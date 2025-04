Igualdad donde «el rol de la mujer es formar a los hijos»

Es la tercera vez que Odilia Perén aterriza en Ibiza y en esta ocasión lo hace acompañada de su hija Gabriela, que ha salido por primera vez de Guatemala. La joven ha estudiado Medicina y su mirada y conocimiento transmiten los valores que su madre trata de difundir entre mujeres y jóvenes de comunidades rurales de Guatemala. Perén es coordinadora de proyectos del STEI Intersindical y la organización Ensenyants Solidaris desde hace 15 años y visita la isla para dar a conocer el trabajo que se realiza con la financiación del Fons Pitiús de Cooperació, que ha aportado 140.000 euros en los dos últimos años.

En uno de estos proyectos, hay actualmente 80 mujeres de cuatro comunidades distintas: «Les formamos sobre derechos humanos, igualdad de género, violencia de género y, sobre todo, derechos de las mujeres, porque son analfabetas y lamentablemente los desconocen», explica Perén. «Hay muchas mujeres que nunca han cogido un lápiz o un cuaderno... Y también se les enseñan estas destrezas y habilidades antes de iniciar el proceso de formación».

Estas formaciones se imparten dos veces a la semana en talleres de tres horas y van más allá de la alfabetización: «Tenemos a un técnico agrícola que explica a las mujeres los diferentes procesos de siembra y conseguimos tres producciones al año», añade Perén.

Odilia Perén y Joan Rodríguez, en uno de los invernaderos de las comunidades rurales. | STEI INTERSINDICAL

Independencia rural

De este modo, se capacita a las mujeres para que tengan su propio huerto: «Cuando las plantas crecen, cada mujer construye su huerto en casa y lo cuida hasta que las verduras se puedan consumir».

A estas formaciones asisten mujeres de entre 18 y 60 años a las que convocan a través de autoridades locales: «Hacemos un proceso de selección y lo más importante es que ellas deseen participar», señala Perén, que apunta que muchas de ellas, cuando se animan a hacerlo, «se dan cuenta de que viven en violencia por los comportamientos que tienen sus esposos cuando toman licor».

En muchas ocasiones, «también descubren que sus derechos humanos han sido vulnerados o que en sus familias no se da la igualdad de género». «Hay dificultades con la familia, el esposo o los hijos, porque la costumbre es que el hijo no debe lavar o barrer, pero la hija sí».

Concienciar sobre machismo

Por este motivo, los proyectos que coordina Perén tratan de hacer entender que «tanto la niña como el niño tienen los mismos derechos» y animan a las mujeres a reivindicarlo en sus hogares. Para comprobar que lo intentan, en las formaciones se les pregunta cómo reaccionan en sus casas: «Expresan que su hijo o su esposo se han molestado al decirles que ellos podían hacer una cosa u otra, porque el machismo está muy arraigado», comenta Perén.

«En Guatemala el machismo predomina en todos los niveles y eso se nota en las estadísticas de las niñas que estudian o de los profesionales y las profesionales graduados en las universidades... En las comunidades rurales es aún peor», señala la coordinadora. De ahí el esfuerzo dedicado a que estas mujeres «abran los ojos y se percaten de que el machismo no es bueno».

Visita a uno de los grupos de mujeres a las que se capacita para tener un huerto propio. | STEI INTERSINDICAL

«Siempre hay compañeras que manifiestan el miedo a reivindicar el cambio y no todas van a ser conscientes en el momento, pero esperamos que al final del proyecto lo hagan», apunta la coordinadora.

Este proyecto puede durar de uno a tres años en una comunidad, algo que depende de las decisiones de los colaboradores en la zona, que en ocasiones optan por recomendar otra comunidad en la que centrarse. En la zona actual, el proyecto empezó en agosto de 2024 y por lo menos durará hasta julio, aunque Perén espera que mantenga su continuidad: «En un año a lo que más llegamos es a que las mujeres conozcan las vocales y las consonantes, que formen frases o escriban alguna palabra, pero no llegan a leer o escribir fluidamente».

A pesar del tiempo necesario, con el paso de los años, Perén ya ha detectado algunas mejoras en las comunidades rurales por las que ha pasado: «Generalmente son los hombres quienes eligen o votan a las autoridades, pero nosotras les hemos trasladado a las mujeres que ellas tienen derecho de participar y de opinar. Los espacios son aún mínimos, pero se van dando», afirma Perén.

Por este motivo, insiste en la importancia de mantener este proyecto que, al fin y al cabo, se centra en que exista conciencia de que «la niña debe tener un espacio igual que el niño para que los resultados se vean en el futuro, y que tengan una mejor vida».

Formación a jóvenes

Para que no sólo las mujeres sean conscientes de ello, Perén coordina otro proyecto financiado por el Fons Pitiús en el que participan 120 jóvenes de entre 12 y 16 años. «Contactamos con el profesorado de institutos locales y ellos nos conceden tres horas mensuales para desarrollar una temática».

De este modo, a lo largo del curso escolar se llegan a impartir 11 temáticas en cada centro y éstas siempre están relacionadas con hablar de valores, igualdad de género, violencia, acoso escolar o migración: «En Guatemala hay un muy alto porcentaje de migración y tratamos de explicarles los riesgos a los que se pueden enfrentar cuando migran, sobre todo a los Estados Unidos», apunta la coordinadora.

Aunque este relato pueda sonar lejano en el espacio, ni los jóvenes ni los adultos se diferencian de quienes residen en una ciudad: «Aunque las mujeres no tengan un nivel educativo alto, aunque no sepan leer o no estudien, todos andan con un teléfono, y creo que es efecto de que sus esposos o hijos hayan migrado a Estados Unidos y les hayan enviado los recursos para que tengan acceso a un celular», comenta Perén.

Esto hace que «en el área rural las problemáticas sean más arraigadas, porque los jóvenes desconocen la mayoría de los temas que trabajamos con ellos y los valores que se tenían anteriormente se han perdido por culpa de las redes sociales», lamenta la coordinadora.

«La mayoría de los adolescentes tienen teléfono y le dan un uso constante y se enteran de otros temas. Tienen acceso, por ejemplo, a películas que no son adecuadas para su edad», comenta Perén, que añade otro perjuicio al uso del móvil: «Le tienen que poner saldo y cuando se les termina vuelven a ponerlo y muchas veces lo prefieren antes que consumir alimentos nutritivos».

Comunidades marginadas

Por esta razón, al proponer llevar a cabo estas formaciones, los profesores de los centros están normalmente abiertos a que se traten distintos temas, porque éstos no forman parte del currículum educativo: «El Ministerio de Educación no tiene interés en que los jóvenes conozcan sus derechos o que sepan lo que es la igualdad de género, y menos la violencia de género», señala Perén.

Las comunidades en general también agradecen el apoyo que se les brinda: «Hemos trabajado en varias regiones, como el área Quiché, en Suchitepéquez, en Chimaltenango, en Sololá y desde 2019 concentramos nuestras acciones en el área de la etnia Ixil», ubicada en el altiplano noroccidental del departamento Quiché, en el norte de Guatemala. «Ha sido una de las poblaciones más afectadas por la violencia durante el conflicto armado interno y, cuando volvieron a sus comunidades, el Estado de Guatemala les ubicó en una región determinada pero han sufrido igualmente el abandono total», explica Perén.

De ahí su motivación por esta labor: «Estamos llegando a comunidades muy retiradas y que nunca han tenido la oportunidad de participar en procesos integrales».

Después de 15 años como coordinadora de proyectos en estas zonas, Perén mantiene la relevancia de apoyar a estas comunidades, sobre todo como mujer: «Hay que luchar para que las mujeres tengamos un mejor futuro y tenemos que transmitir a las mujeres que no han tenido la oportunidad de estar en la escuela que son importantes y capaces de aprender, y que no importa la edad que tengan para hacerlo».

«El rol de la mujer en Guatemala está prácticamente limitado a la formación de los hijos y las hijas», destaca Perén, que tiene en cuenta que, además, «las mujeres rurales siempre han sido discriminadas y marginadas por ser indígenas». Por ellas y por sus hijas, Perén mantiene: «Ellas son las primeras que tienen que ser conscientes para después concienciar a otras mujeres y jóvenes».

