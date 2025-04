El escritor Joan des Pou, Menció d’Honor del Institut d’Estudis Eivissencs

El Institut d’Estudis Eivissencs celebrará el próximo 4 de mayo la trigésimo octava edición de las Mencions Sant Jordi, que se otorgan en tres categorías: la Menció d’Honor, la Menció a la Producció Cultural y la Menció Jove. La Menció d’Honor será para el escritor Joan Cardona Torres, más conocido como Joan des Pou; la Menció a la Producció Cultural ha sido concedida a la asociación de Pageses Emprenyades y la Menció Jove se la lleva el dúo musical Púniks.

Joan Cardona Torres, nacido en Sant Antoni, es licenciado en Psicología y en Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona. Ha ejercido como docente en Catalunya, en la desaparecida Escola Blat y en varios institutos de Ibiza, así como también en la UIB. «Persona muy vinculada a nuestra lengua y cultura, una de sus aportaciones ha sido recorrer las escuelas de Ibiza explicando las fábulas de Joan Castelló para darlas a conocer a los niños. Ha prologado libros de diferentes autores de la isla y ha hecho muchas presentaciones, siempre con un espíritu crítico y cuidadoso», señala el IEE en su nota.

El Institut destaca también su tarea como corrector y revisor de textos en catalán, tanto para publicaciones del propio IEE como ajenas.

«Además de su faceta como divulgador e investigador de nuestra lengua y cultura, Joan Cardona Torres destaca también como escritor, para el público infantil y para adultos. Algunas de sus obras han sido traducidas a varias lenguas e ilustradas por artistas de reconocido prestigio. Entre ellas la ‘Carpeta de l’infant Renart’, ‘El Bloc del Bogamarí’, ‘El quadern de bitàcola del Sirgut II’ (Premi Ciutat d’Eivissa de narrativa infantil 1998), relatos com ‘El barruguet de can Rotes’, ‘La gafa Mossegueta’ o ‘El pareo de llunes’, entre otros, que lo convierten en uno de los referentes de la literatura infantil y juvenil. Para un público no tan joven, ha ganado el premio Baladre del IEE (2015), el premio de Relats Curts Joan Castelló por ‘Sis escales’ (2017), y ha publicado las novelas ‘Els lligams del Carnisser’ y ‘D’Eivissa a Cienfuegos’, todas muy arraigadas en el entorno social de Portmany. Joan Cardona no ha dejado de lado otros géneros, y ha publicado el poemario ‘El regne pàl·lid de l’elegia’, una particular visión de nuestra isla y su historia y la obra teatral ‘En Joanet des Quic’. El IEE destaca también su colaboración con relatos en el almanaque El Pitiús y la ‘Petita Història de l’Institut d’Estudis Eivissencs’ (2009).

El Ayuntamiento de Sant Antoni le otorgó en 2015 el premio Portmany por su trayectoria como docente y como escritor.

La Menció Producció Cultural se otorga a la asociación de Pageses Emprenyades, formada por Neus Torres, Francisca Salvadó y Esperança Llorens. Esta particular asociación nació ahora hace diez años y desde entonces ha realizado multitud de presentaciones de galas, rutas patrimoniales y culturales, visitas guiadas por varios lugares de la isla, campañas en defensa de la lengua y de las tradiciones, animaciones en fiestas de pueblo, centros educativos, etc. También han colaborado con películas que se han rodado en Ibiza y han estado siempre dispuestas cuando se les ha pedido participar en actos benéficos o sin ánimo de lucro, según destaca el IEE. «Poniendo siempre por delante el humor, han planteado una defensa firme de nuestra cultura y nuestro territorio ante todo tipo de auditorios, que en muchos casos han tomado conciencia de las muchas fechorías perpetradas contra nuestro patrimonio gracias a las ingeniosas bromas y a su puesta en escena. Las cuidadosas críticas a todo tipo de agresiones contra el territorio, contra la pérdida de identidad, contra determinadas decisiones políticas, nos sacan una sonrisa, a la vez que nos hacen reflexionar. La capacidad de integrar hechos de actualidad y adaptarse al tipo de auditorio hace que sus guiones sean exclusivos para cada actuación, con el sello característico del humor y la defensa de nuestra lengua e identidad por delante», destaca el IEE.

Menció Jove

La Menció Jove se entregará al dúo Púniks, formado por Toni Planells Viñas y Carlos Ramis Palacio, dos jóvenes apasionados de la música y de Ibiza que «con un estilo muy espontáneo que mezcla ritmos urbanos, pop, indie y otros, han roto prejuicios en la hora de crear música en eivissenc. Con su música y sus letras de alguna manera abren el debate de lo que significa hoy en día ser ibicenco. Consideran que el catalán no tiene que estar necesariamente ligado al folclore. Componen en catalán porque se sienten cómodos cantando en su lengua», señala el IEE.

Su debut discográfico,‘ Sa Curta’, está acercando esta nueva manera de hacer música en catalán a un público joven que hasta ahora no tenía ningún referente de este tipo en Ibiza. Además, han sabido aprovechar las nuevas tecnologías y plataformas para hacer llegar su música a los más jóvenes. «Sus canciones se acompañan de producciones audiovisuales que, además de una gran calidad artística, también ponen en valor nuestro territorio y patrimonio», termina el Institut.

El acto de entrega de las Mencions tendrá lugar el domingo 4 de mayo a las 19.30 horas en el auditorio de es Caló de s’Oli, en Cala de Bou, cedido por el Ayuntamiento de Sant Josep.

La gala será presentada por María José Vidal Torres y Lourdes Tur Serra, del Grup de Teatre Pedro Cañestro, y el grupo Endèmics, ganador de la última edición del concurso Cançó Nit de Sant Joan, ofrecerá un concierto de su nuevo repertorio. La entrada al acto es libre hasta completar aforo.