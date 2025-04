Vivienda en Ibiza: hasta 400 euros para poder empadronarse

Los problemas de la vivienda en Ibiza no acaban cuando uno encuentra un alquiler. Muchas veces, esas habitaciones o pisos, se alquilan sin contrato, en negro, y entre las condiciones está el no empadronarse. Hay a quien no le importa no estar registrado como residente en la isla, pero para la mayoría esto es un obstáculo más.

No estar empadronado en el lugar en el que se vive o trabaja impide hacerse la tarjeta sanitaria o por ejemplo, si se tienen hijos, que puedan optar a un colegio. La desesperación ante esta situación tan común en Ibiza lleva a hacer ofertas de importantes cantidades de dinero para que alguien les "haga el favor".

"Sé que no es gratis"

En los grupos de redes sociales destinados a buscar y ofrecer vivienda en la isla se repite constantemente la pregunta: "¿me puedo empadronar?" La cosa está complicada.

Algunos mensajes buscando empadronamiento / DI

Hay quien pide el favor solo por unos meses porque necesita hacer un curso y no le dan plaza si no es residente, hay quien explica que en su casa actual no puede empadronarse porque está registrado como local comercial o quien tiene niños en edad escolar y necesita inscribirlos en alguna vivienda. Lo que todos estos mensajes tienen en común es que ofrecen dinero a cambio de que alguien les empadrone en su casa.

Anuncios ofreciendo dinero a cambio de empadronamiento / DI

"Sé que no es gratis" o "Se paga muy bien", escriben algunos. Otros dicen "escucho ofertas" y hay quien directamente hablan de cantidades: "Ofrezco hasta 300 o 400 euros". Cualquier cosa vale a cambio de conseguir estar registrado legalmente como residente en la isla.