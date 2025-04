La Semana Santa de Ibiza se despide con sabor agridulce

El Domingo de Pascua es un día de júbilo para los creyentes cristianos porque se conmemora la resurrección de Jesús y también es una de las jornadas más importantes de la Semana Santa para las dos cofradías con sede en la iglesia de Santa Cruz, la del Santo Cristo de la Agonía y la de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Ellas son las que organizan cada año, desde 2018, la procesión del Santo Encuentro en Vila, una celebración que habitualmente viven con emoción y alegría. Sin embargo, en esta ocasión, observando las caras largas de algunos y escuchando varios comentarios mientras se preparan para el gran evento, lo que se percibe es cierto malestar y desencanto.

Es lo que siente, por ejemplo, Isabel Mateos, una de las portadoras más veteranas de Nuestra Señora de la Esperanza junto a Pepi Villegas. Tiene 66 años y lleva 17 como costalera y, si nada cambia, 2025 será el último que ejerza como tal, a pesar de su devoción por la imagen y de que cumple con una promesa. «Este va a ser mi último año porque no me ha gustado el follón que ha habido con la procesión del Santo Entierro. Nos metieron prisa, no nos dejaron mecer a la Virgen y tampoco pudimos hacer la reverencia ante la gente mayor que esperaba en Vara de Rey», se queja.

Reacciones al Viernes Santo

En términos muy parecidos se expresa Tamara Herranz, la presidenta de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía, que lamenta que el evento del Viernes Santo se pareciera más «a una carrera que a una procesión» y que fueran todas las hermandades «apelotonadas». Saca a relucir otro motivo de descontento: el hecho de que desde el obispado de Ibiza se haya organizado, sin previo aviso, un segundo Santo Encuentro en Vila, del que no hay ni rastro ni en el programa de la Semana Santa de Vila ni en la web de la institución eclesiástica.

María Nieves Jiménez, Danie Rieger, Tamara Herranz y Juan Bastida. / Toni Escobar

Que no se había notificado oficialmente esta celebración en la catedral lo confirman la presidenta de la Junta Coordinadora de las Cofradías de la Semana Santa de Ibiza, María Nieves Jiménez Bonet, y el secretario y tesorero de la entidad, Juan Bastida, que se han desplazado hasta Santa Cruz para vivir con las dos hermandades de la parroquia su «día grande».

Los ánimos también están caldeados entre los cofrades de Nuestro Padre Jesús Cautivo, que aseguran que el Viernes Santo hubo «síncopes, vómitos» y hasta «gente llorando debajo de los pasos» por las prisas que se metió a las cofradías. Se quejan, además, «de la falta de respeto» que demostraron con los costaleros y costaleras algunos miembros de la que llaman «la guardia pretoriana del obispo», que se encargó de velar por desarrollo de la ceremonia según las normas establecidas.

«En el Santo Entierro respetamos lo que desde el obispado se nos pidió, silencio y rapidez, pero no lo compartimos. Hacer el recorrido desde la catedral hasta el Portal de ses Taules en una hora y cuarenta y cinco minutos con un paso de más de 500 kilos es inhumano y todavía hay gente con el cuerpo dolorido después de meternos tantas prisas», afirma el capataz que dirigirá, en un rato, el paso de Jesús Resucitado, Antonio Pineda. A continuación, explica que en la procesión del Santo Entierro participarán cerca de una veintena de costaleros, entre ellos, miembros de otras cofradías.

Tanto él como Vicente Nadal, secretario y miembro fundador de Nuestro Padre Jesús Cautivo, además de presidente de su agrupación musical, también sacan a relucir con disgusto que el obispado de Ibiza, «a escondidas», haya organizado un segundo Santo Encuentro en Vila que se solapa con el suyo.

A pesar de todos estos reproches y el poso amargo que a algunos se les ha quedado, los miembros de las dos cofradías de Santa Cruz no están dispuestos a que se les empañe esta fiesta de la Pascua y ponen todo de su parte para que la celebración sea un éxito.

La procesión

A las 9,30 horas, ante un nutrido grupo de espectadores, sale de la parroquia la imagen de la Virgen de la Esperanza, que lleva la saya y el fajín nuevos que una de sus camareras le confeccionó para estrenarlos el Viernes Santo. La portan a varal 16 mujeres de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía, dirigidas por el capataz Rubén Villalba. Entre ellas está una que se estrena como costalera, Mercedes Torras. Ya ha procesionado esta Semana Santa unas cuantas veces y se ha dado cuenta de que portar el paso «es una experiencia muy dura» y que el «poder de la fe tiene un valor incalculable».

Procesión del Santo Encuentro en Ibiza / Toni Escobar

Cuando el paso cruza la puerta de la iglesia, suenan todos los tambores de la agrupación musical de la hermandad, que se mezclan con el sonido de las campanas y los aplausos de la gente. En la comitiva que acompaña a la imagen, además de devotos y cofrades, están el vicario judicial de Ibiza y Formentera, Daniel Rieger, y la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez.

Mientras el paso de Nuestra Señora de la Esperanza se dirige a la calle de Lleó, para luego atravesar la vía Romana y Joan Xicó hasta llegar al parque Reina Sofía, los costaleros de Nuestro Padre Jesús Resucitado se preparan para sacar a la imagen del templo de Santa Cruz. La portarán, siguiendo una ruta diferente, al mismo lugar a los pies de las murallas, donde se celebrará la Misa de Pascua.

En cuanto la cabeza de la talla asoma por la puerta de Santa Cruz, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo interpreta el himno de España. Entre aplausos sigue con su recorrido por la calle Aragón, Ignasi Wallis, Joan Xicó y, finalmente, el parque Reina Sofía, donde le aguardan la Virgen y decenas de personas, entre ellas, muchos turistas y miembros de la Agrupación Musical Yacente Ibiza, que han participado en el brevísimo Santo Encuentro de la catedral.

En el escenario ya está todo listo para que, en cuanto termine el Santo Encuentro, comience la Misa de Pascua, acompañada por el coro de Santa Cruz y oficiada por su párroco y consiliario de las dos cofradías, Miguel Ángel Riera.

Pasadas las diez y media, los dos pasos están ya frente a frente en un parque abarrotado de público que contempla, con devoción unos y curiosidad otros, como Nuestra Señora de la Esperanza y Jesús Resucitado se saludan y se hacen tímidas reverencias.