Las excavadoras rematan Can Raspalls

El Ayuntamiento de Sant Josep arrancó ayer los trabajos de limpieza para sanear por completo el asentamiento de Can Raspalls, en la carretera de Sant Josep, donde aún quedan algunos residentes aislados. Según detalló en el mismo solar el alcalde, Vicent Roig, ya solo aguantan en pie «dos o tres tiendas de campaña» en el asentamiento, a cuyos dueños se les abrirá un expediente por acampada ilegal.

La excavadora penetra en los residuos, fundidos con la naturaleza. | FOTOS: SERGIO G. CAÑIZARES

La empresa Herbusa, a través de una concesión municipal dotada de un presupuesto de 8.500 euros, es la responsable de ejecutar esta limpieza que, según sus previsiones, se prolongará durante tres días. Debido a que los propietarios se negaron a despejar el terreno cuando se lo requirió el Consistorio, deberán abonar la factura cuando la empresa acabe la limpieza.

La excavadora y el camión bañera listo para recoger los desechos.

«Desde hace cuatro o cinco años ya teníamos constancia de que había acampadas en este lugar y el punto fuerte llegó el pasado verano. Le hicimos varios requerimientos a la propiedad para que tomara medidas, pero actuó mínimamente y hemos tenido que hacerlo nosotros subsidiariamente», explicó Roig.

Basura de todo tipo en Can Raspalls.

Además, también hay un expediente urbanístico abierto por uso inadecuado del solar que «se resolverá en las próximas semana», según avanzó el alcalde. «No podemos permitir este tipo de asentamientos. Tenemos que buscar soluciones habitacionales entre todos. Los empresarios que contraten trabajadores deben procurar que tengan una solución habitacional decente y apta. Aquí no tiene cabida quien quiera aprovecharse de la buena voluntad de los vecinos de Sant Josep», avisó.

Uno de los bidones que preocupaban.

En este sentido, Roig instó a los propietarios de Can Raspalls a que «vallen y cuiden este terreno para que esto no vuelva a pasar». En cualquier caso, avisó de que desde el Ayuntamiento, seguirán «actuando» y que «las sanciones a nivel urbanístico son cuantiosas y de un mínimo de 150.000 euros». «Por lo tanto, se juegan mucho. Y se juegan también la calificación del terreno. Con aquellos propietarios que tienen suelos de determinada categoría y no colaboran, desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a cambiar las calificaciones urbanas de estos espacios. Todos los propietarios tienen la responsabilidad de conservar sus terrenos», abundó.

Últimos vestigios del asentamiento.

Inacción de la propiedad

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, reconoció que les resultaba imposible pronosticar cuántos kilos de basura podrían extraer durante estos días de limpieza, pero adelantó que serán «muchos» porque los trabajos abarcan tres terrenos diferentes.

«El trabajo de separación de los residuos vamos a intentar hacerlo aquí mismo, sobre todo con los residuos más grandes, contaminantes y peligrosos. La naturaleza ha hecho su trabajo y ya ha engullido parte de los restos», subrayó.

En efecto, en varias zonas de Can Raspalls ya resultaba casi imposible adivinar dónde había basura. Por ese motivo, también se realizarán batidas a pie para retirar los residuos más pequeños con las manos. «Los residuos están ya muy incrustados en el terreno. Hay árboles que están llenos de plásticos y habrá que subirse a ellos para retirarlos», lamentó Bocú.

Además, Raúl Luna, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep, puntualizó que «desde 2022 se han realizado requerimientos a la propiedad» de los terrenos para que tratara de despejar Can Raspalls y que «a la vista de que no lo hicieron» se vieron obligados a intervenir de manera subsidiaria: «Son procedimientos lentos que requieren muchas garantías para la propiedad. Finalmente, esta ha decidido no hacerse cargo de la limpieza del solar y ha tenido que hacerlo el Ayuntamiento».

En esta primera fase de limpieza con maquinaria pesada, Herbusa ha desplegado una pala giratoria con un camión bañera para «recoger un gran cantidad de residuos» y un camión pulpo con una grúa incorporada y que sirve para «recoger otro tipo de desechos».

Los últimos residentes

«Retiramos todas las barracas que están destruidas, ya sea por temporales o por alguna actuación de la propiedad, mientras que las que están en pie o hay constancia de que puede haber alguien viviendo, no se tocan. Es un tema que también tratarán servicios sociales para que haga alguna actuación con las personas que siguen viviendo aquí», desgranó.

Por último, Felicia Bocú quiso aprovechar la ocasión para «realizar un llamamiento a todos los propietarios de terrenos que han visto que tienen residuos». «Por favor, que lo denuncien y que pidan ayuda y auxilio al Ayuntamiento porque sin la denuncia no podemos actuar ni podemos limpiar los terrenos», remarcó.

El pasado mes de febrero, Vicent Roig prometió en una entrevista concedida a Diario de Ibiza que el Ayuntamiento tratará de tener «más control que nunca para que no ocurran situaciones como la de Can Raspalls». «También para que conatos de incendio por chabolismo, como los que hemos sufrido en distintas zonas protegidas y que nos han puesto en peligro a todos, no vuelvan a suceder», comentó el alcalde. En este sentido, advirtió de que cualquier persona que intente volver a instalarse en Can Raspalls, será castigada «inmediatamente» con una sanción de 650 euros.