Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

La agenda de este primer fin de semana de abril llega tan cargada que va a haber que hilar muy fino para seleccionar lo que le interesa a cada uno. Sobre todo el sábado, cuando las actividades se solapan, se montan y se cargan unas sobre otras.

Un vistazo rápido: La comunidad valenciana de Ibiza celebra sus Fallas en Sant Antoni, llegan los primeros actos de la Semana Santa, Sant Francesc de s'Estany y Sant Vicent de sa Cala están en fiestas, Santa Eulària celebra su festival literario Lit·Eulària, en Sant Jordi vuelve el festival de circo Troba-Circ, Sant Josep celebra su primer mercado artesanal y ecológico de la temporada y Santa Eulària su Feria de Stocks de Primavera y el festival de cine de Ibiza, Ibicine, arranca el domingo.

Y mención aparte merece la música, el Teatro Pereyra inicia este viernes una serie de conciertos íntimos con el cantautor británico Nick Mulvey, el Rock Island Festival se celebra el sábado en es Caló de s'Oli con un cartel de lujo con Óscar Avendaño y Hendrik Roever, ese mismo día King África actuará en el paseo de Vara de Rey de Vila con 'Lo más bailao', Swingin Tonic celebra su cuatro aniversario en Teatro Ibiza y además en la ciudad hay una fiesta para celebrar el 'closing' de la temporada de la 'gente normal': la Common People Party Eivissa. Y el domingo hay un tributo a Luis Miguel en el Teatro Pereyra y el auditorio de Can Ventosa acoge la segunda parte del merecido homenaje al desaparecido Iván Mérgola a cargo de la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa...

Y aún hay más:

Nick Mulvey actúa este viernes en el Teatro Pereyra / DI

JUEVES 3 DE ABRIL

Fiestas de Sant Josep

20 horas: Entrega de premios de los juegos de cartas. En el centro de mayores.

Lit·Eulària

18 horas: Charla coloquio ‘La redes sociales en el fomento de la literatura juvenil’, con los bookstagramers Jen Bernal, Toni Quinta y Cristina Mellado. Modera Eva Luz Garrido.

Charla coloquio ‘La redes sociales en el fomento de la literatura juvenil’, con los bookstagramers Jen Bernal, Toni Quinta y Cristina Mellado. Modera Eva Luz Garrido. 19.30 horas: Charla coloquio con la escritora Inma Rubiales. Moderado por Jen Bernal, Toni Quinta y Cristina Mellado.

Teatro Espanya de Santa Eulària.

Libros

‘Relats des del precipici’. Presentación del libro de Borja Moya Castillo, a cargo del autor y Joana Tur. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Música

Music Industry Sessions. ‘Periodismo musical de hoy’ es de lo que hablará Teo Molina, director de Fiesta & Bullshit. Organizada por Dipef. En The Standard a las 18 horas.

Roxela. Swing, latin, folk... Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Staion.

Cosme Daniel. Folk, jazz, latina... Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Falcon Jam. Jazz. Con Franco Botto, Chelu García y Joan Carles Marí. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Gastronomía

Pintxa Sant Antoni. Ruta gastronómica con pintxos a precios populares por restaurantes de Sant Antoni. Cada jueves hasta el 17 de abril.

Cine

‘La luz que imaginamos’. De Payal Kapadia (India, 2024) VOS. Ciclo 'Anem al cine'. 20.30 horas en Multicines Ibiza.

Conferencia

‘La (des)motivación de la adolescencia ¿qué podemos hacer desde casa?’. Xerrades per a Famílies i Docents de Formentera. A cargo de la educadora social Sara Desirée. 17 horas en la sala de plenos del Consell. Reservas en 971321271 o educacio@conselldeformentera.cat.

Óscar Avendaño es una de las estrellas este sábado del Rock Island Festival, junto a Hendrik Roever / Joan F. Ribas

VIERNES 4 DE ABRIL

Fallas 2025

17 horas: Plantà de la falla infantil.

Plantà de la falla infantil. 18 horas: Plantà de la falla grande.

Plantà de la falla grande. 20.30 horas: Cena ofrecida por las falleras mayores.

Cena ofrecida por las falleras mayores. 21 horas: Fiesta con dj y la Xaranga.

Ses Variades de Sant Antoni.

Fiestas de Sant Vicent

20 horas: Repique de campanas.

Música

Nick Mulvey. Indie folk. Desde las 19 horas en Teatro Pereyra. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Swingin Tonic. Swing. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana's Sant Jordi.

Jive & Jena. Metal. 21 horas en la sala JazzTaBé de Vila. Entrada 10 €.

Infantil

Cuentacuentos de Primavera. ‘El llarg viatge’, con Anakrònica (A partir de 6 años). 17 horas en el Centro Cultural de Puig d‘en Valls.

Sant Vicent y Sant Francesc están en fiestas este fin de semana / Vicent Marí

SÁBADO 5 DE ABRIL

Semana Santa

Eivissa

20.30 horas: Exaltación de la saeta en la parroquia del Rosario tras culminar el triduo de la Cofradía Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Saetero Antonio Ortega, acompañado por la AM Jesús del Gran Poder.

Fiestas de Sant Vicent

16 horas: Verificaciones del Rally Pujada Aigües Blanques.

Verificaciones del Rally Pujada Aigües Blanques. 18.30 horas: Misa, procesión y ball pagès con sa Colla de Labritja.

Misa, procesión y ball pagès con sa Colla de Labritja. 20.30 horas: Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos. 21 horas: Concierto de La Calle y fiesta con el dj John Sax.

Fiestas de Sant Francesc

10 a 12 horas: Actividad de observación de avifauna a cargo del servicio de educación ambiental del Parc Natural de ses Salines.

Actividad de observación de avifauna a cargo del servicio de educación ambiental del Parc Natural de ses Salines. 10 a 13 horas: Curso y exhibición de petanca.

Curso y exhibición de petanca. 10 a 13 y 17 a 19 horas: Castillos inflables.

Castillos inflables. 10 a 14.30 y 16 a 19.30 horas: Paseos en trenecido desde el aparcamiento del DC-10 a la iglesia.

Paseos en trenecido desde el aparcamiento del DC-10 a la iglesia. 11 a 13 horas: Talleres infantiles con Kairós.

Talleres infantiles con Kairós. 17 horas: Taller de café caleta.

Taller de café caleta. 21 horas: Taller de observación de estrellas.

Fiestas de Sant Josep

16 a 21 horas: Torneo popular de tenis de mesa. En el polideportivo de Can Guerxo.

Fallas 2025

10 horas: Concentración en la carpa.

Concentración en la carpa. 10.30 horas: Pasacalles para recoger a las falleras mayores.

Pasacalles para recoger a las falleras mayores. 14.30 horas : Mascletà.

: Mascletà. 15 horas: Comida para todos los falleros.

Comida para todos los falleros. 17 horas: Tardeo con Dj Kevin y la Xaranga.

Tardeo con Dj Kevin y la Xaranga. 18.30 horas: Concierto de Los del Varadero.

Concierto de Los del Varadero. 21.30 horas: Concierto de Gran Reserva.

Concierto de Gran Reserva. 22 horas: Fiesta con Dj Kevin y la Xaranga.

Ses Variades de Sant Antoni.

Lit·Eulària

Jornada Infantil:

11 horas: Cuentacuentos ‘Rescatadores de unicornios 6 - Viaje al país de los dragones’, con la escritora Ana Punset.

Cuentacuentos ‘Rescatadores de unicornios 6 - Viaje al país de los dragones’, con la escritora Ana Punset. 12 horas: Charla coloquio para familias y profesionales ‘Los valores a través de los personajes de los cuentos infantiles. Con Ana Punset e Indira Retuerto

Jornada Adultos:

18 horas: ‘Crims en la literatura eivissenca’, con los escritores Toni Montserrat, Cristina Amanda Tur (CAT) y Helena Tur. Modera Lluís Ferrer.

‘Crims en la literatura eivissenca’, con los escritores Toni Montserrat, Cristina Amanda Tur (CAT) y Helena Tur. Modera Lluís Ferrer. 19.30 horas: Charla coloquio con el escritor Mikel Santiago. Modera Toni Montserrat.

Teatro Espanya de Santa Eulària.

Circo. III Festival Troba-Circ

18 horas: ‘Rec On’, a cargo de la compañía Bot Project de Alicante.

‘Rec On’, a cargo de la compañía Bot Project de Alicante. 19.30 horas: ‘La Coquette’, a cargo de la compañía Kambahiota de Madrid.

Colegio Sant Jordi. Entrada libre.

Música

‘Lo más bailao’. Fiesta con King África, Carlos Gómez y Jaume Colombás. Paseo de Vara de Rey de Vila al finalizar la Ibiza Media Maratón. Desde las 21 horas.

VI Rock Island Festival. Con Betterman Dj, The Moonshina Band (16.30 horas), Hendrik Roever y los Míticos GTs (18.15 horas) y Óscar Avendaño & Reposado (20 horas). Food trucks. Desde las 15.30 horas en Auditori Daló de s‘Oli de Cala de Bou. Prefestival a las 13.30 horas con Soul Doctor en Johnnys Bar.

Swingin Tonic. Swing. Celebración de su cuarto aniversario y presentación del single ‘Cabaret’. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza.

Eivisurfers. Rock and roll surfero. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana`s Sant Jordi.

Ocio

Common People Party. Fiesta de ‘closing de la temporada de la gente normal’ de Ibiza. 14 horas vermut y ball pagès en Born y desde las 17 horas tardeo en Mala Fama con Dj Don Fluor.

'Sant Vicent al carrer'. Fiesta de celebración del día de Sant Vicent en la calle Sant Vicent de Santa Eulària. Conciertos de Soul Doctor, Leyre and Lucas y 3 Wise Monkeys. Desde las 19 horas.

Folclore

V Festival Folklòric Illa de Formentera. Con las colles locales Es Xacoters y Es Pastorells, Grup de Danses Portitxol de Xàbia y Gruppo Folk La Quadriglia Pro-Loco Taurino, de Napoli. 12 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Conferencia

‘Astrofotografía: Divulgando ciencia con arte’, a cargo del astrofotógrafo Rogelio Bernal Andreo. Organiza AAE. 16.30 horas en Sa Nostra Sala de Eivissa. Entrada libre.

Infantil

Dissabte de Contes. Con David i Monma. Día Internacional del libro infantil y juvenil. 12.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa de Vila.

Comercio

Mercat Ecològic, Local i d’Artesania. Primer mercado artesano de la temporada en Sant Josep por el Día Europeo de la Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep.

Fira d’Estocs de Santa Eulària. Ofertas de los comercios del municipio. Aparcamiento gratuito, música en vivo, actividades infantiles... De 10 a 20 horas en las calles Sant Jaume e Isidor Macabich.

La Orquesta Ciutat d'Eivissa completa el homenaje a Iván Mérgola este domingo / Vicent Marí

DOMINGO 6 DE ABRIL

Fallas 2025

11.30 horas: Concentración en la carpa.

Concentración en la carpa. 12.30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desamparats en la iglesia.

Ofrenda de flores a la Mare de Déu dels Desamparats en la iglesia. 14.30 horas: Mascletà.

Mascletà. 15 horas: Paella popular.

Paella popular. 16.30 horas: Juegos infantiles.

Juegos infantiles. 21 horas: Cremà de la falla infantil.

Cremà de la falla infantil. 22 horas: Cremà de la falla grande

Ses Variades de Sant Antoni.

Semana Santa

Eivissa

20 horas: Noveno día del Novenario del Santísimo Cristo del Cementerio. Eucaristía presidida por el obispo y bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Música con el coro Amics de sa Música. Iglesia de Santo Domingo.

Santa Eulària

20.45 horas: Concierto de Semana Santa del Petit Cor con María José Perete al piano en la Capilla de Lourdes.

Fiestas de Sant Francesc

10 a 14 horas: IX Abierto de Ajedrez de Sant Francesc.

IX Abierto de Ajedrez de Sant Francesc. 12 horas: Misa seguida de procesión, desfile de carros y ball pagès.

Fiestas de Sant Vicent

9 horas: Rally Pujada Aigües Blanques.

Rally Pujada Aigües Blanques. 10 horas: Trofeo de BTT de sa Cala.

Trofeo de BTT de sa Cala. 10 horas: Caminata 'Es misteris des Culleram'. Plazas limitadas, inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com.

Circo. III Festival Troba-Circ

18 horas: ‘Sub lunar’, a cargo de la compañía BotProject de Alicante.

‘Sub lunar’, a cargo de la compañía BotProject de Alicante. 19.30 horas: ‘Volando vengo’, a cargo de la compañía Kambahiota de Madrid.

Colegio Sant Jordi. Entrada libre.

Festival Ibicine

12 a 14 horas: ‘Producción y comercialización de largometrajes’, a cargo de Luis Manso, en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

‘Producción y comercialización de largometrajes’, a cargo de Luis Manso, en el Teatro Espanya de Santa Eulària. 17 horas: Sección cortos infantiles en el Cine Regio de Sant Antoni.

Sección cortos infantiles en el Cine Regio de Sant Antoni. 18.30 a 20 horas: Final cortos del público en el Cine Regio.

Música

‘Sonam per tú, Iván’. Concierto homenaje a Iván Mérgola de la Orquestra Simfònica Ciutat d‘Eivissa. Dirige: Fernando Marina. 18 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 10 € a beneficio de AECC.

II Festival de música Jove. ‘Taller Family Gospel’. Con el director Juan F. Ballesteros. Pa niños de 8 a 11 años. De 12 a 13.30 horas n el aula 5 del Patronato de Música de Eivissa, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Tributo a Luis Miguel. Por Alex Javier. Desde las 19 horas en Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

9º Aniversario de Cas Costas. Fiesta con música en vivo con Soul Doctor, The Rosemary Family y Sandy Valey. De 13 a 20 horas.

Zapoitxo. Hombre orquesta.20 horas en la sala JazzTa Bé de Vila.

Teatro

‘Entre tradición y esperanza (Yerma)’. Obra a cargo de la Agrupación Siesta. A las 20 horas en el Teatr España.Entrada 10 euros. A beneficio de Proyecto Ibiza al Desarrollo en Potosí. Bolivia.

Excursión

V Dia dels Camins Públics. Caminata organizada por la plataforma por la catalogaci´ñon de los caminos públicos Camins d'Eivissa. Sant Antoni-Talaia de Sant Antoni-Punta Galera-Cala Gració. 9-10 km. De 9.30 a 13 horas. Salida del final de la calle Vara de Rey de Sant Antoni, entre Mambo y Café del Mar.

El pintor y escritor Josep Marí delante de tres de los cuadros de ‘Obra recent’, en Sa Nostra Sala. / J.A. Riera

EXPOSICIONES

Josep Marí. 'Obra recent', pinturas. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Vila. Hasta el 14 de abril-

Sant Josep es Foto. Joana Dueñas, fotografías de viajes. De jueves a domingo de 19 a 21 horas en Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 27 de abril.

Sant Josep es Foto. Francesc Fàbregas, fotografía musical. De jueves a sábado de 18.30 a 20.30 horas y de viernes a domingo de 11 a 13.30 horas en la sala de exposiciones de Caló de s'Oli. Inauguración el jueves 3 de abril a las 19.30 horas con concierto acústico de versiones de Bruce Springsteen a cargo de Soulman Sal y Raúl Moya. Hasta el 27 de abril.

Sant Josep es Foto. Pepe Cañabate. muestra antológica. Inauguración viernes 4 de abril a las 19.30 horas el Centro Cultural Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 27 de abril.

'A family affair'. Exposición de Robert Cairns, Timothy Cairns y Lisa Cairns de escultura, pintura y fotografía. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 26 de abril.

'Diàlegs'. Exposición colectiva de AMAE con obras de 28 artistas de diferentes disciplinas. Inauguración viernes 4 de abril a las 17 horas en el Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 28 de abril.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Inauguración viernes 4 de abril de a las 19.30 horas en Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

'Històries de migracions'. Muestra sobre migraciones con historias concretas del Fons Pitiús de Cooperació. Hasta el 15 de abril en el Centro Cultural de Puig d'en Valls.

Júlia Aguiló Ribas. 'Criatures', pinturas. Inauguración sábado 5 de abril a las 20 horas en Le 27 Restaurant Ibiza. Hasta final de abril.

'Tints naturals i més'. Exposición de alumnos del CEIP Buscastell de obras hechas con tintes naturales. Can Tixedó Art Café con concurso y degustación de pasteles. Hasta el 9 de abril.

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo.

'Danse'. Exposición de fotografías de Eugenia Grandchamp des Raux en el Far de ses Coves Blanques. Hasta el 5 de abril. Abierta de martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Temporal Layers’. Muestra que reúne a los fotógrafos Miguel Soler-Roig, Houshyar Kashani y Emile Durrer-Gassejunto a una instalación viva de Martina Moscariello en colaboración con Aurea Floral Studio. Estudio Laterna, Venda de Parada, 12, en Santa Gertrudis. Hasta el 29 de abril.

'Art On!': Exposición colectiva de 16 artistas internacionales. Galería Obra23, c/ Riu Arno 23 del polígono Can Bufí de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 17 horas o cita telefónica en el 661330127. Hasta finales de abril.

'Dones que inspiren'. Exposición de obras de alumnos de la Escola d'Art d'Eivissa por el 8M. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 15 de abril.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

'Misión en la Antártida'. Exposición de fotografías sobre la misión de las Fuerzas Armadas en el continente de hielo. Hasta el 20 de abril. En es Polvorí. Jueves y viernes de 17 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas.

Zulema Bagur: ‘Connexions Mediterrànies’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 4 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 19 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.