El cierre masivo de oficinas bancarias que se ha producido en Balears desde 2008 hasta hoy. Dos terceras partes de los bancos que había en las islas han echado el cierre y de los 1.241 puntos de atención presencial que había en 2007 se ha pasado a 414 a finales de 2024. Esto ha provocado una merma evidente en la atención a los clientes, que sobre todo notan los mayores.

Llama la atención

Que ya esté listo el proyecto de ejecución de la rehabilitación de la finca de Can Ramon para ser convertida en una de las tres sedes del Museo de Formentera. Esto significa que pronto se podrá sacar a licitación, pero el problema es que no hay dinero para acometerla. La obra se aproxima a los tres millones de euros y el Consell de Formentera no puede afrontarla con fondos propios.

La crisis en la que ha entrado la UD Ibiza desde que logró acceder al liderato de su grupo en Primera RFEF. El equipo de Paco Jémez entró en una racha positiva con siete triunfos seguidos, que le hizo encaramarse a lo más alto de la tabla, y a partir de ahí la dinámica ha cambiado radicalmente, con un empate y dos derrotas que le han devuelto al tercer puesto.