 y las 19 horas con cerdos negros, cabras, ovejas y conejos ibicencos. Esta muestra pretende dar a conocer y valorar la importancia de la conservación de estos ejemplares tradicionales de la isla.

Además de este evento ganadero, el Mercat Ecològic ofrecerá su habitual selección de productos ecológicos y locales. En esta nueva edición, se incorpora la producción de fresas de Ca Na Carla para ampliar la posibilidad de adquirir productos frescos y de temporada. De esta manera, continúa la apuesta por la venta directa, sin intermediarios, lo que permite a los productores ofrecer sus productos de manera más sostenible y accesible.

También se organizarán talleres infantiles que complementarán la oferta del mercado. Los agricultores participantes en esta edición serán: Can Fontet, Sa Torre d'es Xabel·lins, Juntos Farm, Mel i safrà, Sànima Herbs, Ca Na Carla, Finca ecològica Can Musson, Can Manyanet y El Camino.