La guerra contra la droga en Ibiza sigue en sa Penya: «La Policía está frustrada»

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, acompañado por la jefa de la Policía Local, Sonia Bea, celebró hace dos semanas una reunión con vecinos de Sa Penya para analizar el estado del barrio y sus necesidades, un encuentro en el que volvió a salir a la palestra la venta de droga. El portavoz de la Asociación Salvem sa Penya, Lucho Brieva, asegura que la Policía «está muy frustrada» con esta batalla.

«Queremos acabar con esto, sin violencia, pero la Policía está limitada. Cuando hacen una redada y llegan al piso indicado, solo encuentran una bolsita… Entonces los sueltan a los dos días. Los vendedores tienen sus tretas para sobrevivir», explica en declaraciones a Diario de Ibiza, añadiendo que no sabe «si es posible sacar la droga del barrio».

«Este flujo de abusadores de sustancias es pesado, lo más feo que tenemos en el barrio», lamenta, denunciando que todavía sigue habiendo «demasiado abusador de sustancias». «En verano llega un océano de turistas disfrutando de la vida con su dinero en efectivo. Algunos los engatusan, consiguen algo de dinero y suben corriendo a comprar la droga. Yo veo yonquis subiendo cuatro o cinco veces a las casas que venden droga. Es un infierno», recalca.

Sin embargo, el colombiano, que lleva cinco años viviendo en el barrio después de tres décadas residiendo en Londres, sabe, por lo que le han contado sus vecinos, que las cosas eran muy diferentes hace no tanto tiempo: «Hace diez año no podías ni caminar por aquí porque había 33 casas de droga. Ahora quedan dos». Estableciendo un paralelismo, Brieva comenta que «el barrio de sa Penya es como un cuento y en cada cuento hay un lobo feroz o una bruja mala». «Y con todo eso viene, pero el barrio está mejorando», dice.

Nuevo espacio cedido por el Ayuntamiento

Dentro de ese progreso se enmarcaba la reunión con Triguero y Bea, un «encuentro sincero, con intercambio honesto de opiniones» en el que alcalde y la jefa de Policía transmitieron a los vecinos de sa Penya «las limitaciones que tienen ellos para terminar de arreglar los problemas del barrio». «Nos dieron una lista interesante de las mejores que van a hacer en los próximos meses y es cuestión de tiempo que las cosas sigan mejorando», confía.

En esa línea de colaboración se encuadra la solicitud que Brieva realizó al alcalde: «Le he pedido un espacio al Ayuntamiento en el que podamos comunicarnos todos y me han dicho que con mucho gusto nos lo van a buscar. Queremos que se convierta en un lugar de reuniones y enseñanza para todos los jóvenes de sa Penya que no estudian. Si tenemos un espacio grande, donde nos podamos reunir todos a hablar, eso nos va a ayudar». El portavoz vecinal espera que esta iniciativa sirva para unir más a una comunidad que «puede funcionar» con la ayuda adecuada.

Suscríbete para seguir leyendo