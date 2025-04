La actriz Cecilia Suárez, Astarté de Honor Internacional del Festival de Cine de Ibiza

La actriz mexicana Cecilia Suárez recibirá el Premio Astarté de Honor Actriz Internacional 2025 en la VIII Edición del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, que se celebrará del 6 al 13 de abril. Con una carrera consolidada en cine, teatro y televisión, y reconocida internacionalmente por títulos como 'La casa de las flores', 'Sexo, pudor y lágrimas', 'Todo el poder', 'Capadocia' o '3 idiotas', Cecilia Suárez es una de las figuras clave en la proyección del talento iberoamericano dentro y fuera de México. Primera actriz hispana nominada a un Emmy Internacional, ha trabajado con destacados cineastas y ha recibido numerosos reconocimientos por su compromiso con “papeles femeninos complejos, auténticos y socialmente relevantes”, explican desde Ibicine, desde donde señalan que “su estilo interpretativo, único y valiente, ha dejado huella tanto en el público como en la crítica”.

“Mi agradecimiento inmenso a Ibicine por este reconocimiento. Me llena de emoción y me confirma, una vez más, que España no deja de sorprenderme”, ha expresado Cecilia Suárez al conocer la noticia, según una nota del festival.

La actriz será homenajeada en la Gala de Clausura del festival, el próximo 13 de abril, donde recogerá el Premio Astarté de Honor Actriz Internacional 2025. “Cecilia es una referente indiscutible del cine internacional. Su forma de habitar cada personaje, su honestidad en escena y su compromiso con la cultura hacen que este reconocimiento sea más que merecido. Para Ibicine, es un honor celebrar su carrera y tenerla como parte de esta edición”, destaca la directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano.

Una semana de cine con espíritu romano

El festival ha puesto a la venta las entradas para toda su programación, que incluye proyecciones, entrevistas, charlas, actividades de industria, masterclasses y otras propuestas culturales abiertas al público. Las entradas para la Gala de los Premios Astarté 2025, que se celebrará el domingo 13 de abril a mediodía en el Centro Cultural de Can Ventosa, estarán disponibles a partir del 8 de abril a través de la web oficial del festival. También podrán adquirirse en la taquilla el mismo día del evento, entre las 13:00 y las 13:30 horas, hasta completar aforo.

Ibicine celebra este año el 25º aniversario de 'Gladiator' con una programación inspirada en la Antigua Roma. Durante la semana del cierre del festival, el productor Luis Manso abrirá las jornadas de Industria con una charla sobre producción y distribución cinematográfica, a partir de su experiencia en títulos como 'Campeones' o 'El milagro de P. Tinto'. El compositor Miguel Ángel Aguiló impartirá una clase magistral sobre el papel de la música en el cine, y el actor y director musical Víctor Elías presentará su libro 'Yo sostenido', un recorrido íntimo a través de su trayectoria profesional. El guionista Diego San José, autor de 'Ocho apellidos vascos' y 'Su majestad', protagonizará una entrevista pública sobre el proceso creativo en la escritura de comedia. Además, el divulgador Arturo González-Campos presentará su libro 'Cine con cosas' en un encuentro con el público cargado de humor.

La programación contará también con el showcase 'Ibiza en Pantalla', dedicado a proyectos audiovisuales locales, y con la grabación en directo del podcast 'El Ático Streaming', que tendrá como invitados a Eva Soriano, Carlos Bardem, Kira Miró o Jon Plazaola, entre otros. La entrega de los Premios Astarté 2025 pondrá el broche de oro a una edición que reúne, un año más, a los grandes nombres del cine español e iberoamericano. Las entradas para la programación ya están disponibles a través de la web del festival.

Ibicine cuenta con el patrocinio de empresas como Nobu Hotel Ibiza Bay, Nassau Beach Club, Grupo Mambo, GIA Creativa, Centauro Rent a Car, Hotel Royal Plaza, Eivissgarden, 3dlight y Hard Rock Hotel Ibiza, además del respaldo institucional del Consell d’Eivissa, a través de Ibiza Travel, Eivissa Cultural y Adlib Ibiza, así como del Ayuntamiento de Eivissa. También colaboran en esta VIII edición los ayuntamientos de Santa Eulària y de Sant Antoni. Asimismo, destaca el apoyo de Los Guardianes de la Cultura, un club de pequeñas y medianas empresas comprometidas con el desarrollo cinematográfico en Ibiza, que "sigue abierto a nuevos miembros interesados en sumarse a esta iniciativa".