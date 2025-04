Los técnicos analizan si el túnel de Sant Rafel se podrá abrir en las próximas horas

El túnel de Sant Rafel podría abrir al tráfico en las próximas horas. Los técnicos analizan a esta hora los resultados de las pruebas de funcionamiento de los equipos de seguridad "para validar que se pueda reabrir el túnel de Sant Rafel en condiciones de seguridad".

Según han explicado desde la conselleria de Mobilitat del Govern balear, si estos resultados son favorables, el túnel se podrá reabrir sobre las 15.00 horas con restricciones de velocidad y tonelaje. No obstante, señalan que no se puede precisar la hora exacta. Lo que sí han explicado son las restricciones: "Los vehículos pesados no podrán circular y, por tanto, deberán seguir usando el desvío de Sant Rafel actualmente habilitado", apuntan.

La concesionaria de la carretera cerró el túnel a última hora del miércoles por problemas técnicos de seguridad relacionados con la ventilación. Esto ha provocado importantes atascos en la vía desde el jueves.