Esperança Marí, escritora en Ibiza: "Algunos salineros vivían en asentamientos, con una manta debajo de pinos"

Filóloga, docente y escritora Después de publicar, en 2023, ‘Dones de la sal’, con las historias de 26 mujeres vinculadas a la industria salinera, Esperança Marí saca ahora ‘Hòmens de la sal’ (Miquel Costa Editor). Narra las vivencias de salineros de entre 90 y 100 años de edad a través de casi 30 entrevistas. Este miércoles Marí presenta el libro a las 20 horas en la iglesia de Sant Francesc de s’Estany, y el sábado a las 19.30 en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, en Formentera.

Cuando sacó ‘Dones de la sal’ ya dijo que quería hacer otro libro, en este caso sobre los hombres de ses Salines. La idea del primero surgió durante la pandemia. ¿En aquel entonces ya pensaba en hacer esta continuación?

No, eso vino después. Cuando entrevistaba a las mujeres, que en principio era mi única idea, venía un hombre y me decía: "¿Y a mí cuándo me entrevistarás?". Eso me preguntaba Vicent Ribas de Can Gregori, un señor de noventa y muchos años que era vecino de Catalina, una de las mujeres mayores a las que entrevisté. Y un día le dije a Vicent: "Cuando termine con las mujeres, entonces os entrevistaré a vosotros, sin ningún problema". Es cierto que las mujeres te dan una perspectiva de lo que es el contexto social del mundo de ses Salines, pero realmente el protagonista allí es el hombre, así que se le debe dar voz. Vicent me hizo una reivindicación, pero con toda la razón del mundo.

Y no todos los entrevistados son de la industria de la sal como tal.

No, porque he intentado que se tuviera una visión, como industria salinera que es, de todos los lugares de trabajo o profesiones que generó. Porque estaban los herreros, los carpinteros, los carreteros, etcétera. Todo ello vinculado a ses Salines, pero también eran oficios en sí al margen de lo que es la extracción de la sal.

Todos se mueven entre los 90 y los 100 años de edad, ¿no?

La mayoría, sí. El mayor del libro es Toni de Cas Gall, que hace poco ha cumplido los cien. Una de las mujeres del primer libro también llega este año al centenario. El hombre más joven es Xicu Botja, falleció hace poco, tenía unos 60. Él era uno de los últimos carpinteros que había trabajado aquí, en ses Salines. Hablar con él te abría todo el mundo de lo que era, por ejemplo, hacer todas las compuertas, sus diferentes tamaños, la doble compuerta, los tipos de madera que se utilizaban para ellas... Me explicó todo el mundo de la madera en ses Salines. Pero Botja es la excepción en este libro, porque la mayoría de los entrevistados son muy mayores.

Esperança Marí ayer en ses Salines. / Vicent Marí

¿Incluye otras fuentes orales?

Sí, algunas mujeres viudas, ya que no quedan suficientes hombres mayores salineros. Y también porque es interesante conocer la visión de las mujeres sobre aquel trabajo. De hecho, me ha costado mucho conseguir que ellos se explayasen.

¿Ha sido más complicada esta segunda parte, entonces?

A mí me ha costado mucho que ellos me hablen sobre en qué condiciones se iban a trabajar, por ejemplo; y había aspectos que no los recordaban. Por tanto, he dado voz a viudas, pero no tanto para hablar de ellas, que también hay algo de eso, sino de cómo veían este trabajo de sus hombres. Era más fácil con las mujeres. Hablo en términos generales, porque siempre hay de todo en todas partes. Ellos solían explicarme técnicamente muy bien en qué consistía el trabajo en ses Salines, pero cuando les preguntaba, por ejemplo, si sufrían mucho… La mayoría me decía: "Es que no había otra opción", "no había nada más que hacer". Les costaba explayarse sobre la dureza del trabajo o del sufrimiento que representaba para ellos.

¿A qué lo atribuye?

A la educación que han recibido como hombres. A veces pasa que expresan sus sentimientos de una manera tal vez más contundente, por su concreción y síntesis.

Y cuando conseguía sacarles las palabras de esa parte no técnica de su trabajo, ¿qué le explicaban?

Que venían aquí a hacer de salineros porque no tenían otra opción. Si hubiesen podido elegir, ninguno de ellos habría venido aquí para ese trabajo. Y había muchas maneras de decir que venían porque no les quedaba más remedio. Estaban los del Pla de Sant Jordi o de Sant Francesc, que venían porque eran pobres, eran de fincas de majorals; pero había gente de toda Eivissa. Incluso hubo épocas en las que llegaban trabajadores desde la Península. De Sant Mateu llegaban a venir tres colles de salineros. Caminaban hasta aquí y se hacían todos los meses de la temporada. Malvivían así como podían. No recuerdo quién hace poco me preguntaba si los asentamientos que tenemos hoy alrededor de Vila se podrían comparar con los asentamientos de aquel entonces por ses Salines. Y por lo que me contaban, le aseguro que los de los salineros eran peores. La salinera les dejaba una casa que hay pasado Sant Francesc para que pudiesen dormir allí. Pero es que es una única casa, cuando aquí podían llegar a ser cientos y cientos de trabajadores.

El resto se asentaba como podía, vaya.

Se asentaban en modo campamento. Había quienes, con una manta, dormían debajo de una sabina, debajo de los pinos. Y solo agua salada para lavarse, no había agua dulce. Todo ello, comiendo mal. Porque todos hablan de cuando bajaban unos mateuers que tenían una fincaza y llegaban con sobrasadas y pan de buena calidad.

¿Entonces por qué bajaban a ses Salines a trabajar?

Por eso fui a buscar a los mateuers, y hay dos explicaciones. Una familia me dijo que, efectivamente, tenían fincas muy buenas, pero que eran todas de secano, por lo que nunca conseguían tener dinero líquido. Para tenerlo necesitaban venir aquí a hacer la jornada, aunque tuviesen sus propias fincas. Tenían para comer con ellas, pero nada más. Y luego hay otra explicación. También venía, por ejemplo, un hombre cuya familia también tenía una buena finca. Pues bien, en este caso era para recuperar, poco a poco, lo que su hermano había perdido con el juego.

Es decir, incluso entre los salineros había...

Castas.

Eso es.

Sí, y tanto que sí. Y enchufismos de las direcciones. Enchufismos no solo para entrar a trabajar, que también existían, sino porque te facilitaban más o menos la labor a desempeñar aquí dentro. Esto existía, todos te lo reconocen. Y hubo plantones de salineros. En Formentera, por ejemplo, hay un momento en el que se quejan, precisamente, por estos abusos del enchufismo.

Los de esta zona de la isla de Ibiza en la que nos encontramos ahora, eran los más humildes, ¿no?

Exacto.

¿Entre los salineros había chicos muy jóvenes?

A los 14 años ya están dentro. Les daban trabajo más de llevar agua arriba y abajo. También hay chicos de 13 que entran falsificando edades. ¿Y hasta cuándo podían trabajar? Me explicaron el caso de un salinero que bajaba a hacer la temporada con 72 años. Venía hasta aquí en bicicleta.

Y por lo que explicaba de que no tenían más opción, no se podían permitir el lujo de pensar en otro horizonte, ¿no?

La migración, marcharse. Hay algunos que lo hicieron, que trabajaron, ganaron cuatro duros y con ellos se pagaron el billete para irse. A América Latina, a Nueva York o donde fuese.

¿Qué otros problemas hubo en el seno de esta industria?

En los años de la miseria, los 40 y 50, había muchos salineros a quienes la empresa les daba casa, pero no a todos, obviamente. Aun así, esta gente no tenía ni un trozo de tierra, así que no podía sembrar ni una patata. Tampoco tenían leña, tenían que ir a buscarla al bosque de la salinera, cosa que no estaba permitida. Por tanto, aquí hay todo un juego sobre de qué manera puedes estafar, por decirlo de alguna manera, a la salinera con la leña, por ejemplo. Había una brigada que tenía el control de la leña y podría haberla cedido a la gente que la necesitaba, o a casas de majorals de por aquí que tampoco tenían. Pero, claro, aquella gente también necesitaba venderla para sobrevivir.

La discusión entre el penúltimo y el último.

Exacto. El otro te dice que si no la hubiera vendido o intercambiado por un saco de patatas, o por otra cosa, tampoco habría sobrevivido. Esas condiciones de vida eran muy precarias.

¿Alguna historia de las que recoge en ‘Hòmens de la sal’ que le haya sorprendido especialmente?

La más interesante para entender el mundo de la salinera es la de Joan Planells de Can Torrilles, que ha vivido toda la vida en esta zona. La de Antoni Ribas de Can Nebot posiblemente es la que más me emocionó. Bajaba andando desde es Cubells. De muy pequeño ya viene a trabajar aquí en condiciones muy precarias. Luego, cuando comienza a construirse la carretera de es Cubells, él es uno de los primeros que trabaja en esa obra. Tareas muy duras toda la vida. Y te cuenta también cómo vivió la Guerra Civil. A sus dos hermanos más mayores les enviaron a la guerra. Antoni cuenta que ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Además, le dedico el libro a Maria, una mujer que bajó de Sant Antoni a trabajar en ses Salines para pagar deudas. No había hermanos que pudiesen asumir este trabajo y ella vino vestida de hombre salinero, disfrazada. Nunca la descubrieron.

¿Cuál es el mensaje de fondo del libro?

Que detrás del bienestar de ahora, otros antes han tenido que picar piedra, y esto no se debe olvidar nunca. Las cosas nunca son gratis, sino que son fruto de un esfuerzo de muchas generaciones. Ahora dicen: mira, los ibicencos tienen vivienda. Pero esta vivienda, la mayoría, ¡se ha hecho en estas condiciones! La gente dedicaba todos los sábados, los domingos, todo su tiempo libre, a hacer su casa. Pico y pala, con su esfuerzo. Hay esta idea de que parece que nos ha caído del cielo, pero no es así, ni mucho menos. Por otro lado, tenemos que reivindicar que este patrimonio se mantenga. ¿Para cuándo nuestro museo de la sal? No podemos dejar que este patrimonio se pierda, y se está perdiendo a marchas forzadas.

Tres de los entrevistados para este libro. / 'Hòmens de la sal'.

