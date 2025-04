La calle Santa Agnès, ubicada en pleno centro del West End de Sant Antoni, es el tema de debate en el pueblo por la presencia del reconocido artista cántabro Okuda San Miguel, que ha empezado, con la ayuda de varios operarios, a confeccionar su controvertido mural sobre el suelo.

Son poco más de la una de la tarde y Okuda, con la colaboración de algunos operarios, lleva horas trabajando sobre el asfalto. El artista va vestido con una llamativa indumentaria de colores chillones que permite diferenciarlo desde unos cuantos metros de distancia. Muestra una gran concentración y precisión en cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, el fuerte olor que desprende la pintura penetra en la nariz de todos las personas que caminan por la calle Santa Agnès, cubierta desde hace semanas con unas lonas a modo de toldos que forman parte de la obra y proporcionan sombra a la calle.

Okuda San Miguel comienza a pintar el ‘nuevo West End’ | / J.A RIERA

El artista ha comenzado a marcar con rotuladores gruesos el suelo de la calle Santa Agnès para pintar su mural y ya está dibujando el croquis. Está previsto que Okuda utilice más de un centenar de colores distintos para decorar los 160 metros de calle que abarca el proyecto artístico. Además, se encarga de documentar parte de su trabajo en Sant Antoni con fotos y vídeos que sube a sus redes sociales.

Esta intervención artística «transformará la zona en un cuadro, con una pintura viva y envolvente en la que el arte actuará como puente entre las diferentes realidades y como autor de la regeneración urbana, fomentando un sentido de pertenencia», explicó Neus Mateu, concejala de Obras Públicas, antes de ser presentada ante los medios.

Okuda comienza su obra en el West End de Sant Antoni / J.M.L.R.

El inicio de la obra de Okuda, que hoy explicará su intervención ante los medios, consigue captar la atención de la mayoría de los transeúntes. Son varios los que aprovechan la oportunidad para inmortalizar el recuerdo grabando con las cámaras de sus teléfonos de última generación. Otros optan simplemente por observar asombrados la reforma de la calle Santa Agnès. Este es el caso de Carlos Fernandes, un turista portugués que ha venido a Sant Antoni a disfrutar de unos días de vacaciones: «Ayer [por el martes] por la noche pasé por aquí y no entendía el motivo por el que había tantas obras. Hoy he podido observar los detalles y me encanta. Además, me ha sugerido nuevas ideas para decorar el negocio que tengo en mi tierra».

El ambicioso proyecto artístico no genera tanto optimismo para algunos vecinos de la zona. «El dinero público se debería gastar en otros problemas más importantes», indica Heather Scott. Ella es una mujer escocesa residente desde hace 40 años en el municipio y que frecuenta la zona del West End. Scott se muestra muy desconfiada con la eficacia de la obra de Okuda: «Creo que es muchísimo más necesario que haya dinero destinado a tener más limpia la vía pública», sentencia.

«Lavado de imagen»

Noelia Castañón camina tranquilamente acompañada de su hijo pequeño por la zona de obras. Critica la actuación aprobada por el Ayuntamiento: «De poco sirve hacer este mural, ya que cuando llegue el verano los turistas vendrán y lo pondrán todo patas arriba». «Vivimos en el edificio Tanit -agrega-. Me preocupa mucho más la falta de limpieza y especialmente de seguridad ciudadana existente en Sant Antoni. Las instituciones se podrían gastar más el dinero en intentar conseguir que no haya problemas de drogas, peleas u otras situaciones conflictivas similares. Da igual que sea verano o no, llamas a la Policía y no viene ningún agente. Me genera mucha más inquietud todo esto que el hecho de tener una calle más bonita».

Rosa María Mora Mesa es de Sant Antoni, pero dice no estar «muy informada sobre los detalles de la obra de la calle Santa Agnès». A pesar de ello, explica que «el pueblo precisa de un lavado de imagen, a causa de la mala fama por el tipo de turismo que frecuenta el West». Además, piensa que esta iniciativa servirá para «tener un paseo más bonito» y espera que esté «todo acabado antes de la llegada del verano».

«Da asco». Esta es la frase que utiliza Miguel para definir el estado actual de la calle Santa Agnès. Él transita a diario por el centro del pueblo y vive a pocos metros del West. Coincide con Mora al hablar sobre «la necesidad de cambiar la imagen del pueblo». Sin embargo, no quiere opinar en profundidad sobre el mural de Okuda hasta que «esté acabado». No obstante, piensa que «mejorará lo que hay actualmente».