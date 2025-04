Noelia, concursante de Ibiza en Masterchef: "El flaó fue uno de mis mayores logros"

Noelia no pasó la última prueba del casting de Masterchef, según se pudo ver en el programa emitido este lunes por la noche. La mujer era una de las 40 personas que había conseguido llegar a la última fase de la selección para la edición número 13 del popular reality de cocina, una fase en la que habían dejado atrás a decenas de miles de aspirantes.

Tras la expulsión del programa, la sacerdotisa de la diosa Tanit de Ibiza, como se presentó ella misma, ha compartido un vídeo de su paso por el reality junto a una reflexión en sus redes sociales.

"Mi paso por Masterchef no se trata solo de saber cocinar; se trata de una serie de habilidades internas que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Muchos pueden creer que no encajo en este espacio, pero la inteligencia no siempre se refleja en lo evidente. Hay otras cualidades, más profundas, que me han permitido llegar hasta aquí: la superación constante, la valentía para aprender, la resolución para no rendirme, y sobre todo, la capacidad de transformar la negatividad en positividad", escribe en su cuenta de Instagram la concursante.

El logro de cocinar flaó

Noelia habla de la importancia del camino y lo compara con su aprendizaje a la hora de cocinar flaó, postre típico ibicenco. "Aunque el flaó fue uno de mis mayores logros, la verdadera prueba fue el coraje de estar aquí, de desafiarme a mí misma y de mostrar que las personas pueden llegar a lugares inesperados por méritos que no siempre son evidentes".

A pesar de su corto paso por el programa ha agradecido la experiencia y las lecciones aprendidas. "Mi paso por Masterchef no es solo un triunfo personal, es un recordatorio de que la autenticidad, la confianza en uno mismo y la valentía de seguir un camino diferente pueden abrir puertas, incluso cuando parece que no pertenecemos a un lugar", señala.

Su publicación termina recordando que trabaja en Ibiza, "un lugar que celebra la diversidad, la creatividad y la energía positiva", escribe. "No importa de dónde vengas, sino cómo decides avanzar y expandir tus horizontes. ¡Este es solo el comienzo!".

Sin plaza por no saber preparar una milanesa

Noelia, que se define también como alquimista, se quedó a las puertas de ser una de las 16 concursantes del reality de cocina. Llegó al último casting, en el plató del programa de RTVE, donde preparó un plato que los tres jueces del concurso tuvieron que probar. Allí explicó su historia y aseguró que su plato, que bautizó con el nombre de 'Alquimia', era antiinflamatorio. Aunque en un primer momento dijeron que le faltaba sal e incluso lo compararon con la comida de hospital, vieron algo en ella que les gustó, ya que aunque no le entregaron el codiciado delantal blanco que la convertía en concursante de pleno derecho, le dieron uno gris.

Así, Noelia tuvo que jugarse uno de los cuatro delantales blancos que les quedaban a los jueces con otros doce aspirantes, que realizaron una prueba que les pudo el popular chef extremeño Toño Pérez. A Noelia y los otros dos competidores de su tanda les tocó preparar una milanesa, un plato que la de Ibiza no había preparado nunca y que no supo cómo abordar, por lo que se quedó a las puertas.