La lucha por recuperar el piso okupado de la abuela

Antonio Sánchez explica que su abuela habla maravillas de cómo era el barrio de sa Penya cuando ella llegó a la isla. Magda Thuriet encontró su lugar en el mundo en las callejuelas de ese barrio, donde se instaló y donde nació su hija, en 1973. "Ella me cuenta que era un barrio muy popular, lleno de gente ibicenca, de pescadores. Se enamoró del lugar", explica.

El piso familiar se encuentra en esta primera planta. | VICENT MARÍ

Un barrio que él, su nieto, no ha llegado a conocer. Para Sánchez, sa Penya es sinónimo de problemas y marginación. Desde hace años, además, su familia está intentando recuperar el piso que todavía es propiedad de su abuela, situado en la calle Fosc, pero que lleva okupado desde hace más de una década. "Durante años lo alquilábamos a residentes y algún verano a turistas. Pero un día, por el 2004 o por ahí, subí y me encontré con que habían entrado y habían cambiado la cerradura", relata. La vivienda familiar está en una primera planta, mientras que la planta baja siempre la ha recordado "tapiada y vacía".

Vista de la calle desde el otro lado. | VICENT MARÍ

En estado de ruina

La familia de Sánchez pudo negociar con el okupa, y mantuvieron una relación que se fue prolongando durante una década: "Era una persona adicta a la heroína. A veces nos pagaba algo, luego estaba unos meses sin pagar. A veces desaparecía durante una temporada y nosotros podíamos volver a entrar en el piso, pero ya era insalubre".

En el año 2014, aprovechando que el okupa había desaparecido, entraron de nuevo en su propiedad y comprobaron que el inmueble se había degradado hasta unos extremos alarmantes. Por este motivo, encargaron un informe a un arquitecto técnico. El veredicto fue clarificador. El informe, firmado el 16 de enero de 2014, señala que en el inmueble se observa una grieta "superior a cinco centímetros y de rápida evolución", y que "puede suponerse que la degradación que las vigas que lo conforman". Al no poder comprobar el estado de las vigas de la planta baja, al estar tapiada, el arquitecto concluye que "se recomienda el desalojo del inmueble dada la posibilidad de colapso del forjado inspeccionado".

Sánchez asegura que su familia ha llevado este informe al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa para el desalojo por ruina de la vivienda pero que, en todos este tiempo, nadie se ha puesto en contacto con ellos.

Hace unas semanas, el okupa había estado viviendo a intervalos en este piso, lo abandonaba definitivamente. No tuvieron tiempo para celebrarlo porque, prácticamente al día siguiente, volvía a estar okupado. Esto ha sido la gota que ha hecho colmar la paciencia de Magda Thuriet y de su familia quienes, por fin, se han animado a llevar el caso ante los juzgados, ya que hasta nunca, todavía nunca habían presentado una denuncia. "Yo pensaba que sí, pero mi abuela me acaba de confirmar que no, hasta ahora nunca habíamos presentado denuncia", admite Sánchez.

Esta se interpuso el pasado 21 de febrero ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa y, en la exposición de motivos, Magda Thuriet explica que "personas desconocidas han estado en un piso de mi propiedad y se han quedado a vivir sin mi consentimiento. El piso está declarado en ruinas y han entrado por la fuerza".

Narcopiso

Según explica el nieto de la propietaria, ahora en su inmueble del carrer Fosc ya no hay un residente fijo, sino que se ha convertido en un narcopiso, es decir, se usa como punto de venta y consumo de drogas, especialmente heroína.

Pese a la aprensión que le supone entrar en la calle Fosc, la compañía de este redactor del Diario y del fotógrafo le envalentona lo suficiente como para realizar una vistazo a la finca. Hacemos la visita a las 10.30 de la mañana. La calle está muy tranquila, casi desierta, y apenas se escuchan los sonidos de las radiales procedentes de obras de reforma. "Por la tarde y noche hay bastante movimiento del menudeo, pero por la mañana se está tranquilo, es el mejor momento para venir", explica .

Una vez allí, comprobamos el aspecto ruinoso que, al menos desde el exterior, presenta este edificio. En la puerta por la que se accede a la vivienda familiar, alguien ha puesto una cadena con un candado. "Esto se va a caer cualquier día y será una desgracia", dice Sánchez, "nuestra idea es reformar la casa y alquilarla. Y en un futuro, si el barrio se arregla, quizás vivir aquí. Quien sabe". Eso sucederá, evidentemente, en el caso de que puedan recuperar el inmueble.n