Las icónicas y virales fotos de Bob Marley en Ibiza vuelven por primera vez a la isla

Si escribes ‘Bob Marley Ibiza’ en Google y pinchas en ‘imágenes’ te salen decenas de fotografías en páginas de todo el mundo. De la llegada al aeropuerto de la isla tocado con un sombrero ‘fulani’ africano y rodeado de un gran y variopinto séquito entre músicos, familiares y adláteres, de la casa payesa que le alquilaron en Sant Rafel y del ensayo y posterior concierto en la desaparecida plaza de toros de Ibiza.

Todas esas fotos las hizo la misma persona el 28 de junio de 1978, el fotógrafo Francesc Fàbregas (Sant Just Desvern, 1950), que hizo un extenso reportaje publicado originalmente en la revista Vibraciones. Sin embargo son raras las páginas en que aparecen firmadas. Esas fotos se han hecho virales en las redes pero casi nadie sabe de quién son.

Ahora, casi 47 años después, podrán verse por primera vez colgadas en una galería de la isla de la mano de su autor, en el marco de las jornadas fotográficas Sant Josep és Foto, junto a decenas más de conciertos que cubrió Fàbregas en las décadas de los 70, 80 y 90. La muestra se titula ‘En directe’ y se inaugura este jueves, a las 19.30 horas, en la sala de exposiciones des Caló de s’Oli, con un concierto de canciones de Bruce Springsteen en acústico a cargo de Soulman Sal y Raúl Moya.

El fotógrafo, con imágenes de Springsteen | FOTOS DE J.A. RIERA

Fàbregas confiesa que siente una sensación de «subidón y bajadón» ante esas fotos de Bob Marley. «Subidón» por el orgullo de que se hayan convertido en imágenes icónicas del mejor Marley. «Bajadón» porque cada dos por tres las descubre en internet y en diferentes ámbitos sin acreditar, entre otros como carátula de un documental sobre el cantante jamaicano o en el mismísimo Instagram oficial de Bob Marley. «Escribí a sus gestores a través de un abogado para que acreditaran la foto y no me hicieron ni caso, ni siquiera me contestaron», explica.

Todo el día con Marley

El veterano fotógrafo recuerda muy bien aquel día de junio de 1978 en Ibiza. Se había apuntado al viaje que le ofreció su gran amigo Ángel Casas, que acudía a la isla junto a otra leyenda de la televisión musical española, Carlos Tena, para entrevistar a Marley para ‘Popgrama’, de TVE. El objetivo era documentar el primer concierto del jamaicano en España.

Fàbregas, con una de sus fotos de Bob Marley en el aeropuerto / J. A. Riera

Esperaron el avión en la misma pista del aeropuerto y allí comenzó ya a disparar su cámara. Después pasaron una parte del día pegados a la estrella. «Fue el mejor reportaje de mi vida», rememora Fàbregas con cierta nostalgia: «Hoy lo siento como un gran regalo, porque es un artista único y estaba en su mejor momento. Recuerdo ese día al detalle porque me marcó profundamente. Fíjate que dos años después estuve también en el concierto que dio en Barcelona y apenas tengo recuerdos, los que tengo grabados son los de Ibiza».

Fàbregas. que desde hace décadas pasa parte del año en Formentera, donde montó el congreso Formentera Fotogràfica, tiene, eso sí, el mal sabor de boca de todas esas fotos suyas escampadas por el mundo sin acreditar. «Me parece una putada. Hay que respetar la autoría porque es el trabajo y la creación de una persona. Los fotógrafos tenemos muchos problemas con los derechos de autor y sobre todo ahora con el mundo globalizado. Tú no sabes si esas fotos las han colgado en China o en Singapur y ponte a buscarlos... Es una lucha para los fotógrafos y debería estar bien regulado».

Mick Jagger, en un concierto en Barcelona. | FRANCESC FÀBREGAS

Del Cabrero a Freddie Mercury

Pero además de Marley, la muestra que se puede ver desde este jueves en es Caló de s’Oli, que es un resumen de la del pasado verano en el Palau Martorell de Barcelona, contiene otras imágenes de conciertos legendarios. Tienen un espacio especial las del de David Bowie de 1976 en París, de los Rolling Stones en la Monumental de Barcelona el mismo año y, sobre todo, las de Springsteen en el Palacio de Deportes de la capital catalana en 1981 -de ahí el concierto acústico de la inauguración-, en el que Fàbregas fue el fotógrafo oficial y único acreditado y del que publicó un libro.

En la muestra hay también una colección de lo que Fàbregas llama ‘retratos de concierto’, porque su ojo siempre ha buscado la explosividad del directo, pero también «esos momentos en que los artistas están en otro universo -explica- envueltos en sus pensamientos o intentando relajarse. Son fotos que a veces parecen posados, como una de Leonard Cohen que siempre me preguntan si fue a mi estudio, pero la hice en el escenario».

También hay otras muchas fotos clásicas de conciertos, de los grandes momentos, porque como asegura el fotógrafo, «cada concierto es un gran ritual». «He tocado todos los estilos, no solo el rock o el pop, y no hay un orden en la muestra, porque yo soy un poco anárquico. Así que te puedes encontrar de Tina Turner a el Cabrero o New Order o Patti Smith, o de Raimon a Freddie Mercury... Todos los estilos».

Fàbregas comenzó en Vibraciones, pero después pasó por Rock Espezial, y cuando esta se dividió en Ruta 66 y Rockdelux, estuvo entre los fundadores de esta última. En 1983 entró a trabajar en la naciente TV3 como regidor en el ‘Àngel Casas Show’ y llegó a ser jefe de programas musicales de la televisión catalana y jefe de programas del Canal 33, donde aún se le reconoce como impulsor del recordado ‘Sputnik’.

Su exposición en es Caló de s’Oli, la del regreso imaginario de Bob Marley a Ibiza, estará abierta hasta el 27 de abril y es una cita ineludible para los amantes de la música.

