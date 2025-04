Joma mantiene la Ibiza inventada en el anuncio de las zapatillas de la Santa Eulària Ibiza Marathon

La ibiza inventada por Joma para sus zapatillas de la Santa Eulària Ibiza Marathon, la octava edición de la prueba, sigue ahí. Se suponía que era un error y que la empresa de ropa deportiva iba a sustituirla en breve. Pero no. Ahí sigue.

Con la bamba en primer plano, el nombre de la isla en el talón y, de fondo, lo que se supone que es Ibiza, pero que podría no serlo: el mar y una playa con mansiones en una colina, un trozo de acantilado con vegetación y... el horror. Un peñasco irreconocible que pretende ser es Vedrà y unas casitas blancas que deberían ser Dalt Vila, pero que no lo son. Con lo fácil que es encontrar imágenes del casco antiguo, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, nada menos. Pues no. La peña y la ciudad antigua se parecen a las reales como un huevo a una castaña. Y eso que la marca aseguró en la presentación que con la zapatilla había "intentado capturar la esencia de Ibiza".

Que no es Ibiza no pasó desapercibido a quienes vieron la publicación en redes sociales. Algunos les afearon que usaran Inteligencia Artificial para diseñar la creatividad de la publicidad de las zapatillas. Algunos indican, incluso, que se parece más a Calpe que a Ibiza.

Esa misma tarde, desde el Consell de Ibiza, colaborador de la prueba junto con todos los ayuntamientos de la isla salvo el de Sant Josep, según se lee en la web oficial de la prueba, aseguraron que se trataba de un error cometido por la marca y que en breve la cambiarían por una imagen que sí se correspondería con Ibiza. Sin embargo, han pasado ya dos semanas desde la presentación de la zapatilla y la falsa estampa de Ibiza aún aparece en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que la IA la lía con la isla. Las marcas y las instituciones no aprenden. Hace unos meses no pocos residentes se quedaron ojipláticos al descubrir, en el aeropuerto de Ibiza, unos paneles promocionales de la isla en los que nadie era capaz de reconocer la imagen que pretendía ser Dalt Vila. En el caso de los paneles del aeropuerto, el Ayuntamiento de Ibiza exigió a la empresa, que se dedica a la publicidad, que retirara las imágenes, algo que hicieron con brevedad. En este caso, a pesar de que prometieron premura, aún no lo han hecho.