Lluís Ferrer y Antonio Rodríguez Cano vuelven al realismo mágico con su novela 'Llegenda de sa sírvia negra mala'

¿Dónde marca el autor de Cala Mestella la fina línea que delimita la realidad de la ficción? Es la pregunta que lanzan desde la editorial sobre la nueva novela en clave de leyenda y de realismo mágico con texto de Lluís Ferrer (Sant Carles, 1971) e ilustraciones de Antonio Rodríguiez Cano (Eivissa, 1970). Los dos autores repiten tándem tras el éxito de su anterior trabajo juntos, 'Noves Rondaies d'Eivissa i Formentera' (Apache Libros, 2023). Se trata de 'Llegenda de sa sírvia negra mala', un nuevo trabajo que, aseguran, "no tenían programado inicialmente, y que incluye, entre otros extras, un extenso glosario de palabras y expresiones ibicencas empleadas en el texto", ya que está escrita en el catalán dialectal de Eivissa.

"Lo que debía ser un segundo volumen de rondaies, se ha transformado en un proyecto mucho más ambicioso. Uno de los relatos previstos se rebeló contra el autor; los personajes empezaron a interactuar entre ellos de forma espontánea, ampliando la trama inicial hasta convertirla en lo que tenéis entre manos. Una novela... o mejor dicho, una leyenda con los elementos sobrenaturales de rigor, pero amparada también en hechos verídicos de mediados de siglo pasado", explican en una nota. "Historias murmuradas en noches tormentosas en la sórdida cantina militar de Cabrera; pescadores de Sa Cala de San Vicent luchando contra bestias de media tonelada de peso; submarinos escondidos y aviones nazis estrellados en el mar balear...", insisten.

Portada de 'Llegenda de sa sírvia negra mala' / Apache Libros

“Tenemos que agradecer a Lluís Ferrer Ferrer, la energía y el entusiasmo que ha puesto en esta historia. De una manera firme, además de continuar con la tradición rondallística de la isla, el autor nos transmite el gusto de poder volver a leer palabras que hacía tiempo que no escuchábamos o leíamos, propias del habla local y que perviven y se mantienen de forma natural en el autor. Alegría de poder leer con dinamismo y espontaneidad la terminología marinera, el lenguaje de los hombres de mar y las preocupaciones y los miedos de los hombres de tierra: aventuras marinas universales, sucesos que parecen irreales y no lo son, y anécdotas dispersas envueltas por una narración vibrante que hace que la leamos de un tirón. Entender que la diferencia entre la verdad y la mentira solo está en la creencia o no de la historia que se cuenta. Leer como si volviéramos a ser pequeños. Volver a escuchar. Incluso hay un momento, mientras el lector está enfrascado en el texto, que parece escuchar la voz del autor contándonos esta historia al lado del fuego", cuenta Xavier Ribas, Xinxó, en el prólogo del libro.

Los autores

Antonio Rodríguez Cano y Lluís Ferrer Ferrer autores del libro. / DI

Lluís Ferrer Ferrer es uno de los escritores ibicencos en activo más prolífico. Su obra de ficción suele ir ligada a la historia local, tal como demuestra su trilogía ibositana recopilada en 'El Hondero', el cómic 'Historia d'Eivissa i Formentera', la novela 'Días Oscuros' —también adaptada a las viñetas—, o el volumen 'Eivissa i Formentera Il·lustrades'. Algunos de estos títulos han sido publicados indistintamente en catalán y castellano por la editorial madrileña Apache Libros.

Antonio Rodríguez Cano (Eivissa, 1970) lleva dibujando desde pequeñito. En 2009 se dejó bigote; descubrió la pintura digital; y se unió al colectivo artístico Hysterical Minds, que le llevó a exponer sus trabajos en Londres y la Península. Además de trabajar en el mundo de la publicidad, ha ejercido de ilustrador científico en varios libros de arqueología local. Actualmente, colabora en diferentes proyectos para el colectivo NEUH (No Es Un Hobby), dibuja un webcomic en faneo.es, y autoedita su obra magna 'Ibosim', de la cual ya se han publicado tres volúmenes a la espera del cuarto y último. Su trabajo en solitario más reciente es 'CaNO!', una compilación de chistes muy malos, solo aptos para personas con sentido del humor absurdo.

El dúo ibicenco ya tiene señaladas varias fechar en el calendario para las presentaciones de la 'Llegenda de sa sírvia negra mala'. La primera será el próximo viernes 11 de abril a las 19.30 horas en la biblioteca insular de Cas Serres. En Formentera será el lunes 14 de abril a las 19.30 horas en la biblioteca Marià Villangómez. Las siguientes están programadas el martes 15 de abril en la biblioteca de Santa Eulària, a cargo de Toni Montserrat, y el 25 de abril en la antigua Bodega Los Gatos de Sant Antoni, sede de la Asociación Sa Xacota de Portmany, presentada por Juanjo Ferrer.

Además, Lluís Ferrer estará firmando ejemplares en el Día del Libro en Vara de Rey, de 11 a 12 en el puesto de la biblioteca de Can Ventosa y de 12 a 13 en el de la librería Hipérbole, y el sábado 26 de abril en el Día del Libro de Santa Eulària de 11 a 12 en el puesto de la biblioteca municipal y el resto del día en el suyo propio.