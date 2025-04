'Bingo para señoras', 'Children' y 'La Movida' para la temporada en Hard Rock Ibiza

Hard Rock Hotel Ibiza abre de nuevo sus puertas este viernes 4 de abril con una agenda repleta de eventos entre los que destacan tres puntales fundamentales, la fiesta 'Bingo para Señoras', con Lorena Castell, 'La Movida', que el 18 de abrilcelebra su XX aniversario en una fiesta capitaneada por los dj's Petit y Vázquez y con OBK y Javier Ojeda de Danza Invisible como estrellas, y la ya clásica 'Children of the 80's'.

Tras el éxito del pasado verano, Lorena Castell vuelve al escenario principal de Hard Rock Hotel Ibiza con 'Bingo para Señoras' y lo hará con cinco nuevas fechas: el próximo sábado 12 de abril, 5 de julio, 16 y 30 de agosto, y 13 de septiembre. Con un ambiente inspirado en los espectáculos de revista y guiado por Lorena como maestra de ceremonias y vedette, 'Bingo para Señoras' es un espectáculo con música, un vestuario deslumbrante, un espectacular cuerpo de baile y coreografías que se unen en un evento donde la diversión es la gran protagonista. El público forma parte del show y en juegos y desafíos. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de Fever a un precio de 20€.

Cartel del aniversario de 'La Movida Ibiza' / DI

El próximo 18 de abril, 'La Movida Ibiza' celebrará su 20 aniversario con un espectacular festival. El dúo de dj's formado por Petit y Vazquez comenzó su andadura en 2006 con una gran fiesta que marcó el inicio de un fenómeno musical en la isla. Desde entonces, han conquistado a miles de seguidores con sus sesiones, reviviendo los mejores hits de los 80 a los 2000. Su éxito los llevó, en 2015, a convertirse en protagonistas de 'Children of the 80’s' y, desde entonces, han amenizado las veladas más retros de Hard Rock Hotel Ibiza junto con otros artistas de renombre.

En su fiesta de cumpleaños contarán con la participación de artistas como OBK, Javier Ojeda, Verónica Romero (de 'Operación Triunfo'), Mikel Mari y los, DJs Óscar de Pablos y Lugotti, con una performance de Passion Dancers y Acrobati-k.

Las entradas, disponibles en la web de 'La Movida Ibiza', tienen un precio de 20€ e incluyen consumición, merchandising y participación en un sorteo de una noche de hotel en Hard Rock Hotel Ibiza. Además, el evento tendrá un componente solidario. Por cada entrada vendida en la preventa, se donará 1 € a favor de Apfem (Asociación Pitiusa Pro Salud Mental). Asimismo, durante el festival habrá un espacio habilitado para hacer donaciones el mismo día del evento.

Aniversario de 'Children of the 80's'

Además, este 2025 la fiesta más emblemática de Hard Rock Hotel Ibiza, 'Children of the 80’s', cumple 10 años. Desde su nacimiento en 2015 precisamente en el hotel ibicenco, se ha convertido en una de las fiestas más conocidas en la isla. Posteriormente, aterrizó en Hard Rock Hotel Tenerife en 2016 y, desde entonces, no ha dejado de triunfar. Desde su primera edición han sido innumerables los artistas de primer nivel, nacionales e internacionales, los que han pasado por su escenario, con nombres como Alphaville, Marta Sanchez u Hombres G.

Para este 2025, 'Children of the 80’s' celebrará su 10º aniversario y lo hará con un cartel de excepción con un total de 20 fiestas. El próximo 16 de mayo, Los Secretos abrirán la temporada de este evento que se celebrará cada viernes en Hard Rock Hotel Ibiza hasta el 26 de septiembre. Por él escenario del hotel pasarán nombres como Bárbara Tucker, Rebeka Brown, Mimi Barber, Paco Pil, Venga Boys o Kate Ryan, además de tributos a grandes artistas como Raffaella Carrá, Backstreet Boys o Queen, entre otros. El cierre de temporada correrá a cargo de Gala, que pondrá broche de oro a una década llena de éxitos.

Las entradas ya están a la venta en la web de 'Children of the 80’s' por 20€ y, como siempre, los residentes contarán con un descuento especial.