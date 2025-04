Agresión y amenazas a la anciana okupada en Ibiza: «Las viejas se caen solas»

Los okupas de Ibiza que se atrincheraron en el piso donde vive una señora de 83 años agredieron este lunes físicamente a la anciana, según relata su hija.

La mujer asegura que las amenazaron de nuevo, tanto a ella como a su madre tras desvelar el infierno que está viviendo su familia a través de las páginas de Diario de Ibiza.

Según relata Patricia, la hija, los okupas, una pareja de jóvenes veinteañeros procedentes de Venezuela, se enfurecieron con la información de este rotativo a pesar de que en ningún momento se revelaban sus identidades, y el lunes por la tarde lo pagaron con la familia que originalmente les ofreció alojamiento y trabajo. Una oferta que aceptaron sabiendo de antemano que sus planes eran otros.

«El joven está enfadadísimo y nos ha dicho que les estamos acosando. Teníamos la cita con la abogada para interponer la denuncia. Después fuimos a casa de mi madre y nos encontramos con él en el ascensor. Estaba alteradísimo y se ha liado la cosa. Me ha tirado del pelo, me ha empujado y me he dado un golpe al lado de la escalera. Mi madre ha salido a defenderme y le ha dado un golpe y después, en el forcejeo, una patada», relata Patricia.

Además, también han amenazado a la anciana con tirarla por las escaleras: «Han dicho que las viejas se caen solas».

A consecuencia de este enganchón, la madre de Patricia se quedó «fatal» y con la sensación de que algo le «oprimía el pecho». Se trataba de un nuevo ataque de ansiedad, el tercero desde que el conflicto arrancó hace más de un mes, y por el que ambas mujeres se dirigieron a un centro de salud de Vila en busca de tratamiento médico.

Impunidad de los okupas

Antes, llamaron a la Policía. «Vino y nos dijo que vayamos a denunciar. No hicieron nada más», asegura Patricia, una contestación que dejó «felices de la vida y riéndose» a los okupas: «Cada vez que viene la Policía es un triunfo para ellos. Como nadie les puede hacer nada…».

Patricia considera que los okupas ya se «han pasado de la raya» con esta agresión física, lo que ha hecho que tomen una nueva medida de precaución: hacer que su marido acompañe a las dos mujeres durmiendo en el piso okupado, que se ha convertido en una bomba de relojería todavía más peligrosa de lo que ya era.

«Están intentando desestabilizarnos para que nos vayamos, pero la verdad es que yo no voy a renunciar al piso. No me lo puedo permitir. Yo tengo un contrato, tengo unas garantías... ¿Dónde meto a mi madre?», se pregunta Patricia.

«Él está grabándome todo el tiempo, graba lo que le interesa. Está siempre pinchando y va empujándonos en el pasillo para que le demos motivos. Lo único que tiene en mi contra es que le saqué sus cosas a la puerta del piso, pero físicamente no le he hecho nada», subraya.

Patricia se refiere al único momento en el que intentó solucionar el problema por su cuenta y lo único que consiguió es que los okupas la denunciaran por coacción. En cuanto a los agentes que se presentaron aquella tarde en el piso okupado, le dijeron que les diera las gracias por no llevársela detenida y que lo hacían porque ya la conocían.

Patricia regenta un restaurante en ses Figueretes y su hija, un bar. Inicialmente, habían acordado con los dos okupas darles trabajo en sus respectivos locales y también alojamiento. Así, los alojaron en el piso de la abuela con la intención de meterlos en otro inmueble que tienen alquilado para trabajadores un par de semanas más tarde.

Sin embargo, en cuanto los invasores se instalaron en la vivienda le contestaron que no pensaban trabajar en dichos locales, pero que sí que se quedarían dentro de la habitación durante toda la temporada turística.

«Es como heredar un piso»

A Patricia no le cabe en la cabeza que «chicos jóvenes, que no tienen ningún impedimento, no puedan buscarse la vida». «Están empeñados en quedarse ahí porque no pagan nada, gastan todo lo que les da la gana, tienen su cocina, invitan a gente, nadie les dice nada. Es como venir y haber heredado un piso», señala, consciente cada día que pasa del «error» que cometió al hacerles tan generosa oferta mientras buscaba trabajadores para esta temporada.

En cuanto a la situación tan insostenible que se ha generado en el piso después de que por primera vez se haya llegado a las manos, Patricia reitera que no piensa sacar a su madre de la vivienda porque eso supondría «la victoria de ellos» y el riesgo de perder el piso y no poder recuperarlo en poco tiempo.

Por el momento, una de las habitaciones sigue en manos de su madre, que llegó a ver cómo los okupas le arrebataban un colchón grande que tenía y ahora se ve obligada a dormir en una cama más pequeña. En cuanto a las zonas comunes, como la cocina o el salón, no se atreve a realizar un pronóstico de lo que va a pasar porque sabe que la llama puede prender ante cualquier chispazo. La situación ha pasado de surrealista a peligrosa.