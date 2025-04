Triguero, alcalde de Ibiza: «Ses Feixes de Vila es la única posibilidad para tener un Central Park en la ciudad»

¿Espera que las sanciones millonarias por la explotación de pisos turísticos tengan un efecto disuasorio esta temporada?

Tenemos constancia de que está sucediendo. Sin ir más lejos, en los barrios de la Marina, sa Penya y Dalt Vila sabíamos que había pisos que se estaban alquilando a turistas y ahora a trabajadores de temporada. Está teniendo su efecto.

¿Habrá más sanciones?

Desgraciadamente, sí. Ha habido una reducción considerable en los anuncios en Airbnb. En las próximas semanas iniciaremos una campaña, a través de los administradores de fincas y la línea verde, para que todos aquellos que tengan conocimiento de que se está alquilando turísticamente una vivienda den traslado a la policía y a nuestros técnicos municipales, para que si constatamos que hay un alquiler legal, sancionarlo. Estas sanciones ejemplares son un primer paso. Pero vamos más allá. En diciembre se hizo la primera inspección con el Ibavi en viviendas de protección oficial (VPO) porque recibimos denuncias. Hemos detectado VPO que se están alquilando a turistas y muchas de esas viviendas, además, que pueden ser de dos o tres habitaciones, han pasado a tener una más. En breve volveremos a actuar. El propietario de una VPO puede realquilar la vivienda, pero tiene que ir a las listas del Ibavi, sacar a un demandante de vivienda y además a un precio limitado. Hemos detectado VPO que en julio se alquilaban por 4.000 euros. Vamos a seguir trabajando de forma contundente. Esto no va a solucionar el drama social que vivimos en materia de vivienda, pero es una pata del problema.

¿Por qué no se precintan pisos también?

Es una cuestión de actividades, de legislación a nivel autonómico... se ha hecho mucho trabajo y no ha sido fácil desarrollarlo. Todavía está el debate encima de la mesa. Probablemente pueda ser una solución más. Mientras esto se termine de perfilar, seguiremos siendo totalmente contundentes por la vía urbanística con sanciones de mayor calado, de hasta el 75% del valor de mercado de esas viviendas. La magnitud de la sanción es considerable para que los propietarios se lo tengan que pensar dos veces.

El alcalde de Ibiza, en su despacho en la sede de la Policía Local, en el edificio del Cetis. / VICENT MARÍ

¿Tiene algún plan para evitar que se vuelvan a repetir los asentamientos de chabolas?

Primero, un mensaje claro: esa no es la forma de vida que queremos para nadie. Somos conocedores de la realidad que existe en esos asentamientos, de los perfiles sociales que hay y, además, de las mafias que se generan. Nos hemos encontrado multitud de situaciones: desde vecinos de esta ciudad que estaban realquilando hasta personas que vienen a hacer negocio con las caravanas realquilando o vendiéndolas. En la ciudad está prohibido acampar y pernoctar, y estamos siendo contundentes.

Ante la necesidad, el problema persiste aunque las ordenanzas lo impidan. ¿Tiene previsto cómo va a actuar para evitarlo?

Se han adoptado medidas. Unas son más visibles y otras quizás no tanto. Los gálibos que se han instalado en los parques disuasorios ya transmiten un mensaje. Además se está informando y poniendo señales para informar de las ordenanzas que prohíben pernoctar y acampar. Recientemente los vecinos de Illa Plana y Cas Mut también nos están pidiendo medidas para minimizar este problema.

¿El Ayuntamiento puede actuar de inmediato y desalojar los asentamientos?

Donde no hemos actuado porque no son solares o parcelas municipales, se han dado órdenes de ejecución a los propietarios. Tenemos conocimiento y constancia de que se está actuando, pero desgraciadamente no queda otra vía que la judicial y el trámite es largo. Hemos limpiado recientemente es Soto, el acantilado de Dalt Vila, también la zona de Cas Mut. Por lo tanto, donde podemos, actuamos. En el asentamiento de es Gorg se han reducido las caravanas y autocaravanas con respecto al año pasado, pese a que muchas se quedaron porque detrás hay personas que se dedican a revenderlas o realquilarlas.

Triguero, en su despacho en la sede de la Policía Local, en el edificio del Cetis. | VICENT MARÍ

Con el nuevo PGOU ya en vigor, ¿qué planes tiene para ses Feixes de es Prat de Vila?

Lo primero: ya hemos aprobado dos modificaciones puntuales del PGOU, y van a venir muchas más porque se aprobó totalmente desfasado con la realidad actual de la ciudad. Con respecto a ses Feixes, este año vamos a licitar la redacción del Plan Especial, también el de Puig des Molins, previsto en el PGOU. A partir de ahí se podrá ver de forma más clara su futuro. Hay diversos contenciosos de propietarios de los terrenos, por lo que los juzgados tendrán que dictaminar si esa aprobación definitiva [del PGOU], que entendemos que sí es válida, puede conllevar alguna connotación administrativa o económica para el Ayuntamiento.

¿Pero qué planes tiene su gobierno para ses Feixes?

Sin lugar a dudas, y es lo que hemos venido diciendo hasta el momento, tendremos que llegar a acuerdos con los propietarios porque la única posibilidad de tener un gran pulmón verde en la ciudad es en ses Feixes de Vila. Ese es el planteamiento. Es innegable que es la única posibilidad que tiene la ciudad de Ibiza para tener ese gran Central Park de otras ciudades. Es cierto que muchos de los propietarios han tenido unos derechos durante muchos años que han dejado de tener, por lo que habrá que llegar a acuerdos. De hecho, con la mayor parte de ellos nos hemos entendido. Hay voluntad, capacidad de diálogo, independientemente de que nos hayan presentado contenciosos contra el PGOU. El Ayuntamiento se verá obligados a llegar a un acuerdo para poder adquirir todas ses Feixes de Vila y poder desarrollar allí un gran pulmón verde para la ciudad.

¿Hay alguna estimación del coste que puede tener esto?

Hay alguna estimación.

¿De cuánto?

De millones de euros. Todo dependerá también de los contenciosos, si se considera o no, que alguna vez fue un suelo urbano y todas las contribuciones que han pagado los propietarios durante muchos años. Los juzgados dirán si al final se valora a un precio de rústico protegido o no. Pero sin lugar a dudas todo pasa por un entendimiento con los propietarios y hay voluntad de llegar a acuerdo con todos ellos.

¿Y la vía de la expropiación?

Capacidad de diálogo con todos y llegar a acuerdos. La expropiación es la medida más forzosa, pretendemos llegar a acuerdos.

¿Se ha hablado ya con los propietarios?

Sí, desde el primer momento estamos en contacto.

Puedo pensar que los propietarios insisten en que se eche atrás la protección para construir.

Ellos defienden su posición inicial, la del 87, pero a nosotros nos toca defender la posición del planeamiento [nuevo], entendiendo también que es necesario un gran pulmón verde para la ciudad.

¿Es impuesta esta postura por la situación heredada, o también tiene el convencimiento de que es necesario proteger este espacio?

Tengo el convencimiento, igual que los vecinos de la ciudad, de que ses Feixes de Vila no pueden estar como están. Estamos haciendo esfuerzos importantes en ses Feixes des Prat de ses Monges [Talamanca] con actuaciones para dotarlas de vida y para que nuestros vecinos conozcan su sentido. Y ses Feixes de Vila, y así lo entienden los vecinos de esta ciudad, es la única posibilidad de tener un gran pulmón verde. Cuestión que compartimos, que impulsamos, lideramos y que llegará el día en que se pueda disfrutar. O sea, no puede ser que el Parque de la Paz sea el pulmón verde de la ciudad cuando no es un pulmón verde.

El alcalde de Ibiza, en la sombra de la plaza Antoni Albert i Nieto. / VICENT MARÍ

¿Empieza ya a sospechar que este año no se va a abrir el Parador?

Es irrenunciable que el Parador abra este año. Tenemos que empezar a alzar la voz porque es intolerable el desprecio que, en muchas ocasiones, nos encontramos con muchos temas relacionados con el Gobierno del Estado. Me refiero al Parador pero también el campo de boyas ecológico de Talamanca, la biblioteca pública, los juzgados, la comisaría y las viviendas, el Sepes... notamos una falta de lealtad institucional, pero ya ha llegado el momento en el que nos tenemos que plantar. No puede ser que, en boca de representantes de Paradores incluso no sé si de Turespaña, se haya manifestado que este retraso lo está provocando en los últimos meses el Ayuntamiento, cuando desde el minuto cero hemos sido facilitadores y ágiles en la gestión de los trámites que han necesitado. Hemos solicitado una comisión a tres banda para saber de lo que hablamos porque acudimos a Turespaña y nos cuenta una versión y, luego, Paradores dice todo lo contrario.

Pero garantía no hay.

Garantía, certeza por parte de Turespaña y Paradores, ninguna.

¿No cree que el PP está sobreactuando con la alarma que se ha generado con las okupaciones?

En absoluto. Es evidente que hay una preocupación de propietarios. También somos conocedores del tipo de perfil que está okupando viviendas en nuestra ciudad, especialmente al despiste o en determinados barrios. Por lo tanto esto se soluciona con una legislación clara que además beneficie, dando seguridad jurídica, a esos propietarios de viviendas que actualmente están vacías. El programa ‘Lloguer Segur’ ha facilitado el cobro de una renta y del mantenimiento de la vivienda, pero detrás de esa iniciativa, que está muy bien, tiene que haber una certeza jurídica. Los datos de viviendas okupadas son los que son. Le puedo decir que en los últimos meses ha habido un aumento de intentos de okupación en muchas viviendas del municipio. Por lo tanto, esto se ataja con una legislación clara para que en 24, 12 horas, se pueda desokupar una vivienda.

Pero el juez decano de Ibiza explica que cuando se okupa una vivienda, con la legislación actual, en el momento que la policía presenta un atestado en el juzgado o el propietario una denuncia, el juez de guardia puede adoptar una medida cautelar para ordenar la restitución inmediata de la propiedad.

Respeto las declaraciones del juez decano, al que le tengo cierto aprecio. Le puedo asegurar que yo tengo vecinos que han venido a este despacho con viviendas okupadas viéndose obligados de forma temporal, hasta que pactan con su banco, a tener que pagar los suministros. Ahora parece ser que hay una sentencia que ya permite a los propietarios no tener que seguir abonando los suministros pero yo soy conocedor de dramas de familias a las que les han okupado una vivienda. Si tenemos claro que no se debe permitir la okupación pongamos las medidas legislativas necesarias para que se puedan desocupar de forma exprés. Que no se tenga que acudir a empresas privadas a okupas porque los trámites en los juzgados se eternizan.

¿Qué le parece que el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, alabara que un grupo de ciudadanos se hubiese tomado la justicia por su mano para forzar el desalojo de unos ocupas?

Yo respeto lo que mi compañero haya dicho. Entiendo que muchas veces los vecinos tengan que verse abocados a salir a la calle ante cierta injusticia social y que a lo mejor las administraciones o la legislación en sí no permite que se sea ágil. Por lo tanto, lo que haya dicho Marcos al respecto dentro de su ámbito de actuación, total respeto.

¿Qué se ha hecho para que se corrija el déficit de financiación de la capitalidad de Vila que su gobierno sitúa en 1,8 millones?

En los primeros seis meses se hizo un estudio de actualización de los costes. Como mínimo, la capitalidad se tiene que compensar con 7,5 millones de euros. Ahora recibimos 5,7 millones, después de haber logrado un incremento del 14,2%. No hemos podido seguir negociando con el Govern porque no ha aprobado su presupuesto. Además, se debe mejorar el sentido de la capitalidad. Es decir, la financiación no puede ir destinada sólo a inversión ya que hay servicios y otras cuestiones que se han de tener en cuenta, como sí sucede con el caso de Palma.

¿Entonces se tendría que modificar la ley de capitalidad para que la financiación extra que recibe Vila pueda destinarse a gasto corriente? ¿Para qué?

Estamos en esa negociación con el Govern. Por ejemplo, aparcamiento, limpieza, seguridad, transporte público...

¿Y cuál es la postura del Govern sobre esta demanda?

Bien, bien. La verdad es que el Govern balear está totalmente implicado con la ciudad. De hecho, se está viendo tanto en el reparto de los fondos del impuesto turístico como a la hora de tratar asuntos tan importantes como la vivienda. Se han cedido cuatro solares, se están redactando ya dos proyectos para construir VPO. Vamos a ser capaces de cerrar muchos asuntos de los que llevamos muchos años hablando. Muchos mandatos, muchas legislaturas. Porque la ciudad de Ibiza vuelve a estar en el escenario autonómico.

