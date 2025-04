Piden al menos 18 años para un profesor por abusar de varias alumnas menores en Ibiza

La Fiscalía de Ibiza ha pedido que se condene con 18 años de cárcel a un profesor de un instituto ibicenco por varios delitos cometidos contra cinco alumnas menores de edad durante el curso 2020-21. El caso ha pasado del juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza a la Audiencia Provincial de Balears, en Palma, debido a la gravedad de las penas solicitadas y a la corta edad de las víctimas cuando ocurrieron presuntamente los hechos denunciados, pues cuatro de ellas eran menores de 16 años: una tenía 14, dos 15 y otra 16. La quinta, 17. El docente, que enseñaba catalán en el centro educativo, está acusado de los delitos de corrupción de menores, coacciones, exhibicionismo, embaucamiento y abuso sexual, en el caso de la chica de 14 años y una de 15. Además de las mencionadas penas de prisión, la Fiscalía pide que se indemnice a las víctimas con un total de 32.000 euros.

La Abogacía de la Comunitat Autònoma también acusa al profesor y coincide con la petición de la Fiscalía, con penas algo más altas. La Audiencia Provincial tiene pendiente de señalar la fecha del juicio.

El docente, natural de Mallorca y que tenía 31 años cuando ocurrieron los hechos, «aprovechó su condición de profesor» durante el curso para cometer sus supuestos delitos «guiado por un evidente ánimo libidinoso», según relata la Fiscalía. Su modus operandi pasaba por sacar de clase a la alumna a la que pretendía engatusar para «mantener conversaciones que terminaban versando sobre sexo, aludiendo el acusado a que con anterioridad había mantenido relaciones sexuales con alumnas suyas de 16 años en otros centros en los que había trabajado», según reza el escrito de la Fiscalía. Además, también empleaba las redes sociales, como Instagram, para establecer un contacto más estrecho con sus víctimas e intentar convencerlas de que fueran con él a su casa de Mallorca.

Los ofrecimientos sexuales a las menores «se producían por parte del acusado dando su palabra a la menor de que la respuesta de ésta y su comportamiento incidirían positivamente en la calificación que la alumna pudiera obtener en la asignatura impartida por el acusado, aprobando la asignatura sin haber estudiado». A una de las menores le profirió comentarios sexuales durante el curso, tales como «seguro que no has estado con ninguno al que le mida 21 centímetros». Le propuso a la menor que le mandase una fotografía en ropa interior, a lo que ella accedió, y el acusado contestó mandándole una foto suya desnudo.

Amenaza a una alumna

En el último día del curso 2020-2021, el profesor llegó a lanzar una amenaza a la alumna, que la recibió con «estupor» y también con «un sentimiento de temor e inseguridad». «Con el ánimo de causar desasosiego en la menor para que no revelara los comportamientos descritos», el profesor le dijo lo siguiente: «Como abras la boca cuelgo la foto en internet, que tengo muchos contactos, España es muy pequeña». Por todo ello, la Fiscalía solicita tres años de cárcel por un delito de corrupción de menores y nueve meses por un delito de exhibicionismo.

A otras de sus alumnas les propuso realizar un trío. Les dijo que tenía «el pene grande» y también que «no tenían que pagar con dinero, sino de otra forma». La promesa del profesor a estas alumnas también incluía «aprobar la asignatura varios trimestres sin estudiar ni realizar la totalidad de los exámenes». La petición de la Fiscalía en este caso asciende a ocho años de cárcel por dos delitos de corrupción de menores.

«Me muero por ver algo»

Por otra parte, la menor de las víctimas es una chica de 14 años con la que el acusado contactó a través de Instagram. En uno de los mensajes que se cruzaron le dijo lo siguiente: «Te mandaría algo si no fuera delito». En su objetivo de conseguir que la menor le enviara una fotografía de contenido sexual, el profesor le mandó una imagen de sí mismo, en ropa interior y con una erección. Sin embargo, la alumna no cayó en la trampa, lo que generó la contestación desesperada del docente: «Me vuelvo loco, me muero por ver algo, creía que había confianza». Además, en este caso también intentó que no quedara rastro de su conducta delictiva a través del siguiente mensaje: «Si me puedes enseñar la conversación borrada me calmas».

Más éxito tuvo el acusado con la última de las víctimas que figuran en el escrito de la Fiscalía, una alumna de 15 años a la que convenció para que le mandara una foto de naturaleza sexual. El hombre contestó enviándole a ella una fotografía de su pene. En estos dos últimos casos, se solicitan cuatro años de cárcel por dos delitos de abuso sexual y un año y medio por otros dos delitos de exhibicionismo.

Indemnizaciones

El escrito de la Fiscalía resalta expresamente que «en todos los casos, el acusado era conocedor» de que cuatro de las víctimas eran menores de 16 años y una, menor de 18 años. Además, el ministerio público considera que la conselleria de Educación es responsable civil subsidiaria de los hechos y por ello le reclama que abone un total de 32.000 euros a las víctimas en indemnizaciones de 10.000 y 4.000 y tres de 6.000 euros.

El caso estalló en noviembre de 2021, cuando la Guardia Civil detuvo al acusado a raíz de seis denuncias distintas: cinco impuestas por los progenitores de la menores y una más presentada por una profesora del mismo centro educativo. La detención se produjo en el propio domicilio de Calvià donde residía el docente. Posteriormente, los agentes, con una orden judicial, registraron el domicilio, donde se incautaron de material informático como ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y memorias. Su objetivo era investigar ese material por si encontraba pruebas de comunicaciones, grabaciones o correos electrónicos con las jóvenes.

En su declaración, el profesor negó todas las acusaciones y quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de las cinco menores. Por su parte, desde la conselleria de Educación del Govern balear precisaron que en aquel curso escolar, justo el posterior al de los hechos relatados, el profesor estaba trabajando en un centro de Mallorca.n