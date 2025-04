Cuando Val Kilmer estuvo a punto de presidir un jurado de cine en Ibiza

El actor estadounidense Val Kilmer, fallecido este martes a los 65 años, será recordado como el piloto 'Iceman', rival de Tom Cruise en la taquillera 'Top Gun', pero fue un intérprete que se puso en la piel de muchos otros personajes, desde Batman al cantante Jim Morrison, pasando por el elegante ladrón Santo o el rey Filipo, padre de Alejandro Magno.

Cuando estrenó en Cannes, en 2021, su documental autobiográfico 'VAL', dejó que el mundo entrara en su vida íntima, en la que no dudaba en reconocer, como al principio hizo, que sufrió un cáncer de garganta y que tras operaciones y tratamientos debía llevar un tubo de traqueotomía, que tapaba con un elegante pañuelo y que no podía hablar con normalidad.

"Ahora que tengo dificultades para expresarme, quiero contar mi historia más que nunca", señalaba el intérprete en su documental, en el que exhibía numerosas cintas de vídeo que él mismo grababa de pequeño con su familia y las mezclaba con las imágenes de sus trabajos en el cine para filmes como 'Top Gun ' (1986), 'Willow' (1988), el biopic de Jim Morrison, 'The Doors' (1991) o 'Batman forever' (1995).

No tenía reparos tampoco en mostrar su parte más familiar, ya que el documental, dirigido por Ting Poo y Leo Scoot, estaba coproducido y protagonizado también por sus hijos, Mercedes y Jack, y se muestra su relación con la madre de estos, la también actriz Joanne Whalley, a la que conoció en la película 'Willow', hasta su divorcio en 1996.

"Sensible e inteligente, con alma de payaso"

Nacido en 1959, en Los Ángeles, se veía a sí mismo como una persona "sensible e inteligente, con alma de payaso". Siempre quiso ser actor y muy joven fue aceptado en la reputada escuela artística Juilliard de Nueva York.

Nos dice adiós -su hija Mercedes señaló al New York Times que se había recuperado del cáncer pero que falleció a causa de una neumonía- un actor que por su físico interpretó papeles de galán, pero que no dudó en 2005, a las órdenes de Oliver Stone (tras rodar juntos quince años antes 'The Doors'), en ponerse en el papel del rey Filipo, sin un ojo, cojo y paranoico, para la cinta 'Alejandro Magno'.

Dijo entonces en su presentación en Madrid: "prefiero los papeles extremos, como éste. Yo nunca basé mi carrera en una imagen física".

Por esa época vivía bastante aislado en su casa, que más tarde le reportaría deudas y la vendería, enclavada en una montaña de Nuevo México, donde decía sentirse alejado de Hollywood y de sus éxitos, de los cuales destacaba que desconfiaba tanto como de la televisión.

En España estuvo a punto de presidir, en 2011, el jurado del V Festival Internacional de Cine de Ibiza, pero tuvo que declinar la invitación cuando tuvo cambios en la película que rodaba en ese momento.

Su carrera, que para muchos se centra en su papel en 'Top Gun' o protagonizando 'Batman forever' junto a Michael Keaton y George Clooney, reúne muchos otros títulos de y que no están en el olvido, como 'True Romance' (1993) de Tony Scott; 'Heat' (1995) junto a De Niro y Al Pacino; 'Pollock' (2000), 'Kiss Kiss Bang Bang' (2005), 'The steam experiment' (2009), 'Palo Alto' (2013) o 'Song to Song" (2017).

Incluso participó en la secuela 'Top Gun: Maverick' (estrenada en 2022 pero empezada a rodar en 2018), pero como ya no podía hablar, en la cinta manda mensajes escritos al protagonista, interpretado, cómo no, por Cruise, y solo habla brevemente con apoyo tecnológico.