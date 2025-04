«Indignación» en Prou por el decreto que permite pisos en rústico

La plataforma contra el crecimiento turístico y urbanístico Prou Ibiza ha emitido un comunicado en el que muestra su «indignación» por el acuerdo reciente entre PP y Vox para permitir la recalificación de suelo rústico en Balears para construir viviendas plurifamiliares. «Esta medida abre la puerta a una nueva oleada de destrucción territorial y especulación urbanística en el archipiélago, y especialmente en Ibiza, donde la situación ya es insostenible desde hace años», asegura la plataforma.

«No es una exageración afirmar que Ibiza vive el peor momento ambiental, urbanístico y social de su historia. Agresiones constantes en el territorio, presión demográfica, un mercado de vivienda completamente roto y una fuerza laboral sin opciones reales de vivir con dignidad y que tienen un mismo origen: el modelo económico basado en un turismo masificado y sin límites», añade el comunicado de Prou.

«Hacia el colapso»

La nota afirma que medidas como el decreto urbanístico pactado entre PP y Vox conducen hacia el «colapso» de la isla: «Cuando Ibiza no puede cubrir con población local toda la demanda y la fuerza laboral importada no encuentra vivienda y la isla no permite más construcción es un síntoma claro de colapso. ¿Cuál será el futuro de los ibicencos? ¿Vivir bajo un algarrobo?», que señala que pasa lo mismo con la limitación de las caravanas, cuyos representantes han organizado una protesta este viernes frente al Consell contra la limitación de entrada de vehículos desde fuera de Ibiza. «Tenemos que hacer una diferenciación entre las personas que con un arraigo en Ibiza se ven forzadas a vivir así ante la situación que tenemos y la fuerza laboral que por su propio interés económico llegan a Ibiza dispuestos a completar la fuerza laboral que la masificación pide, lo que constata que hemos sobrepasado todos los límites. Pero tenemos que ser honestos: poner límites implica tomar decisiones difíciles», señalan desde Prou.

Decrecimiento

«En Prou Ibiza -continúan- defendemos que la isla no puede continuar creciendo. Si queremos preservar el territorio, la cohesión social y la viabilidad ecológica de Ibiza, tenemos que asumir una realidad incómoda: no hay espacio ni recursos para continuar absorbiendo población indefinidamente, que en resumen, es consecuencia de la masificación. Por lo tanto, afirmamos con claridad: Hay que poner límites reales al crecimiento urbanístico y demográfico. Decrecimiento, decrecimiento y decrecimiento».

La plataforma exige a las administraciones de las islas una moratoria inmediata a la recalificación de suelo rústico en Ibiza; un plan de decrecimiento urbanístico y turístico vinculado a un nuevo modelo económico; protección efectiva del territorio y reversión de las políticas de expansión especulativa. «Con dolor pero con convicción, lo decimos alto y claro: Ibiza no puede más. Y quien ama a esta isla, sabe que amarla hoy quiere decir frenar. Y empezar a retroceder».

«Como comentario final -concluye el comunicado- queremos responder a todos aquellos que emplean una falsa dicotomía como argumento irónico para defender la masificación cuando dicen que Prou! quiere que volvamos a comer algarrobas. En respuesta decimos: Con su masificación quizás habremos dejado de comer algarrobas, pero tendremos que vivir bajo algarrobos».