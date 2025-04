"El Servicio de Menores de Ibiza no tiene espacio ni recursos y los trabajadores están desbordados»

Unos dicen: «El Gobierno central nos tiene abandonados», los otros responden: «Llamad a la puerta del Govern balear». Unos dicen que la competencia es del Gobierno, otros, que corresponde al Consell. Ningún entendimiento y, mientras, un drama social que se enquista.

La atención de los menores migrantes no acompañados fue uno de los temas del orden del día de la reunión que han celebrado este viernes el presidente del Consell de Ibiza, los cinco alcaldes de la isla y los diputados y senadores ibicencos. A la salida del encuentro, tanto las declaraciones del presidente insular, Vicent Marí, y del diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, como las de la diputada del PSOE Milena Herrera y el senador progresista Juanjo Ferrer, evidenciaron un acuerdo imposible entre dos posturas enfrentadas.

No hay acuerdo ni siquiera en algo tan básico como determinar quién es competente en este asunto. Por un lado, el Consell -gestionado por el PP- y el diputado popular, consideraron que se trata de un tema de migraciones y que, por lo tanto, quien debe asumir la responsabilidad es el Gobierno central. Por el otro, la diputada y el senador progresista insistieron en que la responsabilidad corresponde al Consell, ya que es el competente en los temas de menores.

Y mientras se discute quién debe ponerle el cascabel al gato, Vicent Marí describió de esta manera la situación que se vive en el servicio insular de atención a menores: «No podemos más. No tenemos espacio. No tenemos profesionales. El personal no nos alcanza, está agotado. La situación de desbordamiento es total».

170 menores

El presidente del Consell estimó que, de los 170 menores que están en estos momentos bajo la tutela del Consell, setenta son menores migrantes no acompañados. Ante la imposibilidad de instalarlos en las dependencias del Servicio de Menores, 36 han sido alojados en el campamento juvenil de Cala Jondal, pero Marí recordó que esta situación es transitoria: «No suspenderemos ni los campamentos de verano ni las actividades que se hacen normalmente en Cala Jondal», y señaló que la institución insular está «buscando un lugar alternativo».

Marí explicó que esta situación está provocando un enorme estrés emocional entre el personal del departamento de Menores, lo que ha ocasionado, además, algunas bajas: «El personal está desilusionado. Son menores de diferentes culturas, que hablan otras lenguas, que se debe trabajar de manera distinta con ellos y los trabajadores están desbordados. Esto ha provocado que haya bajas. Ha habido casos de gente que ha empezado a trabajar y el mismo día lo ha dejado».

Pese al drama humano, las posiciones políticas no pueden estar más alejadas. Así, la diputada del PSOE Milena Herrera reprochó al PP que pida ayuda en esta tema y que, a la vez, el Govern balear haya rechazado la propuesta del Gobierno central de repartir a los menores no acompañados llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas: «El problema es que la señora Prohens hace seguidismo del señor Feijóo», presidente del PP nacional.

La diputada socialista insistió en que la competencia de los menores no acompañados en Ibiza corresponde al Consell y no al Gobierno central: «La competencia no es selectiva. No puedes decir: me ocupo solo de los menores de Ibiza y no de los que me llegan de fuera».

«A la puerta de Prohens»

¿A quién debe pedir ayuda el Consell? Herrera lo tiene claro: «A la puerta de la señora Prohens, porque es una competencia que los consells tienen delegada del Govern», y afeó también al Consell que haga «alarmismo» con esta cuestión.

En las absolutas antípodas se sitúa el criterio del Partido Popular, como señaló su diputado José Vicente Marí Bosó: «La competencia de migración es del Gobierno español». Y pidió que no se confundiera con las responsabilidades insulares, ya que «la entrega al Consell de la competencia de la tutela de menores no estaba pensada para los casos de menores migrantes no acompañados».

Finalmente, Marí expresó el deseo de que «se ayude a nuestra petición de auxilio».