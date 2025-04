Acribillada 19 veces por el mismo radar en Ibiza

«¿Y esto?». Eso fue lo primero que pensó Tamara Rodríguez cuando hace un par de semanas abrió una carta procedente del Ministerio de Hacienda, una de esas misivas que son motivo universal de miedo con solo ver su remitente. Abierto el sobre, descubrió que le habían embargado 100 euros de la cuenta por una deuda contraída con el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Como no tenía ni idea de qué diantres le estaban hablando, acto seguido Tamara se dirigió al Consistorio para ver si le arrojaban algo de luz. Allí le desvelaron que, al contrario de lo que ella pensaba, la dirección general de Tráfico no es el único organismo facultado para imponer multas de tráfico en España. Que los ayuntamientos, por ejemplo, también están facultados para hacerlo. Y vaya si lo están, como iba a comprobar enseguida...

La trabajadora que le atendió en el Ayuntamiento le pidió el DNI y, tras introducir los números en el ordenador, se mostró el pastel: 19 multas por exceso de velocidad, todas impuestas en el mismo punto exacto, el número dos de la avenida es Canar. El radar que había acribillado a Tamara, concretamente a su coche, modelo Hyundai Tucson, está colocado en una zona donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.

Vía de entrada a es Canar. | V.M.

Los papeles que descubrió aquel día la conductora fijaban los excesos que había cometido durante el año anterior: 63 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 59 kilómetros por hora, 57 kilómetros por hora... Todas las sanciones eran de 100 euros y se hubieran reducido a la mitad en caso de pronto pago. Es decir, el estropicio económico no habría pasado de 950 euros, que ya son. Y probablemente menos, ya que, si Tamara hubiera sabido que estaba siendo multada sistemáticamente en el mismo lugar, habría aprendido la lección y aflojado el pie fuera del acelerador. Pero...

Recargo... e intereses

Pero ella no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo hasta que conoció el embargo de Hacienda. En el Ayuntamiento de Santa Eulària le explicaron que las 19 notificaciones habían sido enviadas a su domicilio. Cuando ella preguntó a qué dirección, le contestaron que a la calle Pou des Cans. Tamara se quedó ojiplática. «Es una casa donde vivía hace cinco años. En cuanto me mudé a Siesta, me empadroné en mi actual domicilio y también cambié mi dirección en la dirección general de Tráfico», cuenta a Diario de Ibiza.

Algo había fallado y ese algo pronto le iba a costar muy caro a Tamara. Las multas subsanables con 50 euros se habían estirado hasta alcanzar los 121,51 euros: 100 del pago no reducido, 20 del recargo y 1,51 de intereses. En total, 2.261 euros que pronto iban a volar de su bolsillo, quién sabe si para volver algún día.

«Ya que era una cantidad tan importante, pregunté si podía hacer pago fraccionado y me dijeron que sí, pero que mi coche estaba precintado y que no podía volver a circular con él hasta que no hubiera pagado todas las multas. Podía fraccionarlas durante seis meses, pero esos meses me quedaba sin coche. ¿De qué coño me servía entonces el pago fraccionado?», se pregunta.

Sin fotos

No le queda otra que abonar toda la pasta de golpe y volverse a casa «llorando», cuenta con una risa nerviosa. Eso ocurre el viernes. El fin de semana, aún muy dolida por lo ocurrido, busca información. El lunes vuelve al Ayuntamiento y pide que le enseñen las fotos de las multas a las que ha descubierto que tiene derecho.

La ley establece que no es obligatorio incluir la foto realizada por el radar en la notificación inicial de la multa, pero que la imagen sí debe estar disponible como prueba si el infractor la solicita. «Me contestaron que no hay fotos. Y ya está», lamenta. De igual modo, también solicitó sin éxito la última verificación del radar.

Ante esta contestación, decidió interponer una reclamación en la que exige la devolución de los 2.261 euros que ha apoquinado solo tres días antes para recuperar su coche. «No sé si servirá de algo esta reclamación. Si me la deniegan, pienso ir hasta el Defensor del Pueblo y hasta donde haga falta. Si tú me pones una denuncia, me parece bien, yo la pago, pero me tendrás que adjuntar las fotos de mi coche y todas las cosas que la ley establece», exige.

Preguntados por este caso, desde el Ayuntamiento contestan que «si hay alguna cosa que no está correcta, tiene su derecho a reclamar y los servicios del Consistorio estudiarán el caso».

