El PSOE tacha de «farsa» la regulación de entrada de vehículos a Ibiza

El grupo socialista en el Consell de Ibiza denunció ayer que faltan «mecanismos de control efectivos» para aplicar de manera efectiva la regulación de entrada de vehículos en la isla. Según criticaron a través de un comunicado de prensa, las medidas anunciadas por la institución insular para restringir la masificación del tráfico «son una farsa que condenan a Ibiza a más veranos de colapso».

El conseller socialista Víctor Torres manifestó que «ahora nos dicen, con total tranquilidad, que este verano no habrá ni cámaras ni vigilancia efectiva para controlar los vehículos que entran en la isla». A juicio de los socialistas, el Consell se limitará a llevar a cabo «controles» con los inspectores de transportes, que «obviamente serán aleatorios, utilizando un personal que ya está desbordado con la lucha contra el taxi pirata».

Según los augurios de Torres, «sin cámaras, esto será un colador». El conseller socialista asegura que se trata de «un sistema improvisado y absolutamente insuficiente».

El grupo socialista califica de «inadmisible» la medida del Consell porque implica que «la ley es una sugerencia, no una obligación». Así, consideran que la falta de un control adecuado favorece a la gente que llega en la isla antes de junio, que podrá «circular tranquilamente si no la enganchan». «La saturación se gestionará a ojo y esto es inadmisible», abundó Torres.

El conseller socialista replicó ha a las manifestaciones de los últimos días del vicepresidente del Consell, Mariano Juan, como del director insular de Transportes, Roberto Algaba: «Decir que esta es una ley progresiva y que han sido prudentes para evitar recursos judiciales es una manera elegante de decir que han preferido no molestar demasiado a los que mandan. Esta prudencia no es responsabilidad, es sumisión y cobardía política», critica Torres.

A juicio de los socialistas, la regulación presentada por el equipo de gobierno de Vicent Marí «no solo no evitará el colapso, sino que lo normaliza y lo perpetúa».

El PSOE detalla que el propio estudio encargado por el Consell establece que el límite para evitar la saturación viaria extrema en la isla se sitúa en 17.668 vehículos no residentes. No obstante, se ha aprobado un tope de 20.168 vehículos, es decir, «2.500 más del límite de saturación».

«Es incomprensible. Es un insulto a la inteligencia y una burla a toda la ciudadanía que sufre cada verano los atascos, el caos circulatorio y el estrés de una movilidad imposible», según denuncian en el comunicado de prensa.

Según Torres, el Consell ha establecido esta cifra por razones estrictamente políticas y económicas: «Este límite no responde a criterios de sostenibilidad, sino a la voluntad de no incomodar a determinados sectores económicos que viven de la masificación. Es una decisión cobarde, que piensa en los intereses de unos pocos y no en el bienestar de la mayoría».

El PSOE también denuncia la falta de transparencia y diálogo del gobierno insular en todo este proceso. A pesar de que fue aprobada por consenso, «su aplicación ha sido una operación de maquillaje político».