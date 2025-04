Palladium Hotel Group prevé un inicio de temporada «muy positivo» en Ibiza por el clima y los vuelos

La división hotelera de Grupo Empresas Matutes (GEM), Palladium Hotel Group, después de romper el año pasado la barrera de los 1.200 millones de euros de volumen de negocio anual, prevé para 2025 una temporada «muy positiva» por varios factores, entre ellos la buena climatología y el aumento de la oferta de vuelos en los destinos en los que opera, entre ellos en Ibiza, donde tiene una decena de establecimientos hoteleros.

Como previsión para este verano, desde la cadena hotelera indican en una nota de prensa que, «en términos de ocupación y rentabilidad», esperan «superar el 90% de ocupación en sus hoteles vacacionales ubicados en España e Italia (Sicilia) durante el periodo de Semana Santa».

Además, estiman desde la hotelera que podrán «duplicar su RevPar (ingresos por habitación, una de las variables que más interesan en el mundo hotelero) con respecto al año pasado».

Imagen cedida por la hotelera del Gran Palladium Select Palace. / Palladium

En Ibiza, esta previsión de crecimiento en RevPar, «irá acompañado de incrementos en la ocupación y en ADR (tarifa media diaria) con respecto al año anterior». En cualquier caso, apuntan que en el resto de los destinos (Tenerife, Marbella y Sicilia), la mejora del RevPAR «estará impulsada principalmente por una mayor ocupación».

Buen clima y más vuelos

El optimismo para este inicio de temporada en la cadena ibicenca que preside Abel Matutes Prats, hijo del exministro y fundador de la empresa a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, Abel Matutes Juan, se fundamenta en algunas variables, y lo explican en una nota de prensa: «En gran medida, a la expectativa de un clima más favorable y una mayor disponibilidad de vuelos, debido a que este año la Semana Santa se celebra a mediados de abril, tres semanas más tarde que en 2024».

Bajo este contexto, «la compañía gestora hotelera se prepara para iniciar la temporada de sus hoteles estacionales, que abrirán progresivamente a lo largo del mes de abril».

Las aperturas

El calendario de aperturas del grupo se inicia con el Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, ubicado al norte de la isla italiana de Sicilia, que abrirá sus puertas el 3 de abril. Un día más tarde, «lo hará una de las principales novedades este año: Grand Palladium Select Palace Ibiza, que se convertirá en el segundo hotel de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts en sumarse a la colección de hoteles de Grand Palladium Select Collection».

También el 4 de abril iniciarán su temporada Hard Rock Hotel Ibiza, Palladium Hotel Cala Llonga y Palladium Hotel Palmyra, a los que seguirá el Grand Palladium White Island Resort & Spa el 11 de abril.

El 17 de abril tendrá lugar la inauguración de The Unexpected Ibiza Hotel, «la otra gran novedad de Palladium Hotel Group para esta temporada». «Supone», explican, «el debut de la nueva marca The Unexpected Hotels en Ibiza tras un proceso de reconversión y renovación de The Ushuaïa Tower a The Unexpected Ibiza Hotel».

La marca, «inspirada en la icónica Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, tiene el objetivo de llevar su propuesta hotelera a un nuevo concepto de lujo y exclusividad para sorprender al viajero».

Ese mismo, el 17 de este mes de abril, también está prevista la apertura del BLESS Hotel Ibiza, «con una nueva propuesta gastronómica, Lumbre, que honra al Mediterráneo».

Mientras tanto, TRS Ibiza Hotel abrirá el 24 de abril y, un día después, lo harán Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Palladium Hotel Menorca.

Como recuerdan en sus comunicados, Palladium Hotel Group, «opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en ocho países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos».

El grupo, añaden, «se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios».