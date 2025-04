Fracasa el intento de crear un frente común ante los principales problemas de Ibiza

Desacuerdo en prácticamente todo e imposibilidad en ponerse de acuerdo en temas básicos pero, al menos, cordialidad, buena predisposición y «espíritu positivo». Algo es algo. Ayer, la sede del Consell de Ibiza acogió una reunión entre los representantes de las administraciones públicas locales -encabezada por el presidente del Consell, Vicent Marí, y los cinco alcaldes de la isla- y los políticos ibicencos en el Congreso y el Senado: la diputada Milena Herrera (PSOE) y el senador por Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer (Grupo Parlamentario de Izquierda), y el diputado José Vicente Marí Bosó y el senador autonómico Miquel Jerez , ambos del PP.

El orden del día incluyó tres temas: el convenio de carreteras, el plus de insularidad de los funcionarios del Estado y la atención de los menores migrantes no acompañados. No hubo acuerdo en casi nada pero se coincidió en repetir estas reuniones con el objetivo de intentar hacer un frente común para defender los intereses de la isla en Madrid.

Convenio de carreteras

Respecto al convenio de carreteras, el choque es frontal e irresoluble. Por un lado, el PP -y las administraciones gobernadas por este partido- reclaman que se recupere el convenio para las islas, que no renueva desde el año 2019 y que permitía al Consell obtener financiación para las inversiones en la red viaria.

Desde el lado progresista, se insistió en que la figura del convenio de carreteras ha pasado a la historia, ya que desde que entró en vigor el Régimen Especial de Balears (REB), las inversiones en este tipo de infraestructuras se vehiculan a través del REB y no de un convenio.

«Cuando finalizó el convenio de carreteras en 2019, Ibiza cumplió con el 100% de las inversiones e incluso hizo más de las previstas. En las reuniones bilaterales que tuvimos con el Estado se nos dijo que estas inversiones se podrían incluir en el próximo convenio. Nosotros trabajábamos con esta perspectiva, pero nos hemos encontrado que desde 2019 hasta 2025 no ha habido ningún convenio», dijo en su comparecencia antes los medios tras la reunión Vicent Marí, quien se quejó de que no haya «ni convenio ni perspectiva de que haya uno».

«Las carreteras son una competencia insular y debe negociarla el Gobierno central con el Consell. En cambio, el Gobierno quiere negociarlo con la Comunitat Autònoma», denunció Marí Bosó, diputado del PP.

Un argumento que recibió su réplica por parte de la diputada socialista Milena Herrera: «En 2019 se aprobó el REB y, con un Gobierno del PP en Madrid, el reglamento que lo desarrolla. Lo que dice este régimen especial es que las compensaciones que recibían las islas y que antes se hacían en forma de convenios, ahora están recogidas a través del factor de insularidad».

Herrera recordó que «los convenios estaban amparados por una disposición transitoria que había en el Estatuto que decía que hasta que no hubiera el REB, se funcionaría mediante convenios». Al haber ya un Régimen Especial, por tanto, la figura del convenio decae, razonó.

Y como se dice coloquialmente, entre el uno y el otro, la casa sin barrer. Así, mientras no hay acuerdo sobre quién debe reclamar al Gobierno del Estado las inversiones en carreteras -si el Consell directamente o el Govern-, no se acometen unas inversiones que, según calcula el presidente del Consell, están valoradas en 128 millones: «Inversiones que son necesarias y estratégicas», insistió Vicent Marí, y que incluyen la obra de la rotonda en el cruce de los Cazadores, la reforma de la carretera entre Sant Josep y Sant Antoni y la reforma del primer cinturón de ronda de Vila, entre otros proyectos. «Pedimos una interlocución con el Estado», reclamó el presidente.

«La puerta a la que debe llamar el Consell es la del Govern balear», replicó Herrera, quien mostró su extrañeza de que el nombre de la presidenta balear, Marga Prohens, «no hay aparecido en ningún momento de la reunión».

La reclamación del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en la isla fue el único punto en el que ambas partes tuvieron posturas cercanas, aunque tampoco faltaron los reproches ni los enfoques diferentes.

Plus de insularidad

«Ibiza no puede ser solo la caja registradora del Estado. Reclamamos también un trato específico», reclamó Vicent Marí, que dijo que, si el Govern balear ha creado el plus para las plazas de difícil cobertura, el Gobierno central debería hacer algo parecido: «Que se reconozca esta excepcionalidad a todos los funcionarios destinados a la isla de Ibiza». Por su parte, la diputada socialista Milena Herrera aseguró que «se está trabajando» para lograr algún tipo de compensación económica, y que quien lleva estas negociaciones es «el delegado del Gobierno» en Balears, «ya que tiene contacto directo con diferentes ministerios, como Política Territorial, Función Pública y Hacienda».

Y atribuyó el problema de la falta de funcionarios al PP ya que, según explicó Ferrer: «Si no vienen es por la falta de vivienda, y todas las propuestas del Gobierno central para paliar la emergencia habitacional han sido rechazadas por el Govern».

Respecto a la situación de los menores no acompañados, hubo desacuerdo incluso sobre qué Administración tiene la competencia de la gestión de este asunto.