Pedro Alvarado, psiquiatra experto en patología dual: «La mayoría de pacientes suele tener adicción a una mezcla de sustancias»

Psiquiatra en el Hospital Santa Creu i Sant Pau Alvarado, que ejerce en un hospital de día de conductas adictivas en Barcelona, interviene este viernes en las II Jornadas de patología dual y adicciones de Balears, que se celebran en el Hospital Can Misses.

¿La patología dual se está tratando como tal desde hace mucho tiempo o realmente esto es algo relativamente nuevo en el sistema sanitario?

Depende mucho del punto desde el que se mire la patología dual. Creo que en algunas comunidades autónomas sí que se tiene mucha más conciencia de la patología dual como tal, que es un trastorno mental moderado o severo con un trastorno por consumo. Diría que hay mucha concienciación sobre esto en muchas comunidades autónomas, como Cataluña, por ejemplo. Yo trabajo en Barcelona. Creo que ya desde hace unos años se viene hablando de esto, por eso se celebra también un congreso de patología dual anualmente. Desconozco si en comunidades autónomas o ciudades más pequeñas esto está más incorporado.

Debe haber una doble recuperación, ¿no?

Para la recuperación, intentamos centrarnos no solo en el hecho de que el paciente se mantenga abstinente, sino en trabajar globalmente todo lo que está alrededor de la adicción. Por eso tenemos que entender qué es la patología dual y de qué trastornos estamos hablando. Puede ser que el paciente tenga un trastorno de personalidad, pero si se trabaja la gestión de las emociones, la estabilidad emocional y demás, el tratamiento del trastorno adictivo también mejorará.

¿De qué manera puede perjudicar al paciente que sólo esté diagnosticado de su adicción? ¿Esto dificulta o impide de alguna manera su recuperación?

Depende del trastorno y de la patología dual de la que estemos hablando. También es verdad que no todos los pacientes tienen una patología dual.

¿Es habitual que se tarde mucho en identificar que el paciente, aparte de la adicción, tiene un trastorno de salud mental?

Como digo, como yo trabajo en Barcelona, esto se ve mucho menos. Aquí se detectan mucho antes los casos de patología dual y se trata de abordarlos globalmente. En Barcelona tenemos varias unidades de patología dual y creo que aquí sí que se puede adelantar el diagnóstico, preverlo.

¿Las adicciones más habituales son las de sustancias?

Así es. Lo que ocurre es que se está viendo un incremento importante en las adicciones comportamentales, como el juego patológico o el sexo. Y aquí, en Cataluña, especialmente en Barcelona, está creciendo mucho el fenómeno del chemsex, que también utiliza sustancias. Es el sexo a través de las sustancias.

¿Hay incrementos de otro tipo de adicciones?

Más o menos, la cocaína y el alcohol son algo que se mantiene constantemente. Son de las sustancias más consumidas. Nosotros hemos notado, desde hace algunos años, especialmente por Barcelona o Madrid, una alta prevalencia en el consumo de metanfetamina y de estimulantes como la catinona, alfa, mefedrona... de GHB. Esto sí que va relacionado con lo que mencionaba de un aumento de prácticas de chemsex.

¿Cuáles son los peligros de la práctica del chemsex?

Los riesgos son grandes porque, en primer lugar, si hablamos de una cuestión comportamental, uno aprende a no disfrutar del sexo como tal, sino que empieza a buscar siempre este estímulo de la sustancia. Y se vuelve difícil tener relaciones sexuales sin la misma. En segundo lugar, las sustancias que se utilizan son muy adictivas, especialmente, por ejemplo, la metanfetamina, que es una de las que más se utiliza en el chemsex, y el GHB. Además, con el GHB, que es muy adictivo, es muy fácil pasar a una sobredosis.

En Ibiza, la sustancia más consumida entre los pacientes atendidos por la unidad de Patología Dual es la cocaína, con 50 casos en 2024. Pero el alcohol le sigue con 19 casos. También está en la cabeza de la estadística.

El alcohol es una de las sustancias que más trabajamos nosotros en el hospital de día. Pero usualmente ya no hay paciente que tenga una adicción única a una sustancia, la mayoría suele tener un trastorno adictivo a una mezcla de sustancias, como alcohol y cocaína o alcohol y cánnabis. Dentro de las sustancias que más trabajamos aquí se encuentran el alcohol, la cocaína y el cannabis. Además, está creciendo mucho el consumo de estimulantes como la metanfetamina, y especialmente en el contexto del chemsex.

¿Cuál de las dos patologías es la que suele dar pie a que nazca la otra?

Hay personas que no necesariamente tienen que tener un trastorno mental, o un trastorno mental severo. Usualmente sí que tienen trastornos mentales leves de ansiedad y demás. Si hablamos de patología dual y nos centramos en trastornos mentales moderados o severos, lo más prevalente, según lo que nosotros hemos podido encontrar, son trastornos depresivos, de ansiedad y de la personalidad; y ahora estamos encontrando mucho trauma y trastorno por estrés postraumático. Esto del trauma no lo digo citando ningún artículo, sino que es subjetivo, es decir, hablo por experiencia propia. Es lo que nos estamos encontrando.

¿Qué es lo que es primero, el trastorno mental o el trastorno por consumo? Creo que no deberíamos centrarnos en esto porque nos desviamos de qué es lo que necesita el paciente. Pienso, básicamente, que da un poco igual qué viene primero.

¿Por qué?

Porque al final se convierte en un círculo. Es decir, una persona que tiene un trastorno de personalidad límite, por ejemplo, no puede regular sus emociones, por lo tanto utiliza las sustancias o ciertas conductas para regularse. Se regula momentáneamente, pero como no ha aprendido, no puede llegar a incorporar esta regularización, así que empieza a involucrar de nuevo las sustancias. Nosotros lo trabajamos globalmente.

Puede ser que alguien con un trastorno depresivo utilice el alcohol o la cocaína para anestesiar. O que alguien que esté utilizando el alcohol desarrolle un trastorno depresivo. Por tanto, al final da un poco igual qué empieza antes, no se tiene una respuesta exacta. Es verdad que cuando el paciente consume estimulantes pueden desencadenarse trastornos psicóticos. Pero no quiere decir que un paciente con esquizofrenia tenga más probabilidad de consumir sustancias.

Como hemos hablado de muchas adicciones, supongo que no hay un perfil determinado en cuanto a edad, género, procedencia socioeconómica o trayectoria vital. ¿O existe un patrón común en los pacientes?

Es difícil hablar de un patrón común. El trastorno adictivo es multifactorial. Aquí en Barcelona, con mi compañera, estamos intentando hacer un estudio en el hospital de día sobre la alta prevalencia del trauma psicológico en pacientes que tienen un trastorno adictivo. Y no estoy hablando de datos certeros o reales, porque todavía no los tenemos. Estamos intentando investigar al respecto. Pero nosotros vemos, experimental y subjetivamente, que hay muchas personas que han sufrido trauma a lo largo de su vida, y también violencia de género, que desarrollan un trastorno adictivo. Dentro del mundo de los trastornos adictivos y la patología dual siempre ha existido violencia de género y esto también influye en la patología traumática.

¿Podría ser un trauma de la infancia, por ejemplo?

Me refiero a eventos traumáticos a lo largo de la vida del paciente, es decir, no necesariamente tiene que ser violencia o abuso sexual en la infancia, que también puede darse el caso. En general, con los traumas, ya se produzcan en la infancia o en la etapa adulta, muchos pacientes adquieren estrategias para poder solventarlos. Y muchos también desarrollan lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático, que es una patología distinta.

Y el trauma puede ser por diferentes motivos.

Multifactorial, sí, sí. Puede producirse por una pérdida, por traumas infantiles, por haber sufrido bullying o acoso en el entorno laboral... o incluso por el hecho de haber vivido un terremoto. Son muchos aspectos, dependiendo, claro está, del paciente en concreto.

¿Cómo se trabaja con el paciente cuando entra en el circuito sanitario de atención a la patología dual? Es decir, ¿qué fases se siguen?

Depende del paciente. No nos podemos olvidar de que delante tenemos a personas y que debemos analizar qué necesita el paciente. Un tratamiento multidisciplinar y global es lo ideal para poder trabajar con él; no centrarnos solo, por ejemplo, en lograr que deje de consumir. El problema es todo lo que está alrededor y todo lo que abarca todo este componente adictivo y la patología dual. Si no se trabaja con eso, es más fácil recaer. Empezamos a trabajar con la persona que tenemos delante y lo que vaya necesitando.

¿Qué profesionales intervienen?

Aquí, donde el tratamiento de la patología dual está muy incorporado, los profesionales que intervienen son de psiquiatría, psicología, enfermería y trabajo social. Si ya nos vamos a un nivel más alto, como por ejemplo donde yo trabajo, que es un hospital de día, pues sí que hay más profesionales, como un musicoterapeuta, un arteterapeuta y todo esto. Pero en el nivel básico, por ejemplo, de un CAS [Centro de Atención y Seguimiento], sí que habría psiquiatra, psicólogo, enfermero y trabajador social.

¿La vergüenza a veces es un factor determinante para no solicitar ayuda? ¿Es más probable que las personas que cuentan con una red familiar den el paso de pedirla?

Considero que es muy amplio como para dar un patrón en sí. Hay de todo dentro de la patología dual, dentro de los trastornos adictivos, de la salud mental. Pero sí, es indudable que una buena red social y un buen apoyo —y no solo familiar, ya que puede ser social— sí que ayuda mucho mejor a la recuperación del paciente, claro.

¿Cree que el sistema sanitario cada vez va a ir prestando más atención a la patología dual, que cada vez habrá más especialización en este sentido?

Espero que sí, porque los problemas de salud mental están muy estigmatizados, y los trastornos adictivos, más estigmatizados aún. Son pacientes que usualmente se dejan de lado, así que sí, espero que sí que vayamos por un camino en el que se ponga más interés en el tratamiento de estas personas.

¿Se va por el buen camino?

Sí, y hablo subjetivamente desde mi perspectiva de aquí, de Barcelona. Necesitamos otras cosas, necesitamos unidades; por ejemplo, una unidad que trabaje con el trauma y las adicciones, por citar una idea. Es el tipo de cosas que estamos viendo, en el día a día, que son importantes. Pero supongo que estaremos encaminados a ello, porque también debe tenerse en cuenta que hay más conciencia de la patología dual.

¿Cómo enfocará su charla de hoy viernes en el Hospital Can Misses?

Contactaron conmigo para que pudiese contar nuestro bagaje en Barcelona, lo que hacemos en el hospital de día y nuestra experiencia en la atención al paciente con trastorno adictivo o con patología dual.

Suscríbete para seguir leyendo