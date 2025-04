Guía para entender la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza

La ley que limitará entre junio y septiembre en Ibiza la circulación de vehículos de no residentes persigue reducir la saturación de la red viaria. Por este motivo, las motos están exentas de la restricción.

Hay mucha casuística diversa que cabe tener en cuenta para no perderse con la nueva normativa y, sobre todo, para no ser sancionado, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros por circular por la isla sin autorización, y hasta 30.000 euros si se reincide en el plazo de un año. Aquí sigue una pequeña guía para entender la nueva legislación y cómo el Consell la va a aplicar.

¿Qué se limita?

La ley limita textualmente «la entrada y/o permanencia» de vehículos (excepto las motos), «incluido el estacionamiento», entre el 1 de junio y el 30 de septiembre; es decir, la circulación por las carreteras de Ibiza de aquellos coches y autocaravanas sin domicilio fiscal en la isla (que no paguen el impuesto de circulación) y que no hayan obtenido una autorización para circular y que obliga a pagar una tasa de un euro por día. Por tanto, todos los vehículos de los trabajadores de temporada que en estas fechas ya están desembarcando en la isla y que no tengan domiciliado en la isla su vehículo (para ello deben estar empadronados) deberán pedir una autorización para circular por las carreteras de Ibiza a partir del 1 de junio.

Además, hay un límite: 4.108 vehículos por día, incluidas las autocaravanas. Por este motivo, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, sostiene que en verano las navieras no podrán transportar los vehículos de sus pasajeros porque el cupo ya estará agotado sólo con los temporeros que ya están llegando a la isla y cuyo vehículo no esté domiciliado. No hay datos sobre ello.

El cupo que ha aprobado el Consell se basa en el estudio de movilidad encargado por la institución y, en el primer año de aplicación, se ha optado por una cifra «prudente»: 20.168 coches en total (16.000 de rent a car), cuando el mismo estudio considera que el techo estimado para que no haya saturación (que el tiempo de espera en un atasco sea el mismo en verano e invierno) es de 17.000 vehículos extra al de los residentes, el llamado escenario D. Con la puesta en marcha de la regulación se obtendrán los datos reales de demanda que permitirán afinar más en el límite que se aplicará en 2026. En todo caso, el estudio de movilidad prevé que, progresivamente, en cinco años se llegue al escenario D.

¿Quiénes están exentos de pedir la autorización?

No tienen que pedir autorización los residentes en Ibiza con la condición además de tener domiciliado el vehículo en la isla o las personas no residentes en España que sean propietarias de una vivienda en Ibiza y su vehículo (sólo uno en este caso) esté domiciliado en la isla. También los residentes en Formentera, Menorca o Mallorca que acrediten la necesidad de desplazarse habitualmente a Ibiza por trabajo. En la web que el Consell activará en mayo para gestionar las autorizaciones, se podrá cursar esta excepción acreditando que es por trabajo. Para los formenterenses que quieran desplazarse a Ibiza con su vehículo pero no por motivos laborales se reservan 120 autorizaciones diarias. Aparte, están exentos del cupo los vehículos de personas con movilidad reducida, igual que los coches oficiales, de servicio público o transporte de mercancías.

¿Qué sucede con las autocaravanas?

Al igual que los coches, estarán exentas de autorización aquellas autocaravanas con domicilio fiscal en la isla. En cambio las que no lo tengan, tendrán una doble carga: deberán acreditar una plaza en un camping de la isla y, además, obtener autorización con el pago de la tasa de un euro diario. Además, no hay un cupo específico para las autocaravanas, sino que se incluye con el de los coches, que son 4.108 en total. La misma ley prohíbe también el estacionamiento de estos vehículos en suelo rústico.

¿Cuándo puedo solicitar la autorización?

La solicitud no se podrá cursar hasta unos días antes del 1 de junio (en el caso de los vehículos que ya estén en la isla) o del momento en que el turista tenga previsto desembarcar en Ibiza. Aún se debe fijar la fecha exacta previa, pero será de entre tres y cinco días.

¿Cómo se podrá pedir la autorización?

Se han previsto dos vías: a través de las compañías navieras (cuando se compran los billetes) o de la web que activará exprofeso el Consell. Como la mayoría de los turistas adquieren los pasajes con antelación, deberán acudir a la web del Consell. En el caso de que se emplee el portal de una naviera, esta se conectará con la plataforma del Consell. Así, en el momento de tramitar el billete, la web solicitará al usuario si está exento o no de pedir autorización. Si debe cursarla, se le pedirá el número de matrícula y los días de llegada y salida. Esta información se trasladará al sistema del Consell y, si existe plaza disponible (es decir, el cupo de 4.168 vehículos diarios no está cubierto), dará el ‘ok’ y comunicará el coste de la tasa, que se adjuntará al precio final del billete del barco. En el caso de que un viajero utilice una naviera para llegar a la isla y otra distinta para salir, deberá tramitar la autorización en la web del Consell.

Las navieras temen que la transacción se retrase con esta gestión on line con el Consell de Ibiza (será invisible para el usuario), por lo que en la reunión del pasado miércoles plantearon la posibilidad de que sus webs tramiten las autorizaaciones sin interactuar con el Consell. Se creará una mesa técnica para resolver este asunto, pero el Consell seguirá adelante igual con la puesta en marcha de su plataforma.

¿Cómo se va a controlar el cumplimiento de la restricción?

Se han previsto diversas vías: el control de cámaras de lectura de matrículas ubicadas en las zonas donde se producen más aglomeraciones de tráfico y a través del control de los inspectores de Transporte del Consell. En el caso de las cámaras, el mecanismo será automático, con una conexión directa con el sistema digital del Consell y la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar, primero, si el vehículo cuenta con autorización y en caso negativo constatar si se trata de un vehículo domiciliado o no en la isla y, en función, de ello, tramitar la posible propuesta de sanción.

¿Cuándo estarán activas las cámaras?

El Consell tiene prevista la adquisición de 25 cámaras, pero no llegará a tiempo para instalarlas este verano. Para empezar, en este primer año, el Consell utilizará las cámaras del Ayuntamiento de Sant Josep del aeropuerto y algunas de Vila (se está ultimando el convenio). También habrá las cámaras del puerto, las que controlarán la entrada y salida de vehículos. Asimismo, los inspectores de Transporte utilizarán las dos cámaras móviles de las que disponen (para los controles contra el intrusismo) para leer matrículas y cotejar los datos con la DGT. Será un sistema manual, pero también efectivo.

¿Habrá un periodo de prueba?

Como explica el director insular de Transportes, Roberto Algaba, a partir de mayo se harán controles para informar a los conductores que no cumplan los requisitos que podrán ser sancionados a partir del 1 de junio si no obtienen una autorización. También está prevista una campaña de información ciudadana, además de reuniones con agencias de viajes y otros sectores vinculados para aclarar todas las dudas. Asimismo, cabe la posibilidad, en función de grado de difusión y conocimiento de la normativa, que entre en vigor la restricción sin que, inicialmente, se impongan sanciones. Se decidirá poco antes.

¿Cómo se reparten las autorizaciones de los ‘rent a car’?

El Consell otorgará autorización a un total de 16.000 vehículos de alquiler. Las empresas del sector tienen ahora un plazo para pedir cuántas quieren. Para repartirlas, el Consell ha previsto un ingenioso sistema para que todas las compañías obtengan permisos. Aplicando el mismo sistema que el de reparto de escaños en las elecciones (ley d’Hondt), se distribuirán a todos los solicitantes en paquetes de 150. Aquella empresa que haya pedido 200 autorizaciones, en la segunda tanda ya habrá cubierto sus expectativas. Así, sucesivamente, hasta que se hayan repartido las 16.000 plazas. Con ello, se beneficia a las empresas locales, más pequeñas, y se penaliza a las que pidan mucho más que el resto.

