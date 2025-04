Con motivo del Día de la Tierra, el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation ha hecho públicos nuevos datos que alertan del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en Ibiza durante 2024. Las cifras, en base a los datos del departamento de transición energética del Govern balear, muestran que las emisiones totales alcanzaron las 1.201.847,58 toneladas de CO₂ equivalente (medida que expresa el impacto de distintos gases de efecto invernadero en términos del equivalente en dióxido de carbono), un 3,2 % más que en 2023. Estos datos forman parte del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024, en proceso de elaboración e íntegramente financiado por el Consell de Ibiza.

Ibiza aumentó un 3,2 % en 2024 sus emisiones de gases de efecto invernadero / IbizaPreservation

El Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation señala que este aumento está directamente relacionado con el mayor consumo de combustibles fósiles a nivel local, que ha crecido un 24,8% respecto al año anterior, pasando de 563.333,46 en 2023 frente a las 749.341,82 toneladas de CO₂ equivalente registradas en 2024. Ejemplo de ello es que el Jet-A1, carburante utilizado en aviación, ha duplicado su uso en 2024 con respecto del año anterior y genera ya el 44 % de las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles, con un total de 328.410,32 toneladas de CO₂ equivalente.

Tras el Jet-A1, los combustibles con mayor incremento son la gasolina 95, con un aumento del 7 % en sus emisiones en 2024, y el gasoil B, con un 10 %.

Elisa Langley, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation, advierte de que «este volumen se asocia principalmente al repostaje en el aeropuerto de Ibiza, aunque no se disponen de datos suficientes para determinar si el incremento responde a un mayor número de operaciones o a cambios en las rutas de abastecimiento». Además, según subraya, «esta cifra no refleja la totalidad de las emisiones del tráfico aéreo vinculado a Ibiza, ya que algunas aeronaves no se abastecen en la isla».

En este sentido, la directora de IbizaPresevation, Inma Saranova, considera que «este incremento exige una reflexión colectiva sobre cómo gestionamos la movilidad aérea en un territorio tan limitado y frágil como el nuestro». «Creemos firmemente que es posible avanzar hacia una operativa más eficiente y sostenible y consideramos fundamental abrir un diálogo para explorar medidas que permitan reducir el impacto ambiental, como la adopción de combustibles sostenibles, el impulso de los vuelos compartidos frente a los individuales o el establecimiento de mecanismos voluntarios de compensación de emisiones», añade.

Los datos del Informe del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation también muestran que las emisiones derivadas de la generación eléctrica han descendido un 32,52 % en 2024. Esto se debe tanto por «la mejora del mix energético importado desde Mallorca y Península a través del enlace eléctrico, como a los cambios en el combustible utilizado en la central térmica de Ibiza, que desde 2023 ha dejado de utilizar fuel y principalmente utiliza gas natural», informa Langley.

Aumenta la huella

El informe destaca que el peso relativo de las fuentes de emisiones ha variado sustancialmente: mientras que en 2023 el uso de combustibles fósiles (excluyendo los destinados a generación eléctrica) representaba el 48 % de las emisiones insulares, en 2024 este porcentaje ha subido al 62 %.

Desde el Observatorio recuerdan que el dióxido de carbono es uno de los principales indicadores del compromiso climático. «A diferencia de otros contaminantes, el CO₂ permanece en la atmósfera durante siglos. Esto significa que incluso reducciones modestas no bastan: es necesario transformar profundamente la forma en que producimos, consumimos y nos movemos», concluye Elisa Langley.

Por su parte, Inma Saranova explica: «Nos preocupa especialmente que, mientras a nivel internacional el Acuerdo de París marca metas claras para reducir las emisiones en un 45 % antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050, en Ibiza seguimos aumentando nuestra huella de carbono. Este desfase entre los compromisos globales y la realidad local debe hacernos reflexionar con urgencia sobre el rumbo que estamos tomando y sobre la necesidad de actuar con mayor ambición y coordinación».

La estabilización de las emisiones en torno al millón de toneladas, a pesar de los esfuerzos por reducirlas en el sector eléctrico, evidencia, según la entidad conservacionista, «la estrecha relación entre la actividad turística y el consumo de servicios en la isla». Por todo ello, desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation subrayan la importancia de reforzar las políticas de transición energética a nivel local para frenar la tendencia al alza en el uso de combustibles fósiles.