Náuticas en Ibiza: «No ayudar a encontrar vivienda es una garantía de no cubrir la plantilla»

El sector náutico de Ibiza afronta otra temporada con incertidumbre en la que a la tendencia a la baja durante dos años seguidos en las reservas, se suma que los gastos no paran de subir por cuestiones como la escasez de amarres o de personal. En cuanto a las plantillas en concreto, Ramon van der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en la Pimeef, señala que, teniendo en cuenta la problemática de la vivienda en la isla, «cada empresa intenta solucionar [el problema] a su manera».

«Algunos alquilan pisos a precio de oro para poder tener a dos o tres trabajadores dentro y algunas de las empresas más grandes han optado incluso por comprar», indica el presidente, que tiene en cuenta que «no ayudar a tu gente a encontrar una vivienda es una garantía de no cubrir la plantilla».

"Yo ahí no me meto"

Lo que podía ocurrir en otros años, «eso de yo ahí no me meto, este va a ser tu sueldo y búscate la vida, ya no ocurre porque es igual a una persona diciendo que lo siente mucho pero que no va a poder venir», comenta Van der Hooft, que defiende la prestación de ayuda: «Es algo que no se puede solucionar desde cualquier punto de España, menos cuando para los que estamos aquí ya es una tarea casi imposible encontrar algo decente a un precio asequible».

Por otro lado, las plantillas del sector también se enfrentan a la falta de profesionales en categorías concretas: «En la náutica lo que más falta hace es personal técnico. Mecánicos, electricistas... Encontrar un buen mecánico para una empresa que se dedica al mantenimiento es una misión casi imposible», cuenta el presidente de la asociación náutica.

Esto también ocurre con el personal de tierra, que se dedica, por ejemplo, a la limpieza de embarcaciones: «Es muy complicado encontrarlo porque aquí los hoteles son nuestros competidores, porque ellos pueden ofrecer una habitación dentro o fuera de las instalaciones y nosotros no podemos ofrecer los barcos en este caso».

