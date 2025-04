Sant Josep pierde de nuevo un pleito por una licencia de taxi embargada

El Ayuntamiento de Sant Josep ha perdido otro pleito en torno a la disputa por una licencia de taxi que hace unos diez años fue embargada por la tesorería general de la Seguridad Social y adjudicada por este órgano del Estado en subasta pública a un tercero por 251.000 euros.

Entonces, el Consistorio rechazó traspasar la licencia al ganador de la subasta tras constatar que no se cumplían las condiciones que marca el reglamento nacional del taxi; en concreto, los supuestos para la transmisión de una licencia. El adjudicatario de la subasta recurrió por la vía contencioso administrativa y obtuvo una resolución favorable en primera instancia, aunque posteriormente fue anulada, tras un recurso del Ayuntamiento, por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). «La transmisión por vía de subasta pública no puede convertirse en un mecanismo de transmisión de licencias con el que eludir las limitaciones que imponen las normas legales», justificaba la sentencia del tribunal balear, que también estimó un recurso del taxista que había sido embargado por el cual se anulaba el decreto municipal que le prohibía seguir explotando la licencia de taxi. Esta resolución no fue recurrida, pero sí la que anulaba la adjudicación de la licencia por la vía de la subasta.

El Supremo le da la vuelta

Así, posteriormente, el Tribunal Supremo anuló la sentencia del TSJB y dio por válida la concesión de la licencia embargada a un tercero por parte de la Seguridad Social. En este caso, el alto tribunal español señalaba que había que distinguir entre la transmisión voluntaria e involuntaria de una licencia de taxi, de la ejecución forzosa por impago de la cuotas obligatorias de la Seguridad Social. En este último supuesto, señalaba el Supremo, «no se precisa autorización alguna del municipio que hubiera concedido la licencia para transmitirla al adjudicatario de la subasta pública».

Ahora, el TSJB ha rechazado el recurso del Ayuntamiento y ha confirmado la sentencia de primera instancia que, estimando en parte un recurso del ganador de la subasta, anula la resolución municipal de septiembre de 2019 por la que se denegaba la solicitud de paralización de explotación del taxi del anterior titular, el que tenía la deuda con la Seguridad Social.

El Consistorio permitió que este siguiera conduciendo el taxi después de que el TSJB hubiera dado la razón (sobre la concesión de la licencia) y a pesar de que el ganador de la subasta hubiera recurrido al Tribunal Supremo. Es decir, cuando la sentencia no era firme.

El Ayuntamiento basó su defensa en el hecho de que sí que era firme, porque no fue recurrida, la estimación del recurso del deudor sobre la prohibición de explotar el taxi. Sin embargo, el tribunal balear confirma que los dos pronunciamientos judiciales «se acumularon en un mismo procedimiento», y, por tanto, «uno sustenta al otro». Por ello, una vez interpuesto el recurso de casación por la anulación de la adjudicación de la licencia, no se podía proceder a la ejecución voluntaria «al margen del procedimiento judicial como hizo el Ayuntamiento». Así, concluye, el taxista deudor «no podía continuar con la prestación del servicio público».

