Tres procesiones del Santo Encuentro para este Domingo de Resurrección en Ibiza

La pasión desbordada por la Semana Santa sigue creciendo en Ibiza. La mañana de este Domingo de Resurrección se vivirán tres procesiones del Santo Encuentro, un acto que, hasta hace unos años, no existía en la isla. A la tradicional de Santa Eulària, donde la Virgen de la Esperanza y el Cristo Resucitado se encuentran y bailan felices envueltos por el vuelo de las palomas, se sumó hace siete años su homóloga en la ciudad de Ibiza.

La de Santa Eulària será a las diez de la mañana en el cruce de la calle Sant Jaume con el Passeig de s’Alamera, donde se encontrarán las imágenes antes de partir, juntas y en procesión, hasta el Puig de Missa, donde está prevista la misa de Pascua a las 11 horas.

La de Vila, que se instauró en 2018, comenzará aún más pronto, en torno a las nueve de la mañana, cuando la Virgen de la Esperanza, imagen de la cofradía del Santo Cristo de la Agonía, saldrá de la iglesia de Santa Cruz para encontrarse en el parque Reina Sofía con el Resucitado de la hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo, que partirá de la parroquia un poco más tarde haciendo un recorrido distinto. En el lugar donde los dos pasos se saluden, a los pies de la muralla, se oficiará a continuación la misa de Pascua.

La procesión del Santo Encuentro en Vila. / Toni Escobar

El tercer Santo Encuentro

Ahora, según ha podido saber este diario, se suma una tercera, también en Vila. En concreto, en la catedral de Ibiza. A las puertas del templo está previsto que se encuentren, alrededor de las diez de la mañana, antes de la misa de Pascua, el Resucitado y la Virgen. Se trata de un encuentro que no aparece en el programa oficial de actos de la Semana Santa de Ibiza y que el Obispado de Ibiza, que tampoco lo tiene anunciado en su página web, confirmó este sábado a este diario.

Que se sumaba este nuevo encuentro era un rumor que corría de cofradía en cofradía la noche del Viernes Santo, durante los preparativos para la procesión del Santo Entierro. Sin embargo, desde el Obispado de Ibiza se mostraban algo reacios a confirmarlo: «Si no aparece en el programa no se hará», insistía en un principio una portavoz del Obispado. De hecho, a pesar de que este diario solicitó más detalles (qué imágenes se emplearán, el recorrido que harán, quiénes las portarán, qué banda las acompañarán...) no se han facilitado.

Vila El Resucitado parte a las 9 de la mañana de Santa Cruz para encontrarse a las 10 en el parque Reina Sofía con la Esperanza, que saldrá en torno a las 9.30 horas de la misma iglesia. Alrededor de las 10.30 horas está prevista la misa de Pascua a los pies de la muralla. Santa Eulària El más tradicional de los encuentros de la isla comenzará a las 10 de la mañana. A esa hora está previsto que las dos imágenes se crucen frente al Passeig de s’Alamera antes de seguir en procesión hasta el Puig de Missa para la misa. Catedral Nueva de este año, no aparece, siquiera, en el programa de la Semana Santa de Vila: a las 10 de la mañana frente a la puerta de la catedral de Eivissa, antes de la misa de resurrección se encontrarán las imágenes del Resucitado y la Virgen.

La información que manejan algunos cofrades es que la imagen del Resucitado se ha traído desde la iglesia de Sant Mateu y que la Virgen partirá desde el Convent de les Monges Tancades y llegará hasta la plaza de la Catedral, donde se producirá el Santo Encuentro. Curiosamente, la hora de este es exactamente la misma prevista para el encuentro del parque Reina Sofía: las diez de la mañana.

Esta coincidencia no ha sentado nada bien a los integrantes de las cofradías que desde hace siete años organizan esta procesión. Vicente Nadal, secretario y miembro fundador de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo, califica esta segunda procesión del Santo Encuentro en Vila de «despropósito». «Es una falta de respeto y un feo a las dos cofradías de Santa Cruz que desde 2018, tras el permiso del anterior obispo, Vicente Juan Segura, organizamos una procesión que hasta el 2018 no se celebraba en Vila», lamenta Nadal, quien también critica que esta procesión se haya organizado «a escondidas». «Esto es dividir, y no nos parece bien», continúa Nadal, quien considera que lo lógico sería que el obispo de Ibiza presidiera los actos ya existentes de celebración del Domingo de Resurrección, las procesiones de Vila o Santa Eulària, en vez de crear una nueva «que no aparece en el póster oficial de la Semana Santa» y que, según afirma, no se ha comunicado a la Junta coordinadora de cofradías de la Semana Santa de Ibiza. «Nos da mucha tristeza y estamos decepcionados», insiste Nadal.