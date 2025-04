Triguero, alcalde de Ibiza: «En absoluto renunciamos a auditar el Cetis, pero no ha llegado aún el momento»

¿Ha renunciado a hacer la auditoría sobre el coste del edificio del Cetis que se había acordado en el pasado mandato con el Consell?

En absoluto. Le tengo que decir que teníamos tantas cuestiones pendientes desde hace tanto tiempo que el Cetis es una de las cuestiones que hay que abordar, pero todavía no ha llegado el momento. Por muchas cuestiones: ahora con la nueva contrata de transporte público la cuestión económica con el Consell queda aclarada y porque antes de afrontar esa cuestión de precios, tenemos que solucionar, desbloquear y aclarar otras cuestiones de índole urbanístico con la propia concesionaria [del Cetis].

¿Qué cuestiones urbanísticas del Cetis hay que resolver?

Esta obra se hizo desde una empresa pública [Imvisa], y el Ayuntamiento tiene pendiente ciertas cuestiones a nivel de la recepción final de esa obra para poder formalizar el contrato en sí con el concesionario [la Sociedad Gestora Cetis].

¿No está recepcionado aún?

No.

¿Y por qué?

Por esas cuestiones que tenemos que aclarar antes de recepcionar finalmente la obra.

¿Qué tipo de cuestiones?

Pues cuestiones sobre el cumplimiento del contrato y que nuestros servicios técnicos y jurídicos tienen encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Se han priorizado otras cuestiones también de calado y sin lugar a dudas llegará el del Cetis con la auditoría, que, sin ninguna duda, se tendrá que desarrollar.

Por muchos temas pendientes que haya, antes de sacar a concurso la nueva concesión de transporte público ¿no se deberían haber aclarado los costes de la estación de autobuses con la auditoría?

Dentro del Cetis se van a ver movimientos. Le pongo el ejemplo de la cuestión de la gasolinera, la edificación que se hizo al lado... Hay distintas cuestiones, ciertos cambios de uso que se tienen que modificar. También se tiene que actualizar el estudio económico-financiero. A partir de ahí ya con esa cuestión general global clara, se podrá finalizar y zanjar la cuestión del Cetis, con la auditoría seguro, pero tenemos otras cuestiones prioritarias que abordar antes.

¿Qué va a pasar con esta gasolinera?

El planteamiento inicial era para abastecer a los autocares, pero después otro totalmente distinto. Una gasolinera no es viable. Hay que calcular el equilibrio económico-financiero final de la concesionaria con todos esos modificados y las cuestiones que tenemos encima de la mesa, y a partir de ahí entrar en la cuestión de precios y otras más profundas y de más calado que hay que analizar y conocer.

¿Recuperar esta concesión es inviable?

Es inviable.

El alcalde de Ibiza, en la plaza Antoni Albert i Nieto. / VICENT MARÍ

¿Hay motivos para hacerlo?

De momento no hay motivos de calado para hacerlo. De momento con la concesionaria el trato, la información y comunicación fluye, hay voluntad de zanjar estas cuestiones, tanto por su parte como por la nuestra.

¿Considera justificado que el Cetis aplique una tarifa por cada vez que los autobuses estacionan en las paradas de la calle?

No está justificado. Sí que es verdad que hay un estudio económico con unas tarifas que hay que cumplir. Si no se llega al ratio global del Cetis, probablemente el Ayuntamiento tenga que compensarlo económicamente y es algo a lo que no estamos dispuestos.

Después de las elecciones dijo que en 2024 las obras de reforma del primer cinturón de ronda tenían que estar ejecutándose.

Correcto.

¿Y por qué no han empezado?

Es una cuestión irrenunciable. El primer cinturón se tiene que ejecutar en este mandato porque parte en dos la ciudad y no nos podemos permitir tener esta vía las condiciones actuales. Ahora estamos desarrollando el convenio económico con el Consell para financiar la obra. Esperamos poder firmarlo en los próximos meses y licitar las obras para que la remodelación de esta vía sea una realidad en este mandato.

¿Este año se va a licitar pues?

Ahora dependemos de ese convenio con el Consell. En el momento que lo tengamos podremos actualizar el proyecto [el redactado por el Consell], del cual ya tenemos la cesión del uso y derechos, y licitar las obras. La verdad es que muchas veces nos marcamos unos timings y a pesar de la implicación de todos los funcionarios, cuesta.

Visto el tiempo que ha pasado, cuando parecía que tras las elecciones debía ser inminente, ¿no valía la pena tramitar el modificado del proyecto para incorporar un aparcamiento subterráneo con 1.500 plazas como había previsto el gobierno anterior?

Le puedo asegurar que si hubiéramos tenido un proyecto ejecutivo con el aparcamiento probablemente se podría haber ejecutado. También le tengo que decir que en los próximos meses vamos a anunciar los aparcamientos subterráneos y en altura que se van a ejecutar. También vamos a mejorar los aparcamientos disuasorios, de los que obtendremos el doble de plazas. A partir de ahí se desarrollará el modelo de ciudad que proyectamos con la peatonalización de calles, avenidas y la red de carriles para bicis.