PSOE de Ibiza: "Lo primero que haremos cuando volvamos a gobernar será topar el precio de los alquileres"

El Comité Insular de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha aprobado este sábado la convocatoria del VII Congreso del partido, que se celebrará el próximo 21 de junio. En el marco de la reunión, el secretario general, Vicent Roselló, ha anunciado que presentará su candidatura para continuar liderando el partido y el proyecto político iniciado hace nueve meses: “Tengo toda la ilusión y todas las ganas de renovar vuestra confianza, la confianza de la militancia, para continuar este trabajo iniciado el año pasado. Estamos aquí para luchar por una Ibiza mejor, por una Ibiza más justa. Una Ibiza de futuro para todas y todos”, ha dicho Vicent Roselló ante los miembros del Comité Insular.

Roselló ha dedicado una parte central de su discurso a denunciar "la inacción" del Partido Popular ante la grave crisis de vivienda que sufre Ibiza. Ha denunciado que el PP está instalado en la propaganda y “desvía la atención, mientras se olvida del verdadero problema de nuestra isla, el acceso de la vivienda”. “El precio de la vivienda, este sí que es un problema alarmante. Y lo es porque no hay una política valiente para intervenir. El Partido Popular tiene las competencias y no hace nada. Se niega a aplicar la Ley estatal que permite regular los precios. Se niega a construir vivienda pública. Y se niega a actuar”, ha lamentado Roselló.

“No podemos permitir que la gente tenga que vivir en campamentos, como Can Rova o Can Raspalls”, ha dicho el secretario general, criticando la falta de medidas del Partido Popular, puesto que “para ellos, la vivienda es un negocio, y no un derecho”. Ante esto, ha asegurado que “la primera medida que pondremos en marcha cuando volvemos a gobernar será aplicar la Ley estatal de vivienda para topar los precios de los alquileres”, ha anunciado entre aplausos.

Además, ha propuesto “una apuesta sin precedentes en construcción de vivienda pública con un compromiso muy ambicioso, pero muy necesario: conseguir que estas islas tengan un parque de vivienda protegida que llegue al 30% del total”. "La vivienda tiene que ser el quinto pilar del Estado del Bienestar”, ha dicho. "El modelo socioeconómico de Ibiza no puede basarse en una industria que pase por encima de nosotros, sino que revierta en Ibiza”, ha asegurado Roselló. En este punto, también se ha referido a la necesidad de medidas para proteger el territorio y los recursos naturales de nuestra isla, ante unas políticas del PP que no cumplen los compromisos: “Este verano tendremos igual o más vehículos que el año pasado”, ha lamentado, criticando la limitación propuesta por el Consell Insular de Vicent Marí.

"La culpa es de Pedro Sánchez"

Durante su intervención, el secretario general socialista ha hecho un repaso del trabajo hecho por la Ejecutiva insular: “Esta nueva etapa ha empezado, está en marcha y ha avanzado con una idea muy clara: empezar a construir aquello que me encargasteis con vuestra confianza: un plan de trabajo con la vista puesta en el 2027, con el objetivo de configurar un nuevo proyecto socialista ganador para nuestra isla”.

Roselló ha denunciado la falta de voluntad política de la derecha para resolver los problemas de la isla: “Tenemos un Partido Popular que gobierna todas las instituciones, pero que solo vive de la propaganda. La única estrategia que tienen es continuar engañando y desviar la atención”, recordando que "cuando hay había un gobierno progresista al Consell, con Vicent Torres, todo era culpa del Consell; con Francina Armengol, todos los problemas eran culpa del Govern balear; y ahora que gobiernan por todo, le dan la culpa de todo al Gobierno de Pedro Sánchez”.

El congreso insular del 21 de junio servirá para aprobar una ponencia política que marcará la hoja de ruta de los socialistas ibicencos hasta 2030: “Un congreso en que tenemos que renovar nuestro compromiso con la isla y con las políticas progresistas que necesitamos para encarar las necesidades del presente y los retos del futuro”.

En su discurso, Vicent Roselló también ha querido felicitar al conjunto de la militancia por el éxito del reciente Congreso del PSIB-PSOE, celebrado hace dos semanas en Palma, y ha celebrado la presencia reforzada de los socialistas de Ibiza en los órganos de dirección del PSIB: Elena López, nueva secretaria de Vivienda; Milena Herrera, secretaria de Igualdad, Pilar Costa, secretaria de Cultura, y la nueva presidencia del PSIB-PSOE, a cargo de Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’, por primera vez un ibicenco ocupando este cargo, quien ha recibido un fuerte aplauso de los miembros del Comité Insular de la FSE-PSOE.