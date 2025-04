El GEN asume que «hay que comerse una incineradora» y mejor en Ibiza

El presidente del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), Joan Carles Palerm, asume que, llegados a este punto, no queda más remedio que «comerse una incineradora» y, ante el debate abierto de si se debe quemar la basura de Ibiza en Mallorca o en la propia isla, la respuesta también es clara: «Siempre hemos considerado en general que la basura nos la tenemos que comer nosotros y que enviarla a Mallorca es contraproducente».

Para llegar a esta conclusión, Palerm matiza, primero, que es «una vergüenza» que, a estas alturas, el Consell no haya sido capaz de aprobar un nuevo plan director de residuos con «una decisión ya tomada con criterios técnicos y políticos», y que «ahora se tenga que hacer corriendo y mal».

Dicho esto, puntualiza que el GEN «siempre ha preferido la apertura de un nuevo vertedero», pero asume que, sin haber apostado previamente por políticas de reducción de residuos, resulta «imposible» esta opción porque la normativa obliga a que a partir de 2030 sólo se pueda enterrar el 10% de los residuos producidos, cuando ahora sólo se recicla el 40%. Es por ello por lo que Palerm admite que ahora no hay más remedio que «comerse» la incineración. «Y si no hay otra opción o no nos dejan, preferimos que esté aquí, aunque sabemos que hay cosas buenas y malas en las dos opciones.

Comparación con la desalación

¿Pero dónde? «Donde digan los técnicos o el plan director que se tendría que haber aprobado». Palerm entiende, eso sí, que, pese a la negativa de Santa Eulària, parece «bastante lógico» que la incineradora se construyese en Ca na Putxa. «A nadie le hace gracia tener un vertedero o una incineradora cerca de su casa», reconoce no obstante.

El presidente del grupo ecologista referente de Ibiza compara la gestión de los residuos con la del agua. En este sentido, recuerda que, en su día, el GEN llegó a aceptar la construcción de una tercera desaladora en la isla porque «la población de Sant Jordi y otras estaban consumiendo agua de mar», pero ya se advirtió de la necesidad de construir un anillo de interconexión y políticas para reducir la demanda. Pero no se ha hecho y ya está sobre la mesa la construcción de una cuarta planta desaladora. «Esto es lo que nos molesta. Tanto del problema del agua como de los residuos se habla desde hace mucho tiempo, pero no se hace nada», destaca.

Por su parte, la portavoz de la asociación ‘Hay soluciones para el vertedero’, Flor Dell’Agnollo, insiste en que «la mejor solución» es «aprovechar infraestructuras ya existentes y sobredimensionadas» como la incineradora de Son Reus, en Palma. De hecho, un representante de Tirme, la concesionaria de Son Reus, aseguró en la reunión de ayer en el Consell que esta trabaja al «70% de su capacidad, también en temporada turística», por lo que es «más que factible» incinerar los residuos de las Pitiusas.

Quejas por falta de información

Dell’Agnollo expresó también su «preocupación» por «la falta de información» para que las entidades participantes en este proceso puedan evaluar las dos opciones que hay sobre la mesa con «criterio». En principio, no hay ninguna otra reunión prevista y los participantes tienen que leerse la extensa documentación colgada en la web del Consell sin más explicaciones y, con ello, puntuar.

De hecho, Dell’Agnollo, que es ambientóloga y se dedica al tema de los residuos, no se ve «capaz de hacerlo». Por ello, considera que debería haber «un panel de expertos» sobre cada uno de los aspectos de las propuestas para explicar «las bondades y aspectos negativos» al objeto de que cada entidad pudiera puntuar, insiste, con criterio.

La portavoz de ‘Hay soluciones para el vertedero’ también considera que flojea el procedimiento cuando se plantea la posibilidad de que se construya una incineradora en la isla, pero no se especifica dónde. «Para evaluar cada uno de los criterios necesito saber dónde va a estar porque no tiene nada que ver que esté en un sitio u otro», recalca. Del mismo modo, indica que en la documentación hay muchos datos sobre la opción del traslado de la basura a Mallorca, pero no sucede lo mismo con la opción de la incineración en la isla.

