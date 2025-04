Tres láminas desconocidas de Tur Costa en un ‘estate sale’

Vender las pertenencias de una persona recientemente fallecida es algo cada vez más común, sobre todo en las grandes ciudades. Las estate sale convierten las casas de fallecidos sin herederos conocidos o cuyos herederos no quieren o pueden hacerse cargo de los bienes, en auténticos mercadillos de gangas. En uno de estos eventos en Madrid se han localizado tres láminas aún no catalogadas del pintor ibicenco Rafael Tur Costa.

Una de las láminas de los años 70.

Desde la Associació Cultural Anneliese Witt – Rafael Tur Costa intentan contactar con su comprador para poder incluirlas en el catálogo razonado online que se está elaborando sobre el artista nacido en Santa Eulària.

El experto en decoración Álvaro Toledo visitó en el mes de marzo una de estas casas en las que todo está a la venta. Según explicó en sus redes sociales «había muchísimos cuadros. Los dueños debían ser coleccionistas de arte porque estaba lleno incluso de láminas sin enmarcar».

Toledo se llevó a casa varios marcos dorados del siglo XIX o principios del XX con idea de enmarcar algunos cuadros suyos para un proyecto con el que quiere mostrar el «contraste entre lo viejo del marco y la modernidad de las obras de arte». También localizó unas láminas de las que, en un primer momento, no sabía quién era el autor. «Son abstractas y vienen firmadas, pero no tengo ni idea de quién son», comenta en un vídeo en Instagram. «Mi idea es hacer alguna composición y ponerlas quizás las tres en un marco», explica.

Obras de Tur Costa

El decorador, gran aficionado al arte, no tardó en darse cuenta de las joyas que había encontrado. «Después de buscar en Google lo que entendía de la firma, di con el autor que estaba detrás. Se trata del artista Rafael Tur Costa, nacido en Ibiza y fallecido en 2020. Empezó a pintar en los años 50, fue autodidacta y tuvo influencia de otros artistas alemanes que visitaban la isla, por lo que he podido investigar», cuenta en otra publicación.

El decorador hace un recorrido por la vida artística del pintor ibicenco. «Al principio empezó pintando en tonos negros y oscuros y después en los años 60 y 70 empezó a darle protagonismo al blanco y al color. Es un artista que toda su obra fue abstracta y ha hecho un montón de exposiciones tanto en España como en Estados Unidos y en otros países».

Las obras encontradas en el estate sale están firmadas en el año 72. «Investigando he encontrado también que en los 70 empezó a experimentar con el color plateado y en estas tres se puede ver que tienen una parte, quizás hecha con rotulador o con pintura plateada en la que incorpora esa textura también».

«Esto es lo que me gusta de comprar cosas vintage o de segunda mano. Me gusta investigar la historia que hay detrás y descubrir las personas que lo han hecho e historias pasadas». «Estoy muy feliz de haber comprado estas tres obras, además a precio súper bajo. Me parecen tres tesoros», acaba diciendo.

Catálogo virtual

La Associació Cultural Anneliese Witt – Rafael Tur Costa con la colaboración del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària y la Escuela Universitaria Adema trabaja en la elaboración de un catálogo razonado online del artista ibicenco.

Estas publicaciones de redes llegaron hasta ellos, pero no conseguían contactar con el decorador, que tiene en su cuenta de Instagram más de 30.000 seguidores. «Nada me gustaría más que poder comunicarle que estamos en plena construcción del catálogo y que nos encantaría incluir sus obras», asegura a este Diario Marcos Witt, hijo del pintor. Su intención es poder catalogar las obras, algo que además «les dará valor», explica.

En este sentido, desde la asociación han recordado que están buscando todas la obras de Tur Costa que se puedan localizar en colecciones privadas, para hacerles foto e incluirlas en el catálogo virtual. Por ello, hacen un llamamiento a todo aquel que tenga obras del artista y recuerdan que pueden contactarles a través del correo info@culturalwtc.org.

Suscríbete para seguir leyendo