Noelia, aspirante de Ibiza en Masterchef: "Si me estás criticando, te estás criticando tú"

Noelia Bliss, trabajadora en Ibiza y exconcursante de la nueva edición de 'Masterchef' ha compartido un vídeo en sus redes sociales dejando claro que no le afectan para nada los comentarios que haya podido recibir después de su paso por el programa.

"La gente que me quiere está preocupada por si me lo tomo mal. Yo no pierdo tiempo en estas cosas. No sé ni qué han dicho, pero estoy súper bien, chicos", dice con una sonrisa en la cara mientras se graba dentro de su coche.

Noelia explica que ella no pone atención en las cosas negativas. Es consciente de que al exponerse en televisión puede haber controversia y que habrá gente que la critique. "Son personas que no tienen la capacidad de entender, que no están satisfechas con su vida o que no tienen apertura para ver que la vida más allá de lo que ellos creen. Falta apertura en el mundo. No me pilla de susto. El que no tenga la capacidad de entender al diferente... Que yo no me veo tan diferente, pero puede ser que para muchas personas, pues sí", dice.

Apertura de mente

Noelia ha demostrado tener una gran apertura de mente. "Yo entiendo y respeto". "El que podamos entender al otro es algo mucho más profundo, va conectado a la educación, a los valores. Para tener apertura mental tienes que vivir el mundo... Si me estás criticando, te estás criticando tú", apunta.

En este sentido, habla de que todas las personas tienen una parte genuina y diferente y que hay que aceptar esas diferencias.

"Yo no sufro por tu comentario", dice mirando a la cámara y dirigiéndose a quien la critique. "Yo sufro con el tráfico. Ese es mi problema. El tuyo es la rabia, la ira y el juicio que te sale. Así que el problema lo tienes tú", sentencia.

A las puertas de entrar en el programa

Noelia, que se define también como alquimista, se quedó a las puertas de ser una de las 16 concursantes del reality de cocina. Llegó al último casting, en el plató del programa de RTVE, donde preparó un plato que los tres jueces del concurso tuvieron que probar. Allí explicó su historia y aseguró que su plato, que bautizó con el nombre de 'Alquimia', era antiinflamatorio. Aunque en un primer momento dijeron que le faltaba sal e incluso lo compararon con la comida de hospital, vieron algo en ella que les gustó, ya que aunque no le entregaron el codiciado delantal blanco que la convertía en concursante de pleno derecho, le dieron uno gris.

Así, Noelia tuvo que jugarse uno de los cuatro delantales blancos que les quedaban a los jueces con otros doce aspirantes, que realizaron una prueba que les pudo el popular chef extremeño Toño Pérez. A Noelia y los otros dos competidores de su tanda les tocó preparar una milanesa, un plato que la de Ibiza no había preparado nunca y que no supo cómo abordar, por lo que se quedó a las puertas.