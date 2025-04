‘El discípulo’, una obra inquietante sobre la culpa y el autoengaño

Después de seis años sin actuar, Xesús Ballesteros ha decidido vencer por fin «el bloqueo escénico» que llevaba arrastrando desde hace tiempo. Lo hace lanzándose a la piscina con un proyecto que le hace «mucha ilusión», ‘El discípulo’, que estrenará este jueves, 24 de abril, a las 20 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila, dentro del ciclo de teatro local ‘Eivissa a escena’.

El escritor y docente ibicenco es el protagonista y también el autor de esta adaptación teatral libre de la novela negra ‘El discípulo del diablo’, de Shiro Hamao. Yolanda Veny, por su parte, ejerce, por primera vez, de directora. «Me daba mucho miedo actuar y dirigirme a la vez, era un peso que no quería tener, así que pensé en Yolanda, que ya ha hecho labores de subdirección en otros montajes teatrales míos», explica Ballesteros, pareja de Veny.

Hace cuatro años que el dramaturgo ibicenco leyó esta historia sobre un condenado por asesinato que redacta una insólita confesión a un antiguo amigo, ahora fiscal en la ciudad de Tokio. Tanto le fascinó la trama que empezó a darle vueltas a la idea de llevarla a teatro. «Lo que más me enganchó de este libro era su parte psicológica. Me llamó la atención que un autor de hace cien años hablara del autoengaño, un tema que con las redes sociales parece un mal de ahora cuando no lo es», explica Ballesteros.

Xesús Ballesteros en los ensayos de la obra 'El discípulo', en el local de la Asociació de Vecinos Es Clot. / Yolanda Veny

En su versión teatral en forma de «soliloquio» ha introducido algunos cambios, adaptando el texto a la realidad de los años 90 del siglo XX y ambientando la acción en Barcelona, en lugar de en Tokio. También ha añadido «un alter ego del protagonista para acentuar su parte psicopática». Es Yolanda Veny la que interpreta a esa «voz de la conciencia» en forma de «halo de luz», que le sirve al dramaturgo para «profundizar todavía más en el dolor y el tormento que sufre este personaje».

En el elenco de este montaje está también Lorena Pereda, un personaje que «forma parte de la trama de pensamientos que se va construyendo el acusado».

Ballesteros reconoce que interpretar a un personaje «tan oscuro» como el protagonista de ‘El discípulo’ le provoca «mucha incomodidad», aunque está convencido de que al público esta inquietante historia que entrelaza «culpa, deseo y misterio» le atrapará y quizás también le haga reflexionar sobre el autoengaño.

La música "tiene mucho peso"

El montaje incorpora una banda sonora original concebida en «un estilo dodecafónico para violín solo» compuesta por el joven músico ibicenco Pablo García Ortiz. Será la violinista Neus Guasch la encargada de interpretar en directo sobre el escenario esta música, «que no busca acompañar, sino dialogar con la voz del protagonista».

La violinista Neus Guasch y el músico Pablo García en los ensayos de la banda sonora de la obra 'El discípulo', de Xesús Ballesteros. / Yolanda Veny

Las nueve piezas que interpretará, en palabras de Ballesteros, «encajan como un guante» con el texto de ‘El discípulo’, cuyas entradas ya están a la venta en la web del Ayuntamiento de Ibiza por diez euros.

El dramaturgo todavía no tiene claro si con esta obra conseguirá librarse del respeto que le infunden el público y las tablas, pero confía en que este miedo se diluya interpretando «a este personaje traumatizado y medio paranoico». «Ya que me lanzo lo hago con una historia que me gusta mucho y, de paso, salgo del encasillamiento en el que me encontraba después de muchos años haciendo comedia», concluye.