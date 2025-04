Prohens: es el Estado el que debe ayudar a Formentera con los menores migrantes

La presidenta del Govern, Marga Prohens, indicó este lunes en Ibiza, en una ronda de preguntas durante la inauguración del Centre Bit en sa Coma (más información en la página 4), que el Govern estudia la petición del Consell de Formentera para recibir financiación adicional con el objetivo de atender a los menores migrantes no acompañados que tiene tutelados. «Lo estamos estudiando con buenos ojos, pero quien debería ayudar es quien tiene la competencia. El Govern no tiene la competencia ni de Inmigración ni de Infancia. La competencia es única y exclusiva del Gobierno de España», apuntó Prohens.

La presidenta insistió en que, con la aprobación del reparto de menores no acompañados, el Gobierno de España «hizo una imposición, como si no se tratase de menores, como si no se tratase de vidas humanas, sino como si se tratase de paquetes que se tienen que repartir entre los territorios sin tener en cuenta su capacidad» para asistirles.

Sobreocupación en centros

Prohens recordó que «en Balears, estamos más de un 1.000% por encima de la ocupación de los centros para atender a menores, entre los que hay no acompañados y menores tutelados por la propia Administración y los consells». Este porcentaje se basa en los datos que presentó el Govern a finales de marzo según los datos proporcionados por los consells insulares, que concluyeron que, a 31 de marzo, Balears acogían a 573 menores migrantes no acompañados.

«Me pongo en su piel [del Consell de Formentera] y en la de todos los consells, especialmente el de Ibiza y también el de Mallorca, donde hay una llegada de inmigración irregular descontrolada que sobrepasa los recursos y la capacidad de estas islas», apuntó la presidenta. En este sentido, reconoció que la situación que se vive «es un drama nunca visto» en las islas y «poco comparable con otras zonas de España, a excepción de Canarias».

En este sentido, Prohens insistió en que «la Comunitat no tiene capacidad para aceptar menores no acompañados de ningún otro territorio». Y concluyó: «No puedo mirar hacia otro lado, viendo que Balears se convierten en Canarias» en cuanto al flujo migratorio.

Por otro lado, respecto a la limitación a la entrada de vehículos en Ibiza, Prohens señaló que el Govern apoya al Consell, después de que las navieras y las empresas de alquiler de coches de la isla trasladasen su oposición a la ley 5/2024 de control de afluencia de vehículos en la isla, que se aplicará a partir del 1 de junio.

«Me consta que desde el Consell se está trabajando desde el diálogo para intentar encontrar el máximo consenso, pero también entiendo que hay intereses contrapuestos y es normal», indicó Prohens. La presidenta remitió a la labor del Consell para demostrar, «con un trabajo riguroso y serio», que esta medida «es una necesidad».

Limitación de vehículos

También insistió en que defiende «desde antes de ser presidenta» que «cada isla sería aquello que sus ciudadanos querrían» y que respeta que las cuatro tienen «realidades diferentes». Por este motivo, reiteró «su máximo respeto» a esta ley «que recoge el interés y una necesidad propia de la isla de Ibiza», que además recordó que fue aprobada por el Consell «y después por el Parlament» balear.

En cuanto a la futura gestión de residuos de Ibiza, Prohens señaló que el Govern está «muy atento» al proceso de participación ciudadana que inició el Consell de Ibiza el pasado lunes. Este proceso busca decidir si la gestión de residuos implicará su traslado a Mallorca, donde serían incinerados, o la construcción de una incineradora en la isla, al alcanzarse el límite de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa en tres o cuatro años. Según se indicó, el nuevo foro de participación ciudadana se reunirá en un plazo máximo de dos meses, a contar desde finales de marzo, para puntuar las propuestas, aunque la institución señaló que el resultado del proceso no sería vinculante.

Prohens indicó que entiende que el problema de los residuos «se debe tratar de manera autonómica porque afecta a diferentes islas» y al respecto adelantó que el Govern «no se va a limpiar las manos como ha pasado históricamente», acusó, porque «el problema de los residuos no nace esta legislatura».

En esta línea, la presidenta apuntó que se debe «encontrar una solución óptima» y que para ello, convocarán la primera semana de mayo la conferencia de presidentes, en la que espera que se puedan «analizar las diferentes situaciones» posibles.

Por último, al ser preguntada por si existe una posibilidad de que las islas renuncien al convenio de carreteras, tras el choque en la reunión entre representantes de las administraciones locales, en manos del PP, y la diputada socialista Milena Herrera y el senador progresista Juanjo Ferrer, celebrado el pasado cuatro de abril en la sede del Consell de Ibiza (no alcanzaron un consenso sobre este asunto), Prohens señaló que «si el PSOE ha renunciado a reclamar el convenio de carreteras y el dinero de carreteras que son necesarios para la mejora y la modernización de sus infraestructuras y para una mayor seguridad para los ciudadanos, es esa formación la que ha renunciado, no el Govern ni los consells».

En la citada reunión, tanto el PP como las administraciones gobernadas por este partido reclamaron que se recupere el convenio para las islas, que no se renueva desde 2019 y que permitiría al Consell obtener financiación estatal para las inversiones en la red viaria.

Por su parte, la diputada socialista, Milena Herrera, indicó a este diario que desde que entró en vigor el Régimen Especial de Balears (REB), es a través de esta herramienta desde la que se vehiculan las inversiones en este tipo de infraestructuras y no a través de un convenio. Por lo que, según señaló, el Consell debería «llamar a la puerta del Govern» para reclamar fondos para la red viaria insular.

