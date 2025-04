Baleària advierte de que la restricción de coches en Ibiza «pone en peligro el sistema sin solucionar nada»

Para Adolfo Utor, presidente de Baleària, la principal naviera que opera las conexiones marítimas con Ibiza, la ley que, a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, limitará la entrada de vehículos en la isla, «no soluciona nada».En cambio, «sus efectos colaterales en este momento son incalculables» y, sobre todo, «ponen en peligro el sistema».

Así de categórico se manifiesta Adolfo Utor tras la reunión que mantuvo ayer junto al resto de las navieras competidoras, algo que califica de «histórico», con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para tratar de frenar esta medida que considera directamente «un castigo» al transporte marítimo, «la conectividad de las islas». «Si los barcos no tienen los ingresos previstos, se tendrá que recomponer: subir precios, reducir servicios...», advierte el empresario naviero.

En este sentido, el presidente de Baleària destaca que «la red de transporte marítimo es un activo que se tiene que preservar, cuidar». «Cualquier actuación, cualquier regulación que se haga sobre esta actividad económica afecta en un sentido u otro», argumenta, al tiempo que resalta que contar «con un buen servicio de transporte marítimo, con buenos barcos y que la mercancía llegue a tiempo supone una infraestructura que no cuesta dinero [a la Administración] porque lo ponen las empresas». Los barcos son «las carreteras del mar» y la restricción de entrada de vehículos en la isla, subraya, supone «dinamitarlas».

De este modo, el responsable de Baleària lamenta que el Consell «no es consciente» de las consecuencias de la medida, que, según su criterio, está «muy, muy verde». Precisamente, Utor sostiene que el problema parte del origen, de un diagnóstico «equivocado» al que la institución insular ha llegado sin consultarlo con el sector. «Se han equivocado en el diagnóstico y es como quien niega el cambio climático. Voy a necesitar un Al Gore [el exvicepresidente de los Estados Unidos conocido sobre todo por su lucha contra el calentamiento global] para demostrar que el impacto sobre la movilidad y sacrificarlo es un error», subraya.

Sobre la falta de consenso, Utor destaca que el Consell se ha dejado llevar por «la presión social» para adoptar «una medida drástica sin medir las consecuencias». De hecho, su primer motivo de enfado radica en la falta de comunicación. Inicialmente, el gobierno del Consell planteaba que, en el primer año de aplicación de la ley, sólo habría restricciones para las autocaravanas y las flotas de rent a car. El pasado mes de noviembre, la Asociación Patronal de Actividades Marítimas de Balears pidió una reunión en el Consell y cuando se produjo, «el modelo estaba decidido», también los cupos.

Diagnóstico erróneo

El presidente de Baleària defiende que el diagnóstico es erróneo porque la mayor entrada de vehículos se produce antes del inicio de la temporada, sobre todo de trabajadores temporales. Es decir, si entran 20.000 vehículos al año, antes de mayo lo hacen casi 15.000, según Utor, que destaca que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre el balance (entradas y salidas) se sitúa en 5.200 vehículos. Según los datos de la Dirección General de Tráfico de 2023, el impacto medio diario de la flota local se sitúa en verano en 172.076 vehículos, 18.119 en la de los rent a car y 2.655 (el 1,5% del total) de la de los ferris. «No hay un análisis de datos en profundidad», insiste.

Otro problema que preocupa a las navieras es el del sistema de gestión de las autorizaciones, que recae en ellas. Según Utor, el Consell se ha gastado 300.000 euros en una plataforma a la que se tiene que conectar el sistema de las navieras cuyo coste, en cambio, ha sido millonario. «Todo lo que hemos avanzado en el ámbito digital para hacer más fácil el acceso a los usuarios, ahora se va a complicar», indica, y acto seguido califica esta situación de «muy grave» porque puede suponer «un retroceso».

«Hay que hacer algo»

El presidente de Baleària reconoce la mayor: la saturación de las carreteras de Ibiza. «Hemos dicho alto y claro que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. Que hay un problema de congestión y que hay que actuar. Pero es razonable que cualquier cosa que afecte a las navieras se consensúe con el sector. Es un activo de todos, y el reproche es que no nos hayan llamado», lamenta, aunque valora «la receptividad» del presidente del Consell, Vicent Marí, para tratar de consensuar ahora, en una mesa técnica que se va a crear, el desarrollo de la ley.

Utor considera que antes de afectar directamente a la actividad de las navieras, el Consell podría adoptar muchas medidas para tratar de atajar la saturación, como restringir el acceso a zonas donde se producen mayores aglomeraciones de tráfico. Así, señaló que la directora general de Anave (patronal nacional de los navieros) explicó en la reunión de ayer con el Consell algunas de las medidas que se aplican en Tenerife, como, precisamente, la solicitud de autorización para acceder en coche a puntos congestionados.

Precisamente, en el comunicado para informar de la reunión con las navieras, el Consell destacó que, además de la ley, el equipo de gobierno «ha iniciado una serie de medidas, dentro del ámbito de sus competencias, destinadas a disminuir los efectos negativos del turismo». Y citó, por este orden, las siguientes acciones políticas: la futura aprobación definitiva del Plan Territorial Insular, que en líneas generales prohíbe la adquisición de nuevas licencias turísticas en suelo rústico; la redacción de los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte público (previsto tras el verano) y, sobre todo, el plan de choque contra el intrusismo con un presupuesto de más de 20 millones.

«Tenemos un problema y lo estamos abordando desde distintos puntos de vista. No hacer nada, como proponen algunos, no es una opción», recalcó el presidente Marí a través del comunicado. Del mismo modo, para limar asperezas con las navieras, puntualizó que esta ley «no busca culpar a nadie en particular de los problemas de saturación puntuales que se viven en la isla» sino que se pretende que «entre todos los que tienen una responsabilidad, se halle una solución».

