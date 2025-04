Una milanesa deja a la sacerdotisa de Tanit de Ibiza fuera de MasterChef

Ibiza vuelve a quedarse fuera de Masterchef. Noelia, que se presentó en el programa como sacerdotisa de la diosa Tanit de Ibiza, no fue capaz de pasar la última prueba del casting del programa de televisión española, según se pudo ver en el programa emitido este lunes por la noche. La mujer era una de las 40 personas que había conseguido llegar a la última fase de la selección para la edición número 13 del popular reality de cocina, una fase en la que habían dejado atrás a decenas de miles de aspirantes.

Noelia entró al plató para la última prueba acompañada de otros dos aspirantes, ambos se presentaron como tarotistas. “Soy alquimista”, aseguró Noelia a los jueces, que se quedaron muy sorprendidos por su presentación. “Tengo un laboratorio donde hago alquimia”, continuó la aspirante. “Viene de nacimiento, de otras vidas”, insistió la ibicenca, que aseguró que la cocina era un canal.

Noelia acabó de preparar su plato frente a los jueces, que se acercaron a probar las recetas que habían preparado los tres peculiares aspirantes. Noelia explicó que su plato era de alquimia un plato transformador y antiinflamatorio. “Sal, no usas”, le comentó Samanta Vallejo Nágera en tono irónico, una afirmación a la que otro de los jueces, Pepe Rodríguez, apostilló: “Una vez estuve hospitalizado y sabía igual”. Afirmaciones, ambas, que hacían intuir que la aspirante de Ibiza no serían una de las 16 seleccionadas para participar. Sin embargo, cuando llegó la hora de la valoración, hubo sorpresa.

Noelia, en el centro. / MASTERCHEF

“No he entendido tu plato más allá de que es saludable”, indicó Jordi Cruz. “Tienes mano en la cocina, así que te voy a dar un sí”, indicó Pepe Rodríguez mientras que Samanta señaló que no entendía su cocina, pero que le iba a dar una oportunidad, así que los jueces le entregaron no un delantal blancos que dan el paso al concurso sino uno de los delantales grises estrenados en esta edición, lo que hacía indicar que debería pasar una última prueba si quería entrar en el concurso. Del trío de tarotistas alquimistas ella fue la única que pasó.

Y así fue. Noelia tuvo que enfrentarse a otros 12 aspirantes con delantal gris para conseguir una de las cuatro últimas plazas para convertirse en concursante de Masterchef. Para esta última fase el programa habían preparado una sorpresa: quien decidiría las pruebas que debían pasar los aspirantes era Toño Pérez, el popular chef extremeño.

Una milanesa

Noelia tuvo que competir con otros dos cocinillas, Claudia y Chema, en el reto que les planteó Toño Pérez: preparar una milanesa perfecta. Otros de los aspirantes tuvieron otras pruebas, como abrir cinco ostras, preparar huevos en tres cocciones, elaborar una tortilla francesa o preparar una ensalada creativa.

“No sé hacerla”, fue lo primero que dijo Noelia cuando vio la prueba a la que tenía que enfrentarse, algo que quedó claro desde los primeros instantes. Los jueces alucinaron cuando vieron que Noelia, en vez de empanar la carne y freírla, empezaba a mezclar el huevo con el pan rayado. De hecho, ni siquiera llegó a meter la carne en la sartén. “Me han pillado, no lo había hecho nunca”, justificó la sacerdotisa de Tanit cuando los jueces se acercaron a su puesto de cocina para valorar su plato.

Noelia se suma así a otros ibicencos (o residentes en Ibiza) que han llegado a las últimas fases de la selección de Masterchef, pero que, finalmente se han quedado fuera del programa. Y todo, por una milanesa.