El alcalde de Ibiza culpa al Estado de incumplir su promesa de eliminar la tasa de basura

El PP ganó las elecciones municipales de Ibiza con la limpieza de la ciudad como bandera y el compromiso estrella de eximir a sus ciudadanos del pago de la tasa de basura. La propuesta era que, en las deficientes condiciones de limpieza en que se encontraba la ciudad, no se podía forzar además a sus residentes a pagar por este servicio. Sin embargo, la promesa electoral quedó en nada a los pocos meses tras anunciar que no se podía eliminar el pago de la tasa. ¿Por qué? «Por cuestiones técnico-jurídicas», contesta ahora, a bote pronto, el alcalde, Rafael Triguero.

¿Y qué son cuestiones técnico-jurídicas? «El coste de un servicio público se tiene que repercutir vía tasa al ciudadano», responde Triguero. Pero eso, se sobreentiende, ya lo sabía de antemano el PP. En cambio, el alcalde insiste en que se analizó en su partido y se disponía de «la certeza» de que se podía llevar a cabo. «Teníamos casos similares de otros lugares de España donde no se estaba repercutiendo la tasa. Analizamos distintas variables y al final todo nos llevó a no poder eliminar la tasa. Si nosotros no aplicásemos el coste de la tasa, teníamos la amenaza de vernos ante la imposibilidad de cobrar los ingresos que proceden del Estado», justifica el alcalde. En todo caso, Triguero puntualiza que cuando se planteó esta propuesta «no se valoró que pudiera ser el factor determinante» para ganar las elecciones. «Sí que nuestra apuesta por la limpieza era innegable», subraya.

Es más, no sólo no se ha eliminado la tasa de basura sino que el Ayuntamiento se ha visto obligado a subirla por «el tasazo de Sánchez», según Triguero que insiste en cargar la culpa al Gobierno central obviando la directiva europea que determina que los ciudadanos deben cubrir el coste íntegro del servicio de recogida de basura. La tasa de basura para viviendas de hasta 120 metros cuadrados, el un 71% del total del municipio, ha pasado este año de 73 a 85 euros, lo que supone un incremento 16%. En cambio, los propietarios de viviendas de alquiler turístico deberán pagar 330 euros.

