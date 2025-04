Marta León, experta en salud femenina: «La microbiota no solo tiene una función digestiva, también es la farmacia del cuerpo»

La salud intestinal puede ser la clave para lograr el bienestar físico y emocional. Eso es lo que sostiene Marta León, formada en Psiconeuroinmunoendocrinología, en la obra ‘El equilibrio perfecto’, en la que explora la relación entre las hormonas y la microbiota de la mujer. El libro lo presenta este viernes, 4 de abril, a las 18.30 horas en la clínica Insula Cos de Sant Antoni.

Antes de profundizar en el contenido de ‘El equilibrio perfecto’, me gustaría que nos explicara conceptos fundamentales como el de microbiota, que es lo que antes llamábamos flora bacteriana.

Como bien has dicho, antes le llamábamos flora bacteriana porque pensábamos que se parecía más a un jardín, pero ahora nos hemos dado cuenta de que más que una flora es una fauna, un microuniverso de bichitos varios en el que se mezclan bacterias, virus, arqueas e incluso parásitos, que habitan no solamente en nuestro intestino, que sería la sede central, sino, en realidad, en todo nuestro cuerpo. Se la considera un superorganismo porque todas las microbiotas, que se reparten por distintos lugares de nuestra anatomía, están conectadas entre sí. En el caso de las mujeres, habitan en nuestro cuerpo la microbiota intestinal, la vaginal, la oral, la pulmonar y la dermobiota, que, cuando está todo bien, se ocupan de cuidar su casa, es decir, de mantenernos bien.

¿En este trabajo se centra sobre todo en la microbiota intestinal?

Sí, porque es el centro neurálgico del que parte todo. Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, en la microbiota de la piel, como puede ser el acné, tenemos que fijarnos no solo en él sino también en el intestino, porque si está pasando algo en la periferia es porque a nivel central hay algo que no está tampoco bien. Si estamos hablando de salud vaginal, pasa lo mismo, tenemos también que ir al intestino. Por eso me centro mucho en este órgano, aunque también dedico una parte significativa del libro a la microbiota vaginal porque es importante no solamente para la fertilidad sino también en el climaterio, bueno, en realidad, desde la primera menstruación hasta la última. El ecosistema de nuestra vagina tiene que estar bien para que estemos bien.

Otro concepto importante que emplea en ‘El equilibrio perfecto’ y que me gustaría que definiese es el de estroboloma.

En el libro lo defino como un equipo de élite dentro de la microbiota que se encarga de una función vital para nuestro bienestar, que es el reciclaje y la eliminación de nuestras hormonas, sobre todo, de estrógenos. Es decir, son una serie de bacterias que tienen la capacidad de poder decidir qué es lo que se queda y qué es lo que se va a nivel hormonal.

¿Qué funciones principales tiene la microbiota y qué relación tiene con las hormonas?

Hasta hace poco pensábamos que la microbiota se encargaba solo de la parte de la digestión, de eliminar toxinas, de metabolizar los hidratos de carbono o las proteínas, de ayudarnos a fabricar vitaminas como puede ser la B12 o la K, pero hoy en día sabemos que también es la farmacia del cuerpo. Es capaz de fabricar sustancias, neurotransmisores, como la serotonina o la dopamina y de eliminar hormonas del estrés junto con la acción del hígado. Además de esta componente emocional tiene otra inmunitaria, porque se encarga también de resolver la inflamación. Por tanto, nuestra microbiota va mucho más allá de la función digestiva y como está repartida prácticamente por todo el cuerpo, dependiendo de cada lugar, le podemos sumar más funciones.

Portada del último libro de Marta León. / Editorial Lunwerg

¿Qué síntomas nos pueden alertar de que algo marcha mal en la microbiota del intestino?

En realidad hay muchos, pero uno de los más fáciles de reconocer es, por ejemplo, el de encontrarse hinchada. Si me levanto por la mañana con el vientre plano y a medida que avanza el día la barriga se me pone como de embarazada, independientemente de lo que coma, esto es una señal. Si no voy al baño cada día y cuando voy es con urgencia o bien con esfuerzo eso también nos está diciendo que nuestra microbiota no está bien. Pasa lo mismo si sentimos ardor o tenemos muchas intolerancias. Pero, sobre todo, un indicador son las heces. En el libro dedico una parte a cómo nos habla nuestro intestino.

¿Y cómo nos habla?

Lo que digo en el libro es que las heces son las últimas testigos que hablaron con nuestra microbiota y son las que saben si estamos bien o no. Recojo un listado que en realidad es muy antiguo, que es la escala de Bristol, en el que se catalogan los distintos tipos de heces, que varían según nuestro estado de salud. Yo complemento esto explicando que nuestras hormonas influyen también en nuestro estado intestinal. En el caso de las mujeres, según el momento del ciclo en el que nos encontremos, si estamos embarazadas o estamos en el climaterio, se pueden notar cambios y por eso hay que tratar con un poquito más de mimo nuestro intestino porque necesita ayuda.

¿Qué influencia tiene la microbiota en nuestra salud menstrual?

Una de las cosas que hemos observado es que cuando nuestro estroboloma no está bien, es decir, no ejerce correctamente la función de eliminar los estrógenos que deberían ser eliminados y reciclar los que deberían ser reciclados, nos podemos encontrar con hipoestrogenismo o hiperestrogenismo. El primer caso, que es cuando se eliminan demasiados estrógenos, se da en mujeres con amenorrea o cuando entramos en menopausia. Si no se eliminan bien los estrógenos y se vuelven a reabsorber hablamos de hiperestrogenismo, que es lo que les pasa a las mujeres que tienen dolor menstrual muy fuerte, endometriosis o tendencia a que aparezcan miomas o quistes. Cuando tenemos sangrados muy fuertes, la regla nos duele o durante el ciclo nos sale mucho acné tenemos que mirar también cómo están nuestros intestinos y poner el foco en la alimentación para nuestro autocuidado.

«Si nuestro estroboloma está bien, los síntomas de la menopausia serán más leves»

Antes ha comentado que la microbiota influye en la fertilidad, ¿en qué sentido?

Por ejemplo, nuestra microbiota vaginal es la que regula el pH de nuestra vagina, es decir, si está muy ácida o poco ácida. Para protegerse, necesita siempre estar ácida, excepto en los días de ovulación. Si tenemos un pH adecuado en ese momento, esto va a facilitar que los espermatozoides estén más confortables en ese ambiente y también va a ayudar a que haya un flujo lo suficientemente líquido como para que puedan navegar bien hacia el óvulo que tienen que fecundar. Si nuestra microbiota vaginal no goza de buena salud, el viaje de los espermatozoides a su destino se entorpece y, además, puede aparecer vaginosis bacteriana, que puede dificultar el proceso de fertilidad. Ahora, en las clínicas de fertilidad una de las cosas que se hace, de manera muy pionera, es un estudio de la microbiota de la madre para así garantizar que el proceso se dé lo más rápido posible y que el embarazo llegue pronto.

¿De qué manera la microbiota repercute en los síntomas de la menopausia?

Si nuestro estroboloma está bien y es capaz de reciclar de manera adecuada los estrógenos que mi ovario ha fabricado o fabricó hace tiempo, mi cuerpo, cuando llegue la menopausia, no va a notar la bajada hormonal natural de una manera tan abrupta. El proceso va a ser mucho más suave y también será más leve la sintomatología. Si el descenso hormonal es abrupto hay más sofocos, voy a notar mucha más sequedad en los tejidos, más cambios en mi metabolismo asociados a coger peso, más cansancio, etcétera.

¿Qué se puede hacer para cuidar la microbiota?

Podemos hacer varias cosas que explico en el libro, en el que incluyo 24 recetas. Lo primero de todo sería intentar tener un estilo de alimentación variado. Eso significa comer alimentos de temporada y carnes y pescados de distintos tipos para que nuestra microbiota no se aburra nunca y alimentar a todas las familias de bacterias. Por otro lado, para cuidar nuestra microbiota intestinal hay que incorporar alimentos fermentados como yogur, kéfir, chucrut, kombucha o miso. A estos probióticos alimentarios hay que sumar prebióticos, es decir, alimentos ricos en fibra como, por ejemplo, el puerro, los espárragos, las setas o los productos de hoja verde. Luego sabemos que todo lo que son los alimentos de color anaranjado cuidan y protegen la casa, es decir, el tejido mucoso donde habita esta microbiota. Además, son importantes los ácidos grasos omega-3, que encontramos , sobre todo, en el pescado, pero también en las semillas de lino o de chía. En resumen, si hacemos una dieta pesco-mediterránea, con gran cantidad de frutas, hortalizas, pescado y alimentos fermentados, tenemos mucho ganado.

No ha citado cereales, como el trigo. ¿Qué aconsejaría respecto al consumo de pan?

Tomamos mucho trigo, cuando lo ideal sería consumir mucha variedad de cereales. Lo que sucede con el trigo es que, dentro de los cereales, es el más procesado y el más inflamatorio de todos. En caso de consumir pan, lo ideal es que sea de masa madre y que, por tanto, haya fermentado lentamente porque así va a ser menos inflamatorio.

Entiendo que el azúcar tampoco es bienvenido.

Tanto el azúcar como las harinas refinadas llevan a nuestra microbiota a un desequilibrio. No solo nos engordan sino que nos inflaman y producen un sobrecrecimiento de las bacterias patógenas, justo las que no necesitamos, y hacen que nuestro estroboloma se debilite. No quiere decir eso que no podamos tomar algún postre, pero casero y no a diario.

"Tomar probióticos a través de alimentos fermentados no solo nos va a dar longevidad sino también mucho bienestar"

¿Las personas veganas o vegetarianas tienen más probabilidades de padecer una mala salud hormonal?

No necesariamente. Si una persona vegana consume fermentados, productos ricos en fibras saludables y tiene una dieta variada, con su porción de proteínas adecuada, aunque no coma proteína animal, puede tener una salud intestinal maravillosa.

¿Hasta qué punto nos puede ayudar consumir probióticos, ahora tan de moda?

Tomar probióticos a través de alimentos fermentados no solamente nos va a dar longevidad, sino también muchísimo bienestar. Fijémonos, por ejemplo, en la mujer más longeva del mundo, Maria Branyas, que falleció el año pasado con 117 años y que decía que consumía tres yogures al día. También es muy curioso que en todas las culturas del mundo haya alimentos fermentados. Esto no es casualidad, esto es por algo, realmente hay un conocimiento ancestral de que tomar probióticos desde la alimentación es saludable.

Además de la alimentación, ¿qué otros aspectos debemos cuidar para lograr el equilibrio perfecto?

Hay un concepto del que hablo en el libro que es la crononutrición. Es tan importante lo que comes como cuándo lo comes. Por ejemplo, si cenamos muy tarde, digerimos peor y hay una alteración en la producción de melatonina que hace que durmamos también peor y eso, a la larga, termina afectando a todo nuestro sistema. Los ritmos circadianos son importantes para cuidar nuestra microbiota, además del ejercicio físico y estar al aire libre y tomar un poquito de sol, sin ponernos en peligro. También sabemos que hay que controlar el estrés, porque niveles muy altos de cortisol afectan directamente a nuestra salud hormonal e intestinal.

