Graban una salpa solitaria en aguas de Ibiza y Formentera.

Unos amigos que disfrutaban de un día de pesca en aguas de Ibiza y Formentera el pasado martes, a las 9.20 horas, observaron flotando en el mar algo que no habían visto antes. Era una salpa. "Nos sorprendió, flipamos porque no habíamos visto eso nunca", explica uno de los pescadores que estaban en el barco y que grabó al animal.

Estos organismos invertebrados y transparentes en forma de barril son una familia de tunicados que se desplazan bombeando agua a través de su cuerpo gelatinoso. Tienen un sistema nervioso primitivo y se podrían confundir con medusas o con trozos de plástico debido a su morfología, pero lo cierto es que son totalmente inofensivos para el ser humano.

Estos seres pueden moverse en grupos en forma de cadena, por lo que es posible ver una larga estructura de más de 10 metros compuesta por estos animales, aunque cada uno mida un máximo de 10 centímetros.

De hecho, el año pasado, un instructor de apnea grabó en Punta Galera una cadena de salpas de cinco metros. El submarinista nunca había visto una de igual tamaño en aguas de Ibiza.

Isaac Bosch Solís

Totalmente inofensivas

No pican, no muerden y no atacan. La salpa puede morir a los pocos segundos de salir del agua, además por su forma frágil es recomendable no tocarlas. Su función en los mares es esencial, ya que se alimenta de fitoplancton y contribuye así a la limpieza de los mares.

Al haber crecido la presencia de fitoplancton en las playas españolas, han surgido plagas de salpas. Cuando una salpa localiza una alta cantidad de fitoplancton, crea clones que recogen estas algas y crecen de forma muy rápida, por ello son comunes los avistamientos de largas cadenas de este animal.