El sector náutico de Ibiza espera revertir este verano su tendencia a la baja de los últimos años

La incertidumbre con la que empezó el sector náutico de Ibiza la temporada pasada no difiere de las sensaciones que hay este año, por el momento. «Hay mucha esperanza y por otro lado mucho temor e incertidumbre», señala Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en la Pimeef. Esto se debe principalmente a los resultados de las temporadas anteriores: «Venimos de dos años de caída a nivel de actividad y de resultados, por lo que todos estamos asustados con ese dato y esperamos que este año podamos darle la vuelta a esa tendencia y empezar a trabajar un poco más», comenta el presidente de la asociación náutica.

En 2023 la actividad del sector en mayo y junio cayó entre un 30 y un 50% respecto al año anterior, y entre un 10 y un 20% en julio y agosto. En 2024 la tendencia continuó. En la pretemporada se registraron un 30% menos de reservas que en 2023 y entre un 15 y 20% menos durante la temporada alta.

Tendencia a la baja

Además de la bajada de la demanda, Van der Hooft tiene en cuenta todos los demás retos que enfrenta el sector: «La escasez de amarres, de personal o el incremento del precio de las piezas de recambio hacen que los gastos no paren de subir».

Mientras, tiene en cuenta que la situación es diferente en otros negocios: «Nosotros estamos preocupados pero los puertos siguen teniendo una lista de espera de 200 barcos... Por lo que es una situación bastante peculiar porque la demanda y el sector del chárter no van de la mano con los gastos que hay, y esto nos hace vulnerables».

A esto se suman los alquileres ilegales, que también afectan a la demanda. Por este motivo, Van der Hooft acoge con «buenos ojos» el proyecto de modificación del Decreto 21/2017 del Govern balear, que regula el alquiler de embarcaciones de recreo en las islas, para incluir medidas contra el intrusismo. Aunque duda que esté listo para aplicarlo este verano, lo contempla como una señal de que se está tratando de ayudar al sector.

El optimismo también se mantiene por otro motivo: «Este año no hay grandes eventos deportivos, no hay mundiales, no hay Eurocopa [masculina], no hay Olimpiadas... Y eso puede favorecer la pretemporada. Mayo y junio suelen ser mejores en los años en los que no hay eventos deportivos», admite.

De hecho, también se considera que, como la Semana Santa llega este año más tarde, «trae algunas oportunidades» y hay empresas que están «botando los barcos» para captar salidas: «Este año las vacaciones de primavera de países como Alemania o Países Bajos enlazan con Semana Santa y hay empresas que se están preparando para estas llegadas», apunta van der Hooft.

En este caso, se esperan reservas last minute, que se hacen muy cerca de la fecha de llegada: «En abril es arriesgado el alquiler de una semana en catamarán, velero o yate porque si el tiempo no acompaña no hay plan B. Por lo que rezamos para que esta Semana Santa tenga buen tiempo», reclama el presidente de la asociación náutica.

Deseos de buen tiempo

El sol en estas fechas es imprescindible para que salgan los alquileres porque «si el termómetro no alcanza los 20 grados y pico, la gente no se anima a navegar». «Si el tiempo acompaña habrá afortunados que tendrán un gran día saliendo en barco, pero no va a ser una fecha clave» para las cifras. «No es como los hoteles que pueden aspirar a una ocupación del 80% para arriba. Si nosotros trabajamos en Semana Santa al 20 o 25%, ya sería un logro», considera Van der Hooft.

En estas fechas también se celebra la Feria náutica de Santa Eulària (del 24 al 27 de abril) y es algo que, aunque no está destinado al chárter, sino a la venta de embarcaciones y otros artículos náuticos, para el presidente supone una posibilidad: «Si hay alguien que está todo el día buscando un barco para esta temporada, se puede captar a ese cliente y hacer una venta».

