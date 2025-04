El problema de la vivienda en Ibiza: «Esta reforma no va a traer la desokupación exprés»

El juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, ha enfriado las expectativas respecto a la reforma judicial que entra en vigor este jueves, enmarcada en la Ley de Eficiencia de la Justicia, y que está diseñada para agilizar los procedimientos de todas las jurisdicciones.

«La finalidad de esta reforma es agilizar todos los procedimientos para hacerlos más ágiles, rápidos y eficaces, pero no lo consigue en ninguno de los casos», asevera con contundencia en declaraciones a Diario de Ibiza.

En los casos concretos del allanamiento de morada y la usurpación, conocidos popularmente como okupación, se introducen «determinadas modificaciones en los procedimientos de regulación de ambos tipos de delitos con la finalidad de agilizarlos y hacerlos más rápidos para que el dueño recupere antes la vivienda». Sin embargo, ese objetivo «se queda en una mera intención».

«En la gran mayoría de supuestos no va a servir para acelerar ningún trámite. La okupación sigue siendo un delito leve y en determinados supuestos donde se pueda tramitar ese delito leve a través de un juicio rápido se podrá agilizar un poco la tramitación. Ese es el único supuesto. Pero en el caso del allanamiento, salvo que exista conformidad por parte del acusado, no se va a agilizar absolutamente nada. Si lo que se pretendía era agilizar de verdad, la reforma tendría que haber sido de mucho más calado», lamenta.

La ‘inquiokupación’

En el caso de la llamada ‘inquiokupación’, como se denomina a la persona que sigue viviendo en un inmueble alquilado a pesar de que su contrato ha expirado o que, simplemente, ha dejado de pagar el alquiler, el magistrado va más allá y considera no solo que la reforma resulta estéril, sino que, además, puede dilatar todavía más la duración de los procesos judiciales para echar al ‘inquiokupa’.

«En estos procedimientos de desahucio, en vez de facilitar que sea más rápida su tramitación se les exige interponer una demanda como requisito previo. Así que, en lugar de agilizar, estás haciendo lo contrario, estás poniendo palos en las ruedas. El arrendador va a tener que agotar un mecanismo previo y acreditar que lo ha hecho. Eso le va a llevar más tiempo y, por lo tanto, en vez de acelerarlo se va a retrasar aún más», valora.

Por todo ello, el juez decano avisa a los propietarios de viviendas okupadas que no esperen milagros con esta reforma y recuerda un precedente que puede servir de ejemplo: «En su momento ya se tomaron unas medidas con los procesos de desahucio y se hablaba de desahucio exprés, pero de exprés tenía muy poco. Si el demandante ponía la demanda y el arrendatario no se oponía, se fijaba fecha de lanzamiento. Esa era la única novedad. Pero en cuanto el arrendatario se negara, el procedimiento seguía su curso, que era muy largo».

En este sentido, entiende que «es muy llamativo hablar de desokupación exprés» y que «se venda así la reforma», pero reitera que, «a efectos prácticos, no va a suponer un gran cambio». Si se dan esos supuestos "muy técnicos" y de difícil cumplimiento y sí que se decide un juicio rápido para resolver una okupación, la vista tiene lugar ocho días tras recibir el atestado o la denuncia.

«Después hay que acreditarlo y ordenar el lanzamiento. Tampoco es de un día para otro. Y esos supuestos son muy concretos. La flagrancia del delito sí que es un supuesto de juicio rápido, es decir, si pillan al okupa cuando lo está haciendo. Es como si te pillan conduciendo borracho. La flagrancia sí tiene trascendencia, pero si no es así da igual que el okupa lleve un día o cincuenta», sentencia, dejando claro que la ley no marca ningún plazo de tiempo concreto a partir del cual no se puede expulsar al okupa.

Memoria anual del TSJB

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha presentado su memoria anual, en la que felicita a los seis Juzgados de Primera Instancia de Ibiza por su «muy satisfactoria reducción de la pendencia», con un 13% menos de asuntos pendientes. Sin embargo, también advierte del «esfuerzo resolutivo menor» de los cuatro Juzgados de Instrucción que hay en el partido judicial que agrupa a Ibiza y Formentera. Globalmente, los juzgados pitiusos aumentaron un 16% su capacidad de resolución durante el año pasado.

«Ponemos sentencias a espuertas y no dejan de llegar más y más. A veces es una situación de desasosiego. Llegará un momento en el que será imposible llevarlo todo al día porque la carga de trabajo es brutal. Da igual las reformas que hagas mientras no realices un cambio estructural», finaliza el juez decano.