Salud resta importancia a la falta de oncólogos en Ibiza y el PSOE denuncia que en verano sólo habrá "dos y medio"

La diputada socialista Irantzu Fernández ha criticado la gestión del Govern del servicio de oncología en Ibiza en su intervención en el pleno del Parlament este martes.

Fernández ha acusado al Govern de tergiversar los números de médicos oncólogos que prestan servicio en el Hospital Can Misses: ante el anuncio de Salud de que contratará un sexto especialista, la diputada del PSOE ha apuntado que, en la práctica, en junio solo habrá "dos oncólogos y medio" que, además, tendrán que coger vacaciones en verano. Un, el de la contratación del nuevo especialista, que hizo la conselleria después de que este diario desvelara la semana pasada que uno de los cinco que había en Can Misses había abandonado la isla a principios de año. Una marcha que Salud había silenciado.

"Nos intentan vender que han contratado al sexto oncólogo. ¿Cómo creen que se sienten los pacientes que conocen la realidad del servicio cuando leen esto?", ha preguntado Fernández, que ha pedido el envío de un refuerzo desde Mallorca.

La consellera de Salud, Manuela García, ha negado estas acusaciones y ha reiterado que ella y su equipo están "enfocados en contratar seis oncólogos".

"Más actividad, menos espera y personal más estable. Seguiremos trabajando con humildad para alcanzar la excelencia que se merecen los ciudadanos de Ibiza y Formentera", ha concluido la consellera.

Fernández, durante el debate con la consellera ha exigido medidas "urgentes para garantizar una atención adecuada a los pacientes" y criticó duramente la respuesta de la conselleria. "¿Sabe lo que me dijo una paciente ayer mismo sobre esta nota de prensa? Que los toman por tontos", indicó la diputada del PSOE. Una afirmación a la que la consellera ha restado importancia asegurando que a ella las asociaciones no se le manifiestan.

"En Can Misses hay una plantilla de Oncología formada por cinco médicos. Uno de ellos se fue a principios de año. Una lástima que no lo comunicasen como hiciern cuando lo contrataton seis meses antes, porque a este doctor algunos de sus pacientes no han tenido tiempo ni de conocerlo", indicó la socialista, que continuó: "Nos quedan cuatro oncólogos, uno de los cuales ya ha anunciado que en junio se coge la baja por paternidad que le toca, así que en junio quedan tres oncólogos. De estos, sólo dos están a jornada completa, lo que quiere decir que en junio tendremos dos onc´logos y medio, los cuales también han avisado de que se irán cogiendo las vacaciones de forma quincenal durante el verano". "Sí, durante el verano sólo habrá un oncólogo y medio en Ibiza", zanjó.

La diputada afirma que la situación ya está afectando "gravemente" a los pacientes, tal como denunció Apaac la semana pasada en este diario: retrasos en revisiones y tratamientos. Fernández, de hecho, recordó dos de los casos que se mencionaban en Diario de Ibiza: "Hay una paciente a la que tenían que ver por una revisión en noviembre y aún no la han llamado. Y otra que tenía una mamografía de revisión en septiembre y no la tuvo hasta finales de enero". "No hemos mejorado, al revés, estamos peor porque la población no para de crecer y, por desgracia, cada vez hay más afectados", indicó la diputada socialista.

Así, Fernández ha pedido a la consellera que "deje de maquillar la realidad" y adopte medidas inmediatas "para garantizar que todos los pacientes reciban el tratamiento necesario sin retrasos ni precariedad. "Consellera, con una previsión de tener sólo dos oncólogos durante todo el verano, ¿a qué esperan para enviar refuerzos? ¿A que no quede ninguno?", ironizó.

Listas de espera

Por otra parte, la consellera de Salud ha asegurado en el Parlament que la espera para operarse en el hospital de Can Misses de Ibiza ha bajado un 5,6 % en el primer trimestre del año, con una espera media de 87,6 días, por debajo de la demora media de Baleares.

En su intervención en el pleno del Parlament, García ha dicho que el tiempo de espera para citas con especialistas se ha reducido en un 42,3 %.

En los primeros tres meses de 2025, la actividad quirúrgica de Can Misses ha aumentado un 1,5 %, la de consultas externas un 5,6 % y la del servicio de urgencias un 5,9 %, ha añadido la consellera.

"Esto es eficacia y es eficiencia, como las 79 plazas nuevas (de personal sanitario) consolidadas", ha defendido García en respuesta a la diputada socialista Irantzu Fernández.